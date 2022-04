Urribarri fue condenado a ocho años de prisión por corrupción: renunció a su cargo como embajador de Israel

El ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, presentó su renuncia como embajador en Israel luego de haber sido condenado a 8 años de prisión. El presidente Alberto Fernández aceptó su renuncia, informaron fuentes oficiales.

Urribarri lo comunicó a través de su cuenta de Twitter: "El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador".

Urribarri, fue condenado el jueves a 8 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, en el marco de una causa que juzgó distintos hechos en el lapso de 2010 a 2015.

La Justicia entrerriana lo encontró culpable del delito de negociación incompatible con la función pública, por lo que enseguida presentó la renuncia al cargo diplomático que ocupaba.

La causa judicial

Urribarri fue condenado este jueves en la megacausa por diversos hechos de corrupción cometidos en la provincia de Entre Ríos durante su gestión entre 2007 y 2015.

Al exgobernador también se le aplicó una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, y una multa de 180.000 pesos.

La Fiscalía había pedido 12 años de cárcel para el actual embajador por "negociaciones incompatibles con la función pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público" y solicitado la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

El presidente del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos, José María Chémez, dio por acreditado los argumentos de la fiscalía, al entender que se organizó un sistema irregular para defraudar al Estado con distintas maniobras dolosas.

Otros condenados

Además, fueron condenados los ex ministros de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el ex funcionario legislativo Juan Pablo Aguilera, entre otros imputados.

El juicio analizó varios episodios, como "El sueño entrerriano", que fue el slogan de la fallida campaña presidencial de Urribarri, o "Causa del Mercosur", sobre contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014.

Para la Justicia, parte de esos fondos tuvieron como destino la campaña política del ex gobernador.

El proceso judicial comenzó en septiembre último y se extendió por casi 50 audiencias hasta que este jueves se procedió a la lectura de la sentencia.