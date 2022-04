Que las empresas paguen menos por cada empleado: el nuevo proyecto de la oposición

"Hay que dejar de asfixiar al sector privado". Con ese argumento, la oposición en el Congreso Nacional impulsa un proyecto de ley que pretende otorgar beneficios para las Pymes: reducir el costo que pagan por cada empleado.

Quien impulsa el proyecto de ley es el senador Alfredo Cornejo (UCR), quien en diálogo con iProfesional explicó que la iniciativa apunta a mejorar las condiciones para la creación de empleo formal "especialmente en el sector Pyme", y que el objetivo es "lograr un equilibrio en sus cuentas y que los ayude a ser más competitivos y rentables".

Esta es una idea que se presentó inicialmente en la provincia de Mendoza, impulsado por todos los legisladores radicales y que ahora aterrizó en el Congreso Nacional.

En esa línea, Cornejo explicó a este medio que la iniciativa ya fue presentada a representantes de distintos sectores empresariales, y sobre esas reuniones expresó que "todos los comentarios que recibimos fueron positivos".

A su vez, explicó que el proyecto de ley soluciona la falta de actualización en la detracción, sobre la base imponible de las contribuciones patronales.

En ese sentido, el proyecto propone tomar una detracción mensual de $40.000 para los empleadores del sector privado, quienes podrán deducir hasta un máximo de 25 trabajadores por empleador.

El mecanismo de detracción tiene un impacto pleno en empleadores que tienen menos de 25 trabajadores

A su vez, la iniciativa destaca que el mecanismo de detracción tiene un impacto pleno en empleadores que tienen menos de 25 trabajadores. "A partir de entonces comienza a reducir gradualmente su impacto, a medida que aumenta el trabajo de los empleadores. De este modo, se minimizan los efectos adversos sobre los incentivos de las empresas, cuando se pasa a una nómina mayor de trabajadores", explicó Cornejo sobre la iniciativa.

Y añadió: "Preferimos una propuesta que sea viable en términos del costo fiscal que implica y que luego pueda ser escalable".

Un Gobierno sin plan económico, advierte la oposición

Al argumentar su proyecto, Cornejo reflexionó sobre la diferencia entre el costo laboral para el empleador y el salario neto del empleado: "En Argentina, alcanza el 34,6%, mientras que el promedio de América Latina es del 24,6%".

Por ello, aprovechó para disparar contra el Gobierno y la situación económica del país, que registró, por ejemplo, una inflación del 6.7% el último mes y encendió todas las alarmas.

"Este Gobierno no tiene plan económico, el único esbozo es el pobre programa acordado con el FMI, y no se sustenta en crecimiento sino en más presión fiscal y por sobre todo cierra con alta inflación, la necesita... El Gobierno sólo crea y aumenta impuestos, no cree en la economía de mercado, la asfixia", disparó.

Sobre su proyecto, el mendocino agregó: "Hay que tener presente que si no se hace nada, por efecto inflación, la detracción vigente terminaría desapareciendo, aumentando así aún más la carga laboral actual".

Quien impulsa el proyecto de ley es el senador Alfredo Cornejo (UCR)

Cuál es el mecanismo que propone el proyecto para las Pymes

Según explicó el senador radical, el mecanismo de detracción tiene un impacto pleno en empleadores que tienen menos de 25 trabajadores. A partir de entonces comienza a reducir gradualmente su impacto a medida que aumenta el tamaño de los empleadores.

Por ejemplo: para empleadores de menos de 5 trabajadores, la propuesta actúa como una reducción de las Contribuciones Patronales cercana al 50%.

– Entre 6 y 25 trabajadores la caída promedia el 40%.

– Entre 26 y 40 trabajadores la reducción es del 28%.

– Entre 41 y 50 del 19%.

– Entre 50 y 100 la caída promedia un 12%.

"De esta manera, se minimizan los efectos adversos sobre los incentivos de las empresas cuando se pasa a una nómina mayor de trabajadores, la cual podría afectar las decisiones de tomar un trabajador más en el margen", explicó.

Además, aseguró que el esquema fiscal impacta sobre la capacidad que tiene el sector Pyme para generar empleo registrado. "Si se blanquean alrededor de 3 millones de trabajadores que están en negro, sólo se incorporan 400 mil personas, ya se cubre ese costo fiscal. Por ello entendemos que no es algo demagógico y es razonable", sentenció.

Asimismo, el proyecto plantea su posterior actualización automática de la detracción por Índice Precios al Consumidor a partir de enero del 2023.

Buscan el apoyo para convertir el proyecto en Ley

El senador aseguró que están "buscando apoyos" en ámbas cámaras

Por otro lado, el senador Alfredo Cornejo insistió con que el oficialismo no tiene claro cuál es plan económico y por lo tanto, es incierto el rumbo que tomará la Argentina en ese sentido, por lo que defendió los proyectos de índole económico que la oposición está presentando en el Congreso Nacional, sobre todo, referidos al alivio fiscal.

Consultado sobre su apreciación respecto a la relación del Gobierno con las Pymes y las políticas que emplea el Estado para el crecimiento de las mismas, el legislador radical fue muy crítico: "El populismo es una ficción, regala la energía, genera desinversión, y por ende problemas de suministro, y se la cobra al mismo que se la regala en la góndola con aumentos todos los días".

Y agregó: "Además, financia la fiesta con emisión, es decir el 'Plan Platita de La Cámpora', corresponsable del problema actual, lo que genera inflación y pérdida de valor adquisitivo de jubilaciones y salarios".

Sobre las posibilidades de que el proyecto se trate en el Congreso, el senador aseguró que están "buscando apoyos" en ámbas cámaras, y que la iniciativa cuenta con las firmas de todos los legisladores mendocinos de la UCR: Jimena Latorre, Mariana Juri, Pamela Verasay, Julio Cobos y Lisandro Nieri.

"Estamos buscando apoyos y descontamos que toda la bancada de Juntos por el Cambio acompañará. Trabajaremos para conseguir los 129 votos necesarios para aprobarlo", aseguró.