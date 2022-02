Javier Milei lanzó su campaña presidencial: qué dijo sobre la "casta política"

Javier Milei, diputado nacional por La Libertad Avanza, lanzó sorpresivamente su campaña presidencial de cara a 2023 y utilizó una escatológica frase contra la llamada casta política.

En Córdoba capital y ante más de diez mil personas, en el marco de una clase abierta sobre economía que suele dar, Milei advirtió que si es elegido Presidente, "subirá el precio de los antidiarreicos porque estarán todos los políticos cagados".

El comentario del economista se dio luego de que sus seguidores alentaran la idea que se postule en 2023 para suceder en el gobierno a Alberto Fernández.

Comentó que si eso se cumple "compren antidiarreicos porque no saben cómo va a subir el precio con todos los políticos cagados. Somos peligrosos, porque venimos a barrer con los privilegios de casta".

La aclamación comenzó en cuanto el diputado subió al escenario, ya que de inmediato se escuchó la arenga "se siente, se siente, Milei Presidente".

Javier Milei se presentó ante unas 5 mil personas en el Mirador Coniferal, en Parque Sarmiento, Córdoba. El líder libertario brindó un discurso donde criticó al gobierno y a Juntos por el Cambio.

Ante lo cual respondió: "Vine para enseñarle a la casta política sobre las cosas que se tienen que hacer para salir adelante y volver a ser una potencia mundial".

"Cuando las ideas de la libertad, es decir el capitalismo puro de verdad, sin políticos entongados con los empresarios y los sindicalistas, triunfó, la tasa de crecimiento creció. A lo largo de un siglo creció la riqueza 60 veces. Por lo tanto, socialistas, dejen de aterrarle la cabeza a la gente. No sabemos como puede ser el futuro, pero si podemos creer que va a ser mejor si triunfa el liberalismo", dijo.

Milei advirtió que si es elegido Presidente, "subirá el precio de los antidiarreicos porque estarán todos los políticos cagados"

Sobre el sorteo de su sueldo

Además, Milei se refirió al sorteo mensual que hace de su sueldo de diputado y le preguntó a sus seguidores: "¿Vieron cómo se puso la casta con el tema del sorteo? ¿Qué tiene de malo devolverle el dinero a sus legítimos dueños?".

En ese sentido agregó: "Esto no solo dejó en evidencia la diferencia entre un salario de una persona que se rompe el lomo con respecto al de ellos, lo peor de todo y lo que más les duele es que saben que con 300 lucas no pueden sostener el elevado costo de vida que tienen".

En el evento estuvieron los legisladores porteños Ramiro Marra, Lucia Montenegro y Oscar Zago; la diputada nacional, Victoria Villarruel; el abogado y analista financiero, Carlos Maslatón; el presidente del Partido Libertario (CABA), Nicolás Emma; y el diputado provincial de La Rioja, Martín Menem.

Cómo puedo participar del sorteo

La forma de registrarse al sorteo es a través del sitio oficial creado a tal fin. Una vez que se ingresa se debe completar la información personal de un formulario. Es importante tener en cuenta que las personas inscriptas para sorteos anteriores continúan participando. El requisito clave es ser mayor de edad.

Cómo funciona este sorteo

El sistema le otorga a cada participante un número único e irrepetible, y se les envía un correo electrónico a modo de confirmación. Los participantes que no reciban el e-mail deben solicitar el reenvío a [email protected] El ganador será anunciado a través de un evento en vivo, que no tiene fecha aún.

Milei decidió que sortearía todos sus sueldos porque "no quiere ser financiado por el robo"

¿Por qué Milei sortea su sueldo?

Cuando anunció su decisión de llevar adelante los sorteso de su salario como diputado nacional, Javier Milei explicó que la idea tiene que ver con su "visión filosófica".

"Para mí, cobrar impuestos es un acto violento. El Estado le saca a la gente por la fuerza. Yo no quiero ser financiado por el robo", afirmó.

"No me parece un gesto de populismo", dijo Milei, y agregó: "No estoy diciendo que otros (diputados) no tengan que cobrar. Yo quiero renunciar a mi dieta y para eso hay que modificar la ley. Dado que este dinero me llega a mí, yo lo devuelvo".

"No quiero ser financiado por el robo", sostuvo Milei.

Cómo darse de baja

Los organizadores del sorteo explicaron que una vez finalizado cada evento, los datos de los anotados seguirán almacenados, con la única finalidad de que todos los inscriptos continúen participando todos los meses.

En caso de que alguien desee que su información sea eliminada de la base de datos, se debe enviar un correo a [email protected].

Además, los datos de los ganadores son eliminados de la base de datos luego de que se les entrega el premio. No obstante, nada impide que puedan volver a anotarse.