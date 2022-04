Video: tenso cruce entre Luis D’Elia y Eduardo Belliboni

"¡Me acusás de chorro vos que sos un traidor que no te movilizaste en 20 años!", le dijo el líder de Polo Obrero, Eduardo Belliboni, al dirigente oficialista Luis D’Elia en una entrevista en el canal C5N.

"¡Vos le cobrás a la gente!", acusó por su parte D'Elía, y aseguró que cuando el Ministerio de Desarrollo Social abrió los registros para "cambiarse de orga" (refiriéndose a las organizaciones sociales que ellos representan), miles de personas buscaron salir de Polo Obrero por ese motivo.

La agrupación que dirige Belliboni fue la que lideró el acampe ocurrido días atrás en la avenida 9 de Julio en la Capital Federal, frente a la mencionada cartera que dirige el Ministro Juan Horacio Zabaleta. El reclamo era por más cantidad de planes sociales, debido a la alta inflación que atraviesa desde hace años la Argentina.

Tras estos hechos que duraron varios días, los dirigentes fueron invitados a debatir por C5N y se cruzaron en vivo:

Cruce entre D'Elia y Belliboni

Durante el programa, la discusión entre ambos fue creciendo a medida que se insultaban mutuamente y se recriminaban por las movilizaciones de las que participaron cada uno, e incluso en un momento el referente de la izquierda invitó a pelear al ex funcionario nacional.

En ese marco, fue D’Elia quien comenzó la discusión al sostener que Belliboni fue uno de "los que pactó" con el Gobierno durante la gestión de Mauricio Macri, supuestamente a cambio del manejo de programas de asistencia a los sectores más vulnerables.

"Siempre para mirar la vida hay que elegir dónde uno se para. Yo durante el gobierno de Macri fui a la cárcel, mientras que este señor recibió 200 mil planes de (la entonces ministra de desarrollo Social) Carolina Stanley", lanzó el fundador del Partido Miles.

En este sentido, el ex líder piquetero sostuvo que "cuando recibían los planes", los militantes de la izquierda "no hacían trotkismo revolucionario", sino que "lo hacen ahora por razones estrictamente partidarias".

¿Planes por dinero?

"Ustedes van a la Plaza de Mayo con la plata de la gente. Ustedes les cobran 3 o 4 mil pesos a cada pobre. El Partido Obrero, si quiere hacer política que la haga con la plata del partido, no de la gente. Al que no va le cobran mil pesos de multa. No hablen en nombre de los pobres", denunció.

El acampe de Polo Obrero en 9 de julio, días atrás

Ante estas duras acusaciones, Belliboni tomó la palabra y aseguró que "es absolutamente falso" lo que estaba diciendo el también ex legislador bonaerense, a quien calificó como alguien que ha "dejado el barrio hace mucho tiempo".

"Nosotros no le cobramos nada a los compañeros, y se lo puede preguntar a cualquiera, es exactamente lo mismo de lo que me acusa la extrema derecha. D’Elia es un hombre que estuvo preso y fue abandonado por el Gobierno, y estaba resentido en una época, ahora parece que no, pero no quiero agarrármela con él", contestó.

En esta línea, el referente de la izquierda consideró que el representante de Miles es alguien "que en su momento estuvo con los movimientos sociales", pero que "ahora ya ha dejado de estarlo y no sabe ni lo que es un comedor".

"Salimos afuera y lo arreglamos"

"Cuando en la Argentina hubo una crisis durante el gobierno de (el ex presidente Eduardo) Duhalde, él se colocó del lado del presidente. Ojo con esto. Vos te colocaste del lado de Duhalde cuando mataron a Kosteki y Santillán", agregó el dirigente de Polo Obrero.

Luis D'Elia, dirigente social de Miles

Y agregó: "Si tiene un problema conmigo, salimos afuera y lo arreglamos, no hay drama, porque el nivel de agresión ameritaría que yo me levante y le dé un ‘soplamoco’, porque me está acusando de chorro. Vos sos un traidor que no se movilizó nunca en 20 años".

Esto provocó el enojo de su interlocutor, que contestó que el Polo Obrero, cuando ocurrió el asesinato de los dos dirigentes sociales en medio de los disturbios tras el 2001, "los dejaron tirados y se escondieron".

"Ustedes son unos cagones, ¿qué te venís a hacer el revolucionario? Cortala, querido. Desestabilizador. ¿Qué clima querés establecer? Hoy hay 7% de desocupación nada más, ¿qué te pasa?", remarcó D’Elia.