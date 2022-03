Acuerdo con el FMI: el Gobierno aceptaría cambios de la oposición para que el Congreso apruebe el proyecto

Con el fin de lograr la aprobación del acuerdo con el FMI en el Congreso y evitar un default, el Gobierno se dispone a conceder algunos de los cambios en la redacción del proyecto que solicitaron los diputados de Juntos por el Cambio y alcanzar así el consenso necesario de cara a la sesión prevista para el jueves.

El presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien le acercó las propuestas que hizo la bancada opositora como condición para acompañar al oficialismo, que no tiene los votos suficientes debido al rechazo (por ahora silencioso) de los diputados de La Cámpora al entendimiento con el FMI.

Mientras Fernández y Massa evaluaban las posibles modificaciones, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), dio una pista en el marco del debate sobre el proyecto que continúa en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

"Estamos trabajando y en conversación con los bloques, con el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, que nos ha sugerido algún cambio y lo vamos a aceptar", deslizó Heller en un momento de su exposición y en referencia a Luciano Laspina (PRO), uno de los negociadores por parte de la oposición.

Alberto Fernández y Massa estudian el pedido de la oposición y están dispuestos a hacer concesiones

Fuentes del interbloque opositor consultadas por iProfesional señalaron que están "esperando la respuesta de Casa Rosada" y que no quieren hacer circular su propuesta para no arruinar las complejas negociaciones que vienen encarando sus jefes de bloque con Massa desde hace tres días.

¿Cuál es el cambio que estudia el Gobierno para lograr la aprobación del acuerdo con el FMI?

La alianza opositora mantiene su postura de acompañar solo el refinanciamiento de la deuda con el FMI que figura en el artículo 1 del proyecto enviado por el Ministerio de Economía y rechazar el plan económico de metas fiscales que figura en el artículo segundo.

A esa posición se sumaron en las últimas horas los ocho diputados del Interbloque Federal que integran Florencio Randazzo, Graciela Camaño y Alejandro "Topo" Rodríguez, entre otros, lo que obliga todavía más al Gobierno a buscar un acuerdo con la oposición.

El Gobierno tiene entonces que modificar la redacción de la iniciativa para de alguna manera separar la autorización para refinanciar la deuda y recibir crédito del FMI del plan económico que, para Juntos por el Cambio, plantea "un ajuste" del cual no quieren ser socios.

La aspiración de máxima del oficialismo es consensuar con Juntos por el Cambio para lograr un dictamen de mayoría favorable al proyecto y, finalmente, su aprobación en la sesión. Al no tener los votos asegurados, necesita granjearse el mayor apoyo posible para no correr riesgos en el recinto, teniendo en cuenta el antecedente del rechazo al Presupuesto 2022 en diciembre pasado.

El Gobierno no tiene los votos asegurados en el recinto y necesita consensuar con la oposición

No obstante, el Gobierno no terminó de definir cuáles serán los cambios concretos y mantiene en reserva la redacción final que le mostrarán a la oposición. Ninguno de los dos sectores quiere ventilar demasiado lo que se negocia, precisamente, para que no se embarre la cancha y se corte el diálogo.

Proyecto económico, pelea política

Evitar el default es la coincidencia general. En ese punto, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio están de acuerdo, incluso el ala de los "halcones" del PRO, usualmente más intransigente con el oficialismo. Lo que se está definiendo tiene que ver con cuestiones netamente políticas.

Por un lado, el Gobierno necesita aliados para evadir la resistencia dentro de su propia alianza por parte de los diputados alienados con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, que renunció a la jefatura del bloque como primer gesto de rechazo al acuerdo con el FMI.

A ellos se les suman los diputados del Frente Patria Grande de Juan Grabois, que confirmaron este miércoles que no votarán el acuerdo con el FMI. El sector del Frente de Todos que apoya el entendimiento está casi resignado a votar dividido pero requiere que los díscolos queden aislados en su posición.

Por el otro lado, los diputados de Juntos por el Cambio no quieren ser "socios del ajuste inevitable", como lo definió Laspina en el primer debate de comisiones. Pero tampoco quieren ser co responsables de un default que complicaría tanto a la gestión de Alberto Fernández como al próximo gobierno, que esperan les toque a ellos.