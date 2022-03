Lobby: Alberto Fernández inicia la "cacería" de votos para aprobar el acuerdo con el FMI

Apenas el acuerdo con el FMI ingrese formalmente a la Cámara de Diputados, Alberto Fernández y el oficialismo pondrán en juego todos sus recursos para garantizar que la letra chica del pacto sea aprobada en ese recinto durante las dos semanas siguientes.

El lapso posiblemente sea más corto en el Senado porque la dead line depende del próximo vencimiento con el organismo, previsto para el 22 de marzo. Superar ese plazo sin sobresaltos dependerá, en gran parte, del derrotero que tenga la renegociación de la deuda en la Cámara baja.

El éxito de la jugada y el calibre del debate que se avecina en ese recinto también tendrá que ver con la disciplina interna que tenga el bloque del Frente de Todos, presidido por el rosarino Germán Martínez. El legislador habló con cada uno de sus 117 compañeros de bancada.

La mitad asumió el 10 de diciembre y sólo ha visto en su corta experiencia parlamentaria dos sesiones muy complejas: el fallido tratamieto del Presupuesto 2022 y cambios en el impuesto a los Bienes Personales. Ese grupo, junto a los más experimentados, empezaron el año con la renuncia a la presidencia del bloque de Máximmo Kirchner. Martínez cumple un mes reemplazándolo y hasta ahora pudo repasar a todo el espinel interno del bloque, compuesto por varias tribus internas.

La partida de Kirchner al frente del bloque no implica una ruptura, sino la irrupción de un sector que no está de acuerdo con los términos de la negociación con el Fondo y considera que las consecuencias serán muy negativas para el futuro de la coalición oficialista. En el poroteo de votos, son unas 30 voluntades que se abstendrán.

Así como Martínez habla con todos, dicen que Máximo no promociona su posición y se muestra dispuesto a convivir con el objetivo de la Casa Rosada de lograr todos los votos posibles. No será fácil: la discusión interna gira en torno a cómo se llegarán a las metas pactadas y ya quedó claro que no hay chences de meter modificaciones. Por fuera de esos escaños, hay otros 80 votos que posiblemente apoyarán la iniciativa para cumplir con el pedido del Gobierno y sumarlos depende de su muñeca.

Alberto Fernández tendrá quórum para tratar el acuerdo con el FMI

El pantallazo del oficialismo irradia para las demás fuerzas que conviven en el recinto. Ya no hay dudas sobre el quórum, aunque ese ejercicio también anticipa algunos posicionamientos. Al oficialismo le faltan once voluntades para llegar a los 129 necesarios, pero esa cifra será superada ampliamente por dos factores: los bloques provinciales que ya anticiparon que darán quórum pero se abstendrán, como es el caso de los tres escaños de Córdoba Federal, y la presencia de un amplio sector de Juntos por el Cambio que ya anticipó su predisposición a dar quórum para tratar el endeudamiento soberano.

El lavagnismo todavía no sentó su posición y tiene otras tres bancas. Junto a las dos del Socialismo y las tres del cordobesismo, son ocho voluntades que podrían dar quórum pero votarán distinto: los que responden al gobernador Juan Schiaretti se abstendrán y los otros espacios todavía no defiieron su posición.

Distinto es otro conglomerado cercano. El Interbloque Provincias Unidas contiene a dos escaños del bloque Juntos Somos Río Negro y a otros dos del Frente de la Concordia Misionero. Para los cálculos del oficialismo, esos cuatro votos podrían inclinarse a favor de aprobar el pacto y sumar masa crítica para cosechar respaldos del otro lado de la polarización.

El interbloque de JxC reúne a 116 bancas. Las 11 de la Coalición Cívica no sólo darán quórum, sino que están dispuestos a aprobar la iniciativa siempre y cuando se respete la premisa de no aumentar impuestos con el nuevo pacto. El radicalismo está dividido en dos bloques que suman 45 voluntades. Las 33 voluntades que responden orgánicamente a la UCR, a través del titular del bloque, Mario Negri, se mueven con catela pero no ocultan su predisposición a respaldar el acuerdo con tal de evitar un eventual default.

Acuerdo con el FMI: diferencias en el macrismo

En el macrismo hay más diferencias que en los otros socios opositores. El bloque del PRO, que preside Cristian Ritondo, tiene 50 escaños. La mayoría se ha mostrado a favor de analizar el texto y evaluar una posición favorable, aunque dentro de la Mesa Nacional del partido hay grandes diferencias.

El expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, se niegan a impulsar el respaldo al acuerdo. El magnate asegura que la propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán, es inconsistente y la exministra de Seguridad considera que el oficialismo debería hacerse cargo de la negociación sin recurrir al Congreso.

En ese núcleo están los votos más difíciles para el oficialismo, pero las orientaciones no se conocerán hasta que el texto haya sido girado a Comisión de Presupuesto y Hacienda para conocer la letra chica. La expectativa del FdT es lograr un tratamiento veloz pero en la oposición ya advirtieron que no quieren que se repita la experiencia del fallido debate del Presupuesto 2022, que naufragó en medio de un tratamiento abreviado que fue rechazado por completo desde JxC.

La forma en que se ordene el tratamiento en Diputados también definirá el derrotero en el Senado, donde el oficialismo no tiene quórum propio, pero buena parte de los números se definirán en base a la definición que tomen al otro lado del recinto.

La llegada de la letra chica pondrá a prueba las negociaciones que lleva adelante el oficialismo y que esperaban esas precisiones para prosperar o marcar un revés de consecuencias imprevisibles para la Casa Rosada.