Massa declaró en el juicio contra Cristina Kirchner por presunta corrupción en la obra pública: qué dijo sobre Lázaro Báez

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, declaró este lunes como testigo en el juicio por la obra pública que tiene como acusada a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

Massa fue citado debido a que fue jefe de Gabinete en la presidencia de Kirchner y su testimonio fue el último de todos los que cumplieron esa función. El anterior fue el presidente Alberto Fernández, quien declaró la semana pasada y dijo "desconocer a Lázaro Báez".

La declaración del legislador se realizó por videoconferencia, a pedido del titular de la Cámara de Diputados de la Nación. Es uno de los últimos 15 testigos que le quedan al juicio antes de que el proceso entre en su etapa final.

La declaración del ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner se sumará a Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y el presidente Alberto Fernández, quienes ejercieron el cargo durante los mandatos de 2003 a 2015, y fueron citados a pedido de la defensa de la Vicepresidenta. Aún no está confirmado si el Tribunal Oral Federal 2 dará su veredicto -si condena o absuelve- este año o el próximo, cuando se celebrarán las elecciones presidenciales.

Massa realizó una defensa con sus explicaciones de las decisiones adoptadas durante la gestión kirchnerista en materia de obra pública.

Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner, le preguntó a Massa si había recibido alguna vez recibió una orden, por parte de Cristina Kirchner, para que se desarrollen obras viales en alguna provincia en particular, favoreciendo a la misma.

"No, no recibí ninguna orden. No sólo que no recibí, también quiero aclarar que todo finalmente va al Congreso", señaló sobre el presunto otorgamiento de 51 licitaciones viales a favor de Lázaro Báez.

La defensa de la vicepresidenta también consultó al testigo si existe la posibilidad de que alguno de los organismos públicos pueda determinar en el presupuesto los montos que se volcarán a una provincia en particular, en materia de obra pública y cómo se distribuye ese dinero en el territorio.

En ese punto, Massa dijo que no era posible: "Hay momentos donde hay que ver qué se prioriza si hay una dificultad en la generación de empleo, porque es generadora rápida de trabajo, pero las necesidades las plantea cada provincia y se va evaluando".

Luego le consultaron si en alguna oportunidad algún miembro del Ejecutivo le solicitó que no se apliquen controles sobre Santa Cruz o sobre los fondos destinados respecto a las obras que se adjudicaron al Grupo Austral. "No me consta que nadie haya pedido ninguna de esas situaciones. Los pedidos a la Secretaría de Hacienda o al área presupuestaria se hacen por escrito, porque implican realizar modificaciones en el plan de metas", puntualizó Massa.

Finalmente, negó haber conocido en alguna ocasión a Lázaro Báez "desde mi funciones nunca mantuve ninguna reunión con él".