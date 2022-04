Axel Kicillof sobre la inflación: "En el conurbano y el interior no da más la situación social"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof defendió las medidas tomadas por Nación para frenar la suba de precios y apuntó contra el Fondo: "Los muchachos del FMI no sé si el español lo dominan, pero en la Provincia no puede haber ajuste" y agregó que "en el conurbano y el interior no da más la situación social".

Fue la fuerte advertencia del gobernador, mientras analizaba el impacto de la suba de precios de los alimentos y la decisión del Gobierno nacional de multar a asociaciones harineras por los incrementos.

En este contexto, el mandatario provincial también planteó que la guerra entre Rusia y Ucrania es una de las principales causas del incremento de precios de alimentos, lo que impacta de lleno en los sectores populares.

"Escuché a Kristalina Georgieva (directora del FMI) diciendo que puede haber una gran crisis alimentaria y llamar a los gobiernos a tomar medidas para evitar que eso genere los problemas sociales que eso trae", señaló Kicillof en declaraciones a C5N.

Y agregó: "Así que está muy bien que el Gobierno tome medidas. Nosotros apoyaremos. Y todo lo que falte lo vamos a pedir porque aquí con el conurbano y también con el interior no da más la situación social".

Pese a la situación actual, Kicillof señaló que hubo "una recuperación muy fuerte con respecto a la pandemia".

Kicillof: la inflación, la crisis y la pandemia

"En la mayoría de los países del mundo la recuperación estuvo por abajo de los números de pandemia. Nosotros estamos arriba", expresó.

Si bien dijo que "mejoraron algunos indicadores de pobreza y de empleo", reconoció que todavía "falta la distribución, los ingresos y los salarios". En ese sentido, remarcó: "Eso implica que los precios dejen de subir".

El gobernador recordó que la inflación "es un tema con una larga historia"."Me tocó ser ministro de Economia y pelear contra los precios. Hay muchos factores que confluyen. Hoy también hay una guerra. La zona de conflicto es productora de alimentos y gran proveedora de energía y de gas. Está habiendo una presión muy alta", aseguró.

Kicillof habló este martes luego de encabezar un acto de entrega de 702 escrituras del programa "Mi escritura, mi casa", en Arrecifes, junto al intendente, Javier Olaeta y los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni.

En otro tramo de la charla, el mandatario se mostró a favor de las sanciones aplicadas por Nación a Molino Cañuelas y otras asociaciones harineras que deberán pagar hasta 150 millones de pesos.

"Evidentemente con los precios de guerra que hay en el mundo, para algunos hay unos negocios bárbaros. El problema es que si esos precios de guerra los cobramos en Arrecifes o en la Provincia pueden generar una rentabilidad inmensa. No solo alguno se va a enriquecer mucho, otros se van a empobrecer. No lo podemos permitir", indicó.

Por último, el ex ministro de Economía repitió que "están creciendo algunas variables económicas, pero falta lo distributivo y mejorar los ingresos".

"La guerra desacomodó los ingresos internacionales. Hoy, imperiosamente, no tenemos que dejar que eso afecte los ingresos en términos reales. Todas las medidas son buenas, desde limitar la subida de los precios y recuperar ingresos si se escapan los precios. El Gobierno está bien encaminado", concluyó.

Reclamo al Fondo Monetario

En otro tramo de la entrevista, Kicillof apuntó contra el organismo internacional y sentenció que "no puede haber más ajuste" en la provincia de Buenos Aires.

"Los muchachos del FMI no sé si el español lo dominan, pero en la Provincia no puede haber ajuste. Y lo tienen que entender porque estamos en una guerra en todo el planeta, en una situación extrema y venimos de una pandemia", lanzó.