José Luis Espert, contundente: a dónde mandó trabajar a los legisladores

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert fue muy duro contra Roberto Feletti y la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, y aseguró tanto los legisladores como todo funcionario público de alto rango, debería trabajar seis meses para el Estado y seis meses para el sector privado para estar conectados con la realidad.

Con una inflación de enero de un 3,9%, Gabriela Cerruti confirmó que se estudia la posibilidad de crear una empresa estatal de alimentos "para garantizar precios bajos y ayudar a los pequeños productores de verduras frescas".

Esta iniciativa fue rechazada por Espert, quien aseguró que "si seguimos pensando que controlando precios o con empresas nacionales de alimentos vamos a bajar la inflación, estamos locos, chiflados".

El legislador, en charla con TN, dijo que más de una vez en la Argentina no se comprende que "la inflación es un problema monetario".

"Ya está inventado el remedio contra la inflación. No digo que sea fácil pero está inventado ya", aseguró, y agregó: "Te sobra papa, te cae el precio de la papa; te sobra dinero, te cae el precio del dinero, el poder de compra y tenés inflación".

También aseguró que "en este país pretendemos tirarnos de un décimo piso 10 veces y que nueve no nos pase nada. Pero no, te va a matar todas las veces", y añadió: "El remedio de la inflación está inventado, que nosotros no lo queramos aplicar es otra cosa. Hoy no se puede negar que la inflación es un fenómeno monetario".

Espert, duro contra los legisladores

Espert advirtió que Feletti "fracasa con el control de precios"

En cuanto a Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, advirtió que "fracasa con el control de precios y nos sale a decir que va a controlar más todavía, a ver si baja la inflación".

"No, flaco, renunciá. Andate y que venga un tipo con dos dedos de frente", sentenció.

Que desde el Gobierno "piensen que el problema de la inflación primero, es de un producto, los alimentos; y segundo, que lo vas a solucionar con una empresa nacional de alimentos", demuestra que hay funcionarios "desconectados de la realidad".

En cuanto a Gabriela Cerruti, la portavoz del Gobierno dice "estupideces", por lo que debería trabajar para el sector privado: "Cuando están ahí (en el Estado) como Cerruti, que la última vez que debe haber hecho un laburo en el sector privado debe ser cuando le hizo un mandado a la madre a los 15; pierden conexión con a la realidad".

Finalmente, Espert que para terminar con esta "desconexión" los legisladores, y todo funcionario público de alto rango, tendría que trabajar seis meses para el Estado y seis meses para el sector privado: "El Congreso, por ejemplo, debería trabajar seis meses, sacar todas las leyes que hay que sacar, y los restantes seis meses, esos mismos 257 diputados y los senadores, ir a laburar al sector privado", concluyó.

Para Espert, el acuerdo con el FMI "no tiene ningún viso de viabilidad"

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert aseguró días atrás que el programa que pretende llevar adelante el Gobierno para acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no tiene ningún viso de viabilidad" y definió a los kirchneristas como "gente que está mal de la cabeza".

"El programa que presentó hace tres semanas (el ministro de Economía, Martín) Guzmán no soluciona ninguno de los problemas que hay en la Argentina: no va a bajar la inflación, la gente va a seguir sin llegar a fin de mes, van a subir las tasas, el dólar oficial va a subir, la Argentina se va a seguir endeudando. Encima, es un programa que no tiene ningún viso de viabilidad", aseguró el economista.

Espert cree que el acuerdo con el FMI es inviable

El legislador habló con el programa Levántate y Anda, conducido por Rodo Herrera en Radio Colonia, el referente liberal explicó que lo que se está haciendo con el organismo de crédito multilateral "es patear la pelota diez años, correr para 2034 los vencimientos que había hasta 2024".

"Vamos a pagar intereses por alrededor de 800, 900 millones de dólares por año. Si no tenemos superavit para pagar los intereses, vamos a tener que endeudarnos para poder pagarlos", afirmó.

A continuación, agregó: "Toda la baja de déficit la esperan hacer con mejora en la administración tributaria, léase la AFIP que se te mete hasta en los calzones o las bombachas. No existe eso de que subas la recaudación sólo con control de la evasión en un país donde la economía hace 10 años que no crece y todo el mundo está tratando de saltarse a la economía en negro".

Para Espert, el FMI está "lavando la culpa"

Asimismo, Espert consideró que el FMI "está lavando la culpa de haberle prestado más allá de lo prudente a la Argentina, aunque fue legal lo que se hizo".

Al momento de cuestionar al Gobierno, el legislador opositor afirmó que "el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la democracia argentina del 83 para acá". "Es gente que está mal de la cabeza: todo lo que piensan ya está demostrado que no funciona, pero siguen insistiendo con lo mismo, como el tarado de (el secretario de Comercio Interior, Roberto) Feletti", lanzó.

Sobre la inflación, el legislador remarcó que "se puede bajar sin recurrir a la convertibilidad", aunque aclaró que para lograr ese objetivo "se requiere de otro Gobierno, otra gente, civilizada, que sepa cómo funciona el mundo, que esté conectada con el mundo".

Al final, el economista señaló que "debería haber billetes de 5 y 10 mil pesos, pero no en un Gobierno de dementes como este kirchnerista que creen que pueden disimular la inflación con un billete de mil pesos".