El diputado Suárez Lastra sufrió una estafa virtual: "Me hackearon el WhatsApp"

El diputado, Facundo Suárez Lastra, comunicó que fue víctima de la usurpación de identidad en WhatsApp, una nueva modalidad delictiva que tomó popularidad en los últimos días y que debieron afrontar varios personajes del medio, entre ellos el humorista Roberto Moldavsky.

"Me hackearon el WhatsApp. Si recibís un mensaje mío pidiendo dinero... ¡Es una estafa!", aclaró el funcionario desde sus redes sociales.

Me hackearon el whatsapp. Si recibís un mensaje mío pidiendo dinero... ¡Es una estafa! Muchas gracias.Aviso que fue con el tema de la vacunación y un supuesto certificado. — Suarez Lastra (@fsuarezlastra) February 10, 2022

El modus operandi es el mismo en todos los casos, un usuario de WhatsApp se comunica con sus futuras víctimas desde una cuenta y dice formar parte de la campaña de vacunación contra el COVID-19. A continuación, pide de la colaboración de la otra persona para el expendio de un certificado.

Desde su cuenta de Twitter, el ex Legislador de la Ciudad, Guillermo Suárez, expuso los chats que mantuvo con el hacker de Suárez Lastra, en el que le pedía que le efectuara las trasferencia. El exfuncionario confirmó que continúo la conversación para obtener información del delincuente.

Le hackearon whatsapp a @fsuarezlastraEsta es la cuenta de los estafadores. pic.twitter.com/sFvqKMRfR3 — Guillermo Suárez (@g_p_suarez) February 10, 2022

"Te puedo pedir un favor", es la formulación que utilizan los usurpadores para iniciar el diálogo. "¿Podés hacer una transferencia por mi? Más tardar 16hs te devuelvo", y continúan a la espera de la confirmación para establecer el monto del pedido.

Hace unas semanas, el humorista argentino Roberto Moldavsky ha sufrido una estafa de la misma manera que intentar con Suárez Lastra. El actor decidió contar sucedido a través de su cuenta de Instagram para advertir sobre la modalidad.

La estafa al humorista Moldavsky

La semana pasada, el humorista contó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que fue víctima de "phishing", una modalidad para robar información personal de los usuarios.

"Recibí un whatsapp porque me tengo que dar la tercera dosis. Pegado a eso me entra un llamado con la aplicación Cuidar y una persona que se presenta como médico, me dice que yo tengo las dos Sputnik, que tengo que recibir otra", comenzó relatando.

"Me chamulla de una manera, que yo que soy del Once, un vivo bárbaro, entré como un caballo", agregó y contó que él confió y le dió sus contraseñas de WhatsApp y de correo electrónico. Inmediatamente le cambiaron la contraseña de Gmail, pero por suerte pudo recuperarla gracias a la gente de Google.

Luego relató que volvió a recibir un llamado de parte de los estafadores: "Pero lo mas loco es que hoy me volvieron a llamar, porque se ve que algo se trabó a partir de que yo recuperé todas mi historia. Me volvieron a llamar con la aplicación Cuidar, diciéndome que ya está listo mi pasaporte sanitario".

Alerta del Gobierno

El creador de la obra El Método Moldavsky alertó a sus numerosos seguidores haciendo público el número de teléfono del cual recibió los llamados: "Este es el teléfono. Mírenlo porque por ahí a alguien le pasa que lo llame. La voz era de un chico caribeño, no importa, pero les digo porque en este caso fue así, aunque puede ser cualquiera".

"Te dicen: ‘En este momento te estoy mandando un código que es por tu turno, repetímelo a ver si coincide’. En realidad te llega el código (por la vía oficial) y te dice: ‘No pases este código’, pero yo estaba entregado. Por eso les digo que tengan cuidado. Ya sé que el Gobierno todo el tiempo avisa que por teléfono no es nada (ningún trámite), pero bueno...", se lamentó

Moldavsky hizo público el número de teléfono del que recibió el llamado

Por ultimo reflexionó sobre cómo la tecnología móvil se ha inmiscuido en la vida de todas las personas, "me puso mal por lo dependiente que estoy con el teléfono. Toda mi vida está en este teléfono y eso es una locura" señaló y agregó que "no dormí en toda la noche por esto, ahora me da gana de anotar todo en cuaderno y no cargar más datos", concluyó .

En las ultimas horas, desde Gobierno emitieron un alerta por esta nueva modalidad de ciberdelito y recordaron que desde Innovación publica no se utilizan WhatsApp para solicitar información personal sobre Covid-19 o cualquier otro tema referido a la salud.