La Ciudad exigirá al Gobierno que le quite los planes sociales a quienes corten las calles

Con el fin de buscar una solución a los numerosos piquetes que complican el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta le llevará una propuesta al Gobierno nacional para que Nación le quite los planes sociales a aquellas personas que cortan las calles e interrumpen la circulación, tal como ocurrió durante la semana pasada, cuando hubo dos días seguidos de acampe en la 9 de Julio, principal avenida de la Capital Federal.

"Esperemos que la Nación haga algo. La Policía de la Ciudad detuvo a quienes apedrearon el despacho de la vicepresidenta, y el Gobierno le quitó los planes. Ahora esperamos que hagan lo mismo con quienes acampan o cortan el microcentro porteño interrumpiendo la circulación de miles de personas", reveló el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en diálogo con el diario Clarín.

En esa línea consideró que "vamos a hacer hasta lo imposible para no volver a tener una situación similar a la del viernes pasado, pero para eso necesitamos que el gobierno nacional ofrezca respuestas concretas que ayuden a evitar las manifestaciones y, además, muestren la misma firmeza que cuando decidieron sacarle los planes a los dos violentos que atacaron el despacho de la la vicepresidenta".

Para el gobierno porteño, el acampe de 48 horas de la semana pasada fue "un acto político". Hay dirigentes de la oposición que aseguran que la protesta de dos días costó unos $40 millones.

La Ciudad pide al Gobierno que le quite los planes sociales a los que corten las calles

Piquetes: detalles del planteo que prepara la Ciudad

En el planteo que prepara la Ciudad, insistirá que las fuerzas de seguridad de Nación controlen los trenes para no permitir que cientos de militantes se trasladen hacia la estación Constitución con elementos propios para un acampe. Además de controlar los accesos a la Ciudad, como Puente Pueyrredón y Puente La Noria.

La propuesta concreta de dejar sin plan a los que hagan cortes, deberá ser respondida desde Nación, donde al menos en el plano discursivo, y con la amenaza latente de un nuevo acampe previsto para la semana próxima, endurecieron sus mensajes. Y ratifican la decisión de no otorgar más planes sociales.

El Gobierno no dará más planes sociales: crece la tensión interna

Días atrás, el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta dice que tiene el pleno acompañamiento del presidente Alberto Fernández para sostener su decisión de no otorgar "más altas de planes sociales".

Zabaleta, un funcionario enfrentado al kirchnerismo y que mantiene una relación oscilante con el Movimiento Evita, será en los próximos días el vocero oficial de la posición que la Casa Rosada buscará sostener frente a la amenaza latente de los piqueteros más intransigentes que piden más planes, pero que también huelen la cerrazón de un gobierno que se desangra políticamente.

El Evita, con Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro a la cabeza, juega en ese tablero un papel relevante. Es más: desde ese espacio dicen que fueron ellos los que pidieron que no se liberen más planes. "Es una puerta que, si no, no se cierra más", abundaron.

El ministro Zabaleta confirmó que el Gobierno no dará más planes sociales

Enfrentado cada día más enérgicamente con la agrupación fundada y liderada por Máximo Kirchner, la organización social, que ocupa puestos relevantes en el Gobierno, avala la decisión oficial de no dar más planes sociales: en la actualidad hay unos 1.200.000 planes Potenciar Trabajo que Mauricio Macri había duplicado durante su gestión y que Fernández hizo lo propio cuando asumió, en el 2019.

Sin embargo, Pérsico y Navarro redoblan la insistencia para "institucionalizar" a los trabajadores de la Economía Popular, la batalla final del Movimiento Evita.

El Gobierno ratifica que no dará más planes sociales

En la Casa Rosada persiste la idea de que detrás del multitudinario acampe frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social realizado por las organizaciones del frente "Unidad Piquetera", como el Polo Obrero, el CUBA-MTR, Bloque Piquetero Nacional, Barrios de Pie/Libres del Sur y el MST Teresa Vive, hay "cuestiones políticas".

Así lo consideró el secretario de Economía del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y uno de los que maneja la relación con los movimientos sociales. En el Ejecutivo hay quienes creen que la negativa a entregar más planes sociales y la delicada situación política del oficialismo motivaron a las agrupaciones a marcar la cancha y "tomar la calle".

"Se abrieron canales de diálogo informales mientras estaban cortando, pero se plantaron en la suba de planes y eso no va a ocurrir", indicaron a iProfesional fuentes del Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Juan Zabaleta, embarcado en la tarea de reemplazar "planes por trabajo" que encomendó Alberto Fernández.

El acampe en la 9 de Julio planteó un nuevo desafío para el Gobierno y su política sobre los planes sociales

En su lista de reclamos, las agrupaciones pidieron nuevas altas para el Plan Potenciar Trabajo, el cual equivale a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil y actualmente lo cobran 1,2 millones de personas. El Gobierno se negó a ese pedido y, pese a la negociación en la que logró acordar otros puntos, no pudo desactivar la protesta.