Silencios y rumores de una carta, atraviesan la difícil relación entre Alberto Fernández y Cristina Kichner

Una supuesta carta amenazante de Cristina Fernández de Kirchner hace temblar el tablero político en el Frente de Todos y pone en riesgo la unidad que se logró construir en 2019 para ganarle a Mauricio Macri.

Los actos conmemorativos del 24 de marzo despertaron la idea de que una nueva misiva aparecerá en el horizonte oficialista. Nadie confirma cuándo llegará, pero inquieta la expectativa de que la vicepresidenta plantee una ruptura con el albertismo.

La relación entre Alberto Fernández y la Vicepresidente siempre fue zigzagueante durante el transcurso de la gestión.

La primera gran diferencia interna se conoció a través de una carta de la ex presidenta donde hubo fuertes cuestionamientos al Presidente por los "funcionarios que no funcionan" tras la derrota en las PASO. Pese a que guste poco en el Gobierno, Cristina marcó un estilo propio de comunicación ante la falta de diálogo.

Hasta la firma del acuerdo con el FMI, Alberto siempre escuchó y siguió al pie de la letra las advertencias de su compañera de fórmula.

Silencios y rumores de una carta: la difícil relación entre Alberto Fernández y Cristina Kichner

¿Habrá otra carta?

La nueva carta, aseguran en el albertismo, va a llegar en algún momento. Pero en el cristinismo se ríen "de un rumor sin fundamento". En el Instituto Patria aseguran que no existe otra carta. La vicepresidenta nunca anticipa la jugada.

Siempre juega a la sorpresa, como lo hizo en otras ocasiones, con la publicación de su libro "Sinceramente" o la elección de Alberto para encabezar la lista presidencial. Sus apariciones públicas también son un misterio.

Anticipándose a los actos por el Día de la Memoria, Cristina se mostró junto a organizaciones de Derechos Humanos que siempre atacaron a Alberto e incluso compartió una foto con la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien hace poca horas dijo que el "Presidente no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista" .

La relación del matrimonio presidencial llegó al peor momento cuando desde el kirchnerismo se quejaron por la falta de empatía y repudio a la agresión que sufrió la titular del Senado en su despacho durante el tratamiento del proyecto de ley para refinanciar la deuda con el Fondo.

Qué dijo Alberto Fernández sobre Cristina

Cansado de tantas especulaciones, Alberto buscó dar un cambio de timón con palabras alejadas de la moderación. En declaraciones a El Destape Radio, el Presidente pareció querer marcar la cancha sobre quién maneja las riendas del gobierno o la lapicera.

Hebe de Bonafini: el "Presidente no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista"

"No existe la presidencia colegiada", lanzó el jefe de Estado en alusión a los que dicen que la que manda es Cristina.

En estos momentos se podría comparar a la relación entre Alberto y Cristina con una novela turca, actualmente en el top de los rating de televidentes. Se habla de un "me clavó el visto", "no le contesta los llamados", "esperamos una carta". Pero no es una telenovela sino la realidad política del oficialismo, a la que algunos buscan volver a juntar.

La crisis que atraviesa el Frente de Todos es visible y reconocida hasta los propios. Algunos de los ministros cercanos a Alberto dejaron trascender que habría una próxima carta de Cristina con fuertes críticas al acuerdo con el Fondo y al rumbo económico.

Desde el Instituto Patria, el órgano de pensamiento político creado por la ex presidenta, se toman al tema con humor pese al mal momento del país.

Pugna por la unidad

Desde el albertismo impulsan un acercamiento y que se dirimirá las divisiones internas en el Frente de Todos. Un grupo de dirigentes, entre ellos Aníbal Fernández, Agustín Rossi, Luis Delía, Eduardo Valdez, buscan recomponer la relación entre Alberto y Cristina.

También se sumaron un grupo de intendentes del PJ de fuerte peso político en el territorio bonaerense. El conurbano, que es el bastión histórico del kirchnerismo, comenzó a preocuparse por la crisis interna en el peronismo.

La Cámpora marchará desde la Ex Esma hasta la Playa de Mayo como lo hacía en las épocas de la prepandemia

Los mandatarios, que se reunieron en el populoso distrito de La Matanza, remarcaron la necesidad de "afianzar aún más la unidad en el Frente de Todos" y que "se termine con las diferencias actuales".

La foto de todos los intendentes de la Primera y Tercera Sección electoral marcó un llamado de atención a la clara preocupación que generan las diferencias en el FDT.

La marcha del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia parece ser el escenario en que se miden las fuerzas de poder. La Cámpora marchará desde la Ex Esma hasta la Playa de Mayo como lo hacía en las épocas de la prepandemia.

Te puede interesar Nadie está conforme con la suba de retenciones: productores en Córdoba ya salieron a la ruta como protesta

No sólo es trascendente el poder de convocatoria de los kirchneristas o camporistas sino que será la primera movilización de esta fecha en la gestión de Alberto. Allí se verá el peso político de cada fuerza en el Frente de Todos. Cristina no participará de ninguna movilización. Nunca lo hizo.