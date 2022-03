Tensión en Gastronómicos: Barrionuevo interviene la seccional porteño luego del fallo judicial

Luego del fallo judicial a favor de Dante Camaño en la interna que lo enfrenta con Luis Barrionuevo por el control de la seccional de la Ciudad de Buenos Aires del gremio de los Gastronómicos, el Secretariado Nacional de la UTHGRA anunció en que intervendrá en la sede porteña a partir de este miércoles.

"El Secretariado Nacional de la UTHGRA comunica que atento a la decisión de la Justicia Nacional del Trabajo de Capital Federal, que en una resolución cautelar a pedido de la lista gris que conduce Dante Camaño ha dispuesto la suspensión de los comicios en la Seccional CABA impidiendo a los afiliados hoteleros y gastronómicos ejercer su voluntad libre y democrática de elegir sus legítimos representantes, valiéndose de un fallo a todas luces arbitrario y carente de sustento jurídico y amañado con consideraciones unilaterales de los amparistas", dice el comunicado de los partidarios de Barrionuevo.

"Sin tener en cuenta la documentación y pruebas aportadas por la Junta Electoral Central, las que también se encuentran expresamente confirmadas ante funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y Escribano presentes el día 2 de Diciembre 2021, donde se expresa claramente la violación a las normas estatutarias de esta organización", continúa.

La interna de los Gastronómicos está cada vez más tensa

Y agrega: "Con esta medida se intenta confundir a los trabajadores con una supuesta decisión definitiva cuando claramente el Poder Judicial interviniente no se ha expedido sobre el fondo del asunto".

"En defensa de su patrimonio y de la representación de los trabajadores" y al encontrarse "vencido el mandato de las autoridades actuales de la seccional CABA", el "Secretariado Nacional con el apoyo de la totalidad de las seccionales y delegaciones que integran la UTHGRA, ha resuelto la intervención de la seccional Ciudad de Buenos Aires a partir del día 23 de marzo de 2022", cierra el comunicado.

A continuación, el comunicado completo:

La Justicia desestimó presentación de Barrionuevo

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desestimó este lunes el recurso presentado por la Junta Electoral Central del gremio de los trabajadores gastronómicos, que responde a Luis Barrionuevo y fiscaliza los comicios de renovación de autoridades sindicales en el distrito porteño, y rechazó la impugnación presentada en diciembre último.

Barrionuevo presentó entonces un recurso judicial a través de la lista opositora que impulsó en los comicios del 2 de diciembre en el distrito metropolitano, en los que su excuñado Dante Camaño -titular de la organización porteña- se presentó para un nuevo período.

Ayer la Cámara Laboral desestimó el recurso de apelación del barrionuevismo y falló a favor de Camaño en relación con ese comicio, que profundizó el conflicto existente entre el histórico dirigente y su excuñado.

Las elecciones en la seccional porteña de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), en las que competían dos nóminas, procuraron ser suspendidas por la Junta Electoral Central, que desconoció "el proceso comicial realizado" y responde al titular nacional de la entidad gremial.

Gastronómicos: irregularidades en el comicio

Un documento firmado por Camaño explicó ayer que los jueces que integran la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y firmaron el fallo, Enrique Catani y María Hocki, "hicieron referencia a diferentes circunstancias relacionadas con las supuestas irregularidades que se habrían producido al comenzar el comicio", y sostuvieron que "no existen y, la elección gremial, no debe interrumpirse".

"El fallo se fundamentó en la presentación realizada por los integrantes de la Junta Electoral Central, y no es suficiente para modificar la decisión argumentada, ya que no existen irregularidades y de acuerdo con el propio reglamento, el comicio no debe ser interrumpido por ninguna causa, excepto por fuerza mayor", señalaron.

Los jueces también subrayaron que no hay elementos que señalen que "se hubiesen verificado conductas violatorias" de los derechos de "la libertad o la democracia sindical" en relación con las elecciones.

Las elecciones en el distrito porteño del gremio se realizaron el 2 de diciembre y compitieron las listas oficialista Gris de Camaño y la Azul, que impulsó Barrionuevo, y el escrutinio entonces realizado había favorecido a la primera por 90%, sostuvo hoy el titular de la organización porteña en el documento.