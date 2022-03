Massa, a favor de trabajar para tener una nueva ley de alquileres en 90 días

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se pronunció a favor de trabajar para contar con una nueva ley de alquileres en los próximos 90 días, tras la presentación de un proyecto de reforma a la norma actual por parte del oficialismo.

Opinó que, en materia de inflación, no se necesita una medida salvadora sino "un conjunto de medidas que permitan resolver el problema".

"Si efectivamente hoy terminamos de constituir las comisiones, mi idea es que la semana que viene, en una comisión integrada por todas las fuerzas políticas, trabajemos en la suspensión de la ley Lipovetzky, que fracasó claramente", expresó Massa.

Massa: hay que tener una nueva ley de alquileres en 90 días

El presidente de la Cámara baja consideró además la posibilidad de "la constitución de un grupo de trabajo en el parlamento que permita tener una nueva ley de alquileres en los próximos 90 días".

En este sentido, destacó que la actual ley "perjudicó a propietarios, a inquilinos y a inmobiliarias" y agregó: "nunca una ley fue tan clara en fracasar con todos los actores".

"El mercado de alquileres de la Ciudad de Buenos Aires no es el mismo que el de Salta, y el de Salta Capital no es el mismo que el de Tartagal, Orán o Cerrillos. Entonces, me parece que la ley tiene que tener la posibilidad de que cada provincia pueda establecer mecanismos con una mirada más federal", sostuvo ante periodistas salteños.

Por ello, indicó: "Si somos un país federal tenemos que empezar a delegar en las legislaturas provinciales la reglamentación de los marcos jurídicos y normativos, que permitan que las provincias puedan adaptar y mejorar sus beneficios de acuerdo a su realidad propia".

"Argentina tiene varios factores que inciden en sus precios y además un mundo que ajusta su economía", dijo Massa

Massa y la inflación

Al referirse al combate a la inflación, Massa expresó que "Argentina tiene varios factores que inciden en sus precios y además un mundo que ajusta su economía por guerra o por pandemia, lo que genera inflación de precios".

"De alguna manera tenemos que tener una mirada local, para tratar de proteger a los argentinos de un contexto global de inflación fuerte que, como es en dólares, por la pérdida de valor de nuestra moneda, nos afecta más", manifestó.

Luego, dijo que "hay que dejar la idea que alguien mágicamente con un gol nos va a salvar" y acotó: "contra la inflación tenemos que trabajar en un conjunto de medidas que nos permitan resolver el problema".

Para Massa, aún no es tiempo de pensar en las elecciones de 2023

Al ser consultado sobre las elecciones de 2023, respondió que "la sociedad espera que nos ocupemos de resolver lo que le pasa todos los días", y apuntó: "veo algunos sectores políticos muy embalados, discutiendo candidaturas y me da la sensación de que tenemos demasiados problemas los argentinos como para andar en pelea de cargos".

"Creo que el desafío más importante que tenemos como país y como Nación, es el de trabajar todos juntos, en resolver temas que le permitan a la gente, gobierne quien gobierne, tener la capacidad de planificar el mediano y largo plazo de la Argentina", precisó.

Massa: "En las próximas semanas ingresará una ley que va a darle mediano y largo plazo al PreViaje"

Ley de PreViaje

El legislador también comentó que "en las próximas semanas va a ingresar una ley que va a darle de alguna manera mediano y largo plazo al PreViaje, que tuvo como objetivo recuperar al sector hotelero y gastronómico de los dos años de pandemia".

"Vivimos una de las temporadas turísticas más importantes de los últimos 30 años de la Argentina, recuperamos empleo en el sector y las pérdidas producidas por la pandemia, pero ahora tenemos la obligación de trabajar en los destinos con estacionalidad, para que el Previaje sea el instrumento que nos permita trabajar la contra estacionalidad y poder compensar", expresó.