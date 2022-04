Máximo Kirchner, contra Alberto Fernández: "Cristina tuvo situaciones difíciles y se paró de manos"

Máximo Kirchner volvió a profundizar sus diferencias con el presidente Alberto Fernández. "Que no nos vengan a explicar lo que son situaciones difíciles. Sabemos que gobernar no es soplar y hacer botellas", chicaneó el dirigente de La Cámpora. "Vi al ex presidente Néstor Kirchner gobernar en una situación muy difícil. Y lo mismo a la ex presidenta Cristina, que le tocaron situaciones muy difíciles y se paró de manos. Que no nos vengan a explicar lo que son situaciones difíciles", agregó el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires.

Es otro tiro por elevación en la fuerte interna que sacude al Gobierno. Y que se desató cuando el hijo de Cristina Kirchner dio el portazo como presidente del bloque de diputados del PJ. Así, Máximo expresó el rechazo del kirchnerismo duro al acuerdo con el FMI.

"Hay que construir fuerzas para recuperar el poder adquisitivo del salario", dijo Máximo

Máximo Kirchner criticó otra vez a Alberto Fernández

Máximo Kirchner habló en Merlo, durante el acto de asunción de la conducción de la regional oeste de la CGT.

Allí, aseguró que "hay que construir fuerzas para recuperar el poder adquisitivo del salario". Horas después, se conoció el acuerdo entre el Gobierno, empresarios y la central obrera para adelantar las negociaciones por las paritarias.

"Es verdad que la pandemia nos trajo muchas dificultades, pero no nos puede ganar la autocompasión. Hay que construir fuerzas para recuperar el poder adquisitivo del salario", disparó Máximo.

En ese tramo, recordó las dificultades del gobierno en 2013 y cuánto costó crecer en aquel contexto.

"Sabíamos que no había que retroceder ni un centímetro. La presión de los mercados, que deben ser los mismos que lo hicieron con el Gobierno actual para que tome decisiones con respecto al FMI, nos hicieron devaluar, pero luego lo recuperamos. Estaba Axel Kicillof en el Ministerio de Economía y Augusto Costa en una Secretaría de Comercio potente apoyada por la Presidenta".

El titular del PJ bonaerense volvió a criticar al Presidente

Máximo Kirchner y la interna entre Alberto y Cristina

En alusión a los rumores de grieta irreconciliable en el Frente de Todos, dijo: "Nadie más que nosotros y nosotras (en alusión a La Cámpora, de presencia masiva en el acto en Merlo) queremos la unidad. Cristina nos dijo que confiemos en la gente y supimos construir la unidad. Fuimos la base de la construcción de la unidad en 2019 y también en 2017, cuando nos miraban de costado y pensaban que éramos historia terminada".

Y remató: "No creo que ningún trabajador quiera la unidad para ir en contra de sí mismo. La unidad es para que no sea casi imposible llegar a fin de mes", en un tiro por elevación dirigido al ministro de Economía, Martín Guzmán.