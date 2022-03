Máximo Kirchner criticó al electorado porteño y Larreta le respondió: "Pasó un límite que ningún argentino puede aceptar"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió a cruzar al diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner, a quien acusó de "pasar un límite que ningún argentino puede aceptar".

Máximo Kirchner había señalado que "los porteños tienen tendencia a votar a los que quieren ocultar lo que hizo la dictadura", en referencia a Juntos por el Cambio y ahí fue que Rodríguez Larreta, al igual que el diputado nacional Diego Santilli le respondieron.

"Decir que ´los porteños tienen tendencia a votar a los que quieren ocultar lo que hizo la dictadura´ es pasar un límite que ningún argentino puede aceptar. Y mucho menos un día como hoy, al cumplirse 46 años de una de las heridas más profundas y dolorosas de nuestra historia", arremetió el jefe de Gobierno porteño en una catarata de tuits.

El enojo de Rodríguez Larreta contra Máximo Kirchner

Rodríguez Larreta y el horror de la dictadura: "yo lo viví en carne propia"

Asimismo, amplió: "Yo lo viví en carne propia: en 1977 se llevaron a mi viejo en un Falcon verde. Gracias a Dios, apareció con vida unos días más tarde, pero lo sucedido me marcó para siempre".

Rodríguez Larreta sostuvo que "el Parque de la Memoria, que es un emblema de esta Ciudad, es visitado por cientos de estudiantes y miles de porteños cada semana para honrar a las víctimas y mantener viva la memoria".

"Los porteños, como la inmensa mayoría del pueblo argentino, queremos Justicia y no repetir nuestra trágica historia. La mejor forma de homenajear a las víctimas y honrar la memoria es trabajar todos los días para construir una sociedad de diálogo y de convivencia en la diversidad", precisó.

Asimismo, el titular del Ejecutivo de la Ciudad, añadió: "Tenemos que terminar con declaraciones que no solo ofenden injustamente a millones de porteños, sino que también deterioran el consenso democrático y enfrentan a unos argentinos con otros".

En ese sentido, Rodríguez Larreta consideró que se necesita "más diálogo, más consenso y, sobre todo, seguir fortaleciendo la Democracia".

Rodríguez Larreta y el horror de la dictadura: "yo lo viví en carne propia"

Santilli también criticó a Máximo Kirchner

En el mismo sentido, se expresó Santilli, quien también en su cuenta de Twitter criticó las declaraciones de Máximo Kirchner.

"Otra vez el discurso del odio y el resentimiento contra los argentinos, no dejan ningún límite sin cruzar. Es lamentable y repudiable, aunque ya nada nos sorprenda", afirmó el diputado nacional de Juntos por el Cambio, con una foto de la frase que lanzó su par del Frente de Todos.

Santilli también eligió Twitter para criticar las declaraciones de Máximo Kirchner

La palabra de Máximo Kirchner

En el marco de la marcha del 24 de marzo, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, lanzó una dura frase contra las opciones electorales de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y asoció su voto con respecto a la última dictadura militar, en el marco de una entrevista con militantes.

"A veces es una ciudad que tiene tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura", afirmó Kirchner y agregó: "o que te discuten el número de compañeros detenidos desaparecidos y que directamente reivindican el accionar de la dictadura".

En el streaming que realizó la organización como parte de la movilización que partió desde la ex Esma y desembocó en Plaza de Mayo, Máximo Kirchner dio su parecer. "Quiero que la Ciudad de Buenos Aires, vote como vote, no pierda la sensibilidad, después lo que quieras, pero hay cosas que no se pueden negar", manifestó.