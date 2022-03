¿Se quiebra el Frente de Todos? La relación entre Alberto y Cristina está en el peor momento y cruje el oficialismo

El desplante de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante la votación del acuerdo con el FMI agudiza la interna en el Frente de Todos, poniendo en evidencia la fragilidad de la coalición oficialista que se muestra cada vez más deteriorada.

La relación entre Alberto Fernández y su vice está más frágil que nunca. Se cortó el diálogo entre ambos y hay incertidumbre sobre la convivencia de cara a lo que queda de mandato.

El jueves, previo a la sesión en el Senado, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, sumó un nuevo indicio del convulsionado vínculo que llevan ambos funcionarios al contar que la vice no le respondió el mensaje al mandatario en el que le expresó su solidaridad por los ataques a su despacho.

Si bien desde el Gobierno buscan bajarle el precio a la interna, se vuelve imposible desconocer la tensión entre las partes lideradas por el jefe de Estado y su vice.

La relación entre Alberto Fernández y su vice está más frágil que nunca

El desplante de Cristina Kirchner en la votación del acuerdo agudiza la interna

Todo se hizo más visible durante el final de la jornada del jueves, ya que cuando se debía votar el acuerdo tan cuestionado por el kirchnerismo duro, la vicepresidenta se ausentó, gesto que no pasó desapercibido y dejó al desnudo que existe una ruptura interna en el Frente de Todos.

El malestar de la ex mandataria con este entendimiento con el Fondo quedó plasmado en el voto negativo de algunos de sus senadores más cercanos como Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio.

Y, tal cómo sucedió en Diputados, La Cámpora -ala más dura del kirchnerismo- volvió a enviarle un mensaje al Presidente expresando su repudio al acuerdo.

Los 13 legisladores del Frente de Todos que rechazaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Senado publicaron un documento en el que expusieron sus razones y aseguraron que los compromisos del país son de difícil cumplimiento al tiempo que conspiran "contra el crecimiento económico". Los legisladores recordaron al inicio la frase "los muertos no pagan las deudas", pronunciada por Néstor Kirchner. En su descargo, tuvieron en cuenta el actual contexto internacional y los efectos de la invasión rusa en Ucrania, advertidos por el FMI.

El proyecto obtuvo 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones. El Frente de Todos aportó 20 votos positivos de los 35 integrantes del bloque, es decir, el 57% del total.

Oscar Parrilli, uno de los senadores que votó en contra del acuerdo con el FMI

Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en el peor momento de su relación

Que la vicepresidenta de un espacio no esté presente al momento de la aprobación de un proyecto en el que su propio Gobierno trabajó durante casi dos años no es un dato menor. Habla de que el kirchnerismo duro no está alineado con el albertismo en buena parte de sus decisiones.

Este viernes, Cerruti, volvió a referirse a la interna que se vive en el Frente de Todos y brindó más detalles sobre el mensaje que el presidente Alberto Fernández le envió a su vice, Cristina Kirchner, en medio de los destrozos en el Congreso, el que no fue respondido.

"Fue un mensaje de texto en el momento en que la vicepresidenta estaba viviendo una situación particular. Lo que sucede ahora no es que no se hablan, que no se contentan. El día en que sucedió le envió un mensaje para ver cómo estaba y no le respondió", describió la vocera.

Luego, agregó: "¿La relación política está en el mejor momento? Bueno, vimos cómo se votó anoche", en alusión a los senadores del kirchnerismo, más cercanos a la expresidenta, que votaron en contra del acuerdo.

En diálogo con Radio con vos, Cerruti intentó bajarle el tono a la tensión que supone la falta de comunicación entre Alberto y Cristina y separó las cuestiones personales de las de gestión. "Yo separo lo personal del trabajo. No tenemos que ser amigos para gobernar juntos; de hecho no está bueno ser amigos. Lo que está bueno es tener unidad una vez que se toman las decisiones".

"¿La relación política está en el mejor momento? Bueno, vimos cómo se votó anoche", admitió Cerruti

El quiebre del Frente de Todos: cuál es el malestar de Cristina Kirchner

Según trascendió de fuentes oficiales, hay un fuerte malestar de Crisitina Kirchner respecto al rumbo económico y el vínculo de la funcionaria con el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya no tiene retorno.

El kirchnerismo duro lo acusa de haber ocultado detalles del convenio con el Fondo y de hacer un acuerdo que implicará un fuerte ajuste del gasto público.

En el Gobierno aseguran que tras el acuerdo con el FMI comienza otra etapa en la gestión. Pero Cristina Kirchner quiere discutir cambios en el Gabinete, ya que entiende que es momento de hacer modificaciones y que se debe mostrar más gestión.

De todos modos, desde el entorno de Alberto Fernández desmienten que se produzcan modificaciones en la estructura de poder.

Hay un fuerte malestar de Crisitina Kirchner respecto al rumbo económico y apunta contra Martín Guzmán

Alberto Fernández y el desafío de reflotar la relación con Cristina

Con el acuerdo del FMI aprobado, Alberto Fernández tiene por delante un desafío doble: relanzar su gestión y reflotar la relación con Cristina Kirchner y su entorno.

Ahora, el jefe de Estado espera poder avanzar con las medidas que planea para intentar bajar la inflación.

Esa "guerra" contra la suba de precios que él mismo anunció el martes y que lanzará este viernes, tiene un objetivo más allá de ir contra la inflación. Lo primero que tiene que superar es el escollo interno de la resistencia que opone el sector más cercano a la presidenta del Senado.

Si Fernández quiere que las medidas tengan un mínimo de acompañamiento y que no nazcan debilitadas, deberá encontrar la forma de cosechar el respaldo del Frente de Todos completo.

No será una tarea fácil, ya que las vías de comunicación con la vicepresidenta están cortadas.

Alberto Fernández tiene por delante un desafío doble: relanzar su gestión y reflotar la relación con Cristina Kirchner

La puja por la caja y los espacios de poder

En medio de este panorama compicado, Alberto Fernández debe decidir qué hacer con los casilleros de poder que ocupan el Instituto Patria y La Cámpora.

En ese marco, la Liga de gobernadores, los intendentes del conurbano que siempre desconfiaron de Cristina Kirchner, los legisladores que condenaron la estrategia personalista de Máximo Kirchner y los ministros "albertistas", le exigen a presidente que "desaloje" al kirchnerismo duro de las cajas más poderosas de la administración -PAMI y ANSES, por ejemplo- y que asuma un liderazgo pleno.

El jefe de Estado no quiere entrar en confrontaciones justo ahora, pero sabe que pierde poder cada vez que CFK se mueve en su contra. Es consciente de que la vicepresidenta prepara su réplica.

Los senadores y diputados que votaron en contra del acuerdo con el FMI ya cruzaron y aguardan las órdenes de Cristina y Máximo Kirchner.

No tienen intenciones de entregar sus espacios de poder y creen que Alberto Fernández traicionó sus ideales políticos.