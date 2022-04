Interna de Juntos por el Cambio: cómo fue la reunión que le cerró la puerta a Milei y selló una tregua entre el PRO y la UCR

Envueltos en versiones y recelos por la carrera electoral para 2023, los principales referentes de Juntos por el Cambio llegaron al Instituto Hannah Arendt con el desafío de evitar una crisis terminal por los coqueteos de un sector del PRO con el libertario Javier Milei y la versión sobre un pacto del líder de la UCR, Gerardo Morales, con el oficialismo por el Consejo de la Magistratura.

Tras el encuentro, que "fue tranquilo" según las fuentes de distintos partidos consultadas por iProfesional, los dirigentes difundieron un comunicado muy conciso en el que cerraron filas y dejaron dos aclaraciones concretas para sellar una tregua.

La primera, que cualquier "ampliación" de Juntos por el Cambio necesitará "unanimidad de los partidos que conforman la alianza", con un cuestionamiento severo a Milei porque "intenta quebrar" la unidad del espacio. Y la segunda fue un respaldo a Morales ante lo calificaron como una "operación de envergadura", en línea con la desmentida del gobernador radical de Jujuy.

Según pudo reconstruir este medio, el ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tomaron la delantera en el planteo sobre cómo resolver el "affaire" Milei, para evitar que se agraven los cortocircuitos que de por sí ya existen por la carrera presidencial, pero que no arriesgan la unidad opositora.

La afinidad entre Macri y Milei hace ruido pero el ex presidente estuvo de acuerdo con el plan para ahuyentar versiones

¿Cómo fue la reunión de Juntos por el Cambio?: la defensa de Morales

"Realmente fue una reunión amena", relató a iProfesional uno de los dirigentes que participó del cónclave, en el que Morales fue uno de los primeros en hablar, para defenderse de la versión periodística sobre un supuesto acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en la pelea con el kirchnerismo por la Magistratura.

Morales "fue enérgico" al negar ese trascendido y asegurar que "le hicieron" una operación en contra. Sugirió que lo "usaron", según coincidieron fuentes del radicalismo y del PRO. En el partido amarillo creen que Massa es un posible responsable de la versión. Macri, de pésima relación con el tigrense desde 2016, fue uno de los que le apuntó.

Palabras más, palabras menos, la reflexión del ex presidente ante la mirada del gobernador -cuyo vice en Jujuy es un dirigente del massismo- fue "tener cuidado" con el titular de Diputados y, siempre de acuerdo a las fuentes consultadas, todos los referentes del PRO apoyaron esa mirada, incluido Larreta, que tiene una histórica amistad con Massa.

En el radicalismo deslizan que el jujeño sigue teniendo la sospecha que la versión salió del PRO y que la agitó el propio Macri. Pero que en ningún momento confrontó. "Al fin de cuentas, se llevó el respaldo".

Morales, uno de los protagonistas: negó tajantemente la versión de un pacto con Massa, apuntado por el PRO

Luego surgió el tema de Milei. "Ganamos esa pulseada", reflexionó una fuente que se mueve entre los dirigentes más reacios al libertario, quienes por ahora son mayoría. Entre las llamadas "palomas" se quedaron con la sensación de que lograron poner un límite al acercamiento de una parte del PRO, incluidos Macri y la presidenta del partido, Patricia Bullrich, al economista.

Una solución al "affaire" Milei

Algunas voces relatan que el tema lo planteó Rodríguez Larreta y otras que fue el propio Macri quien, anticipándose, dijo que había que dejar de hablar de Milei porque no se sumaría a la coalición. Recientemente, la líder de la Coalición Cívica contó en una entrevista que el ex mandatario tuvo tres videollamadas con el diputado de La Libertad Avanza.

De cualquier manera, todas las fuentes coincidieron en señalar que la idea de establecer la condición de la unanimidad para sumar un nuevo actor a Juntos por el Cambio surgió del PRO, así como la necesidad de unificar una respuesta ante las consultas de la prensa sobre una posible alianza con Milei.

"¿Qué vamos a decir?", fue la pregunta que lanzó Larreta, según testigos oculares del encuentro, para empezar a diseñar una solución frente a las tensiones que genera Milei tanto con los socios radicales y "lilitos", como dentro del PRO. El senador radical Martín Lousteau apoyó la idea de establecer reglas, lo secundó la Coalición Cívica y Macri estuvo de acuerdo.

Larreta es otro de los afectados por el protagonismo de Milei y planteó la necesidad de una solución al tema

Así se resolvió dejar aclarado en el comunicado que Milei "no forma parte de JxC" y que, junto a otros actores de la vida política "buscan el quiebre" de la coalición "siendo funcional al oficialismo". Y remarcaron: "Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo".

La fuerte respuesta de Milei: "Palomitas tibias de JxC"

El diputado de La Libertad Avanza no se quedó callado frente a la contundente definición que dejó la principal coalición opositora y respondió fiel a su estilo, al calificar al espacio como "corresponsable del fracaso".

"Somos una fuerza nueva que viene a transformar la Argentina. Queremos romper con las ideas que han destruido nuestro país en los últimos 100 años. Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso. Sí invitamos a todos aquellos que compartan nuestras ideas". soltó Milei a través de Twitter.

"Hoy gobiernan La Cámpora y Alberto por el fracaso del modelo de las palomas tibias de JxC", disparó el economista, al tiempo que hizo referencia a la cuarentena por el Covid-19 de 2020, disparó: "Nos encerraron un año y medio con apoyo de Larreta y gobernadores radicales".

El enojo del diputado es -como él lo manifiesta públicamente- con la UCR y la Coalición Cívica, a los que suele calificar como "de izquierda" y comparar con el kirchnerismo. Por ello, en su publicación volvió a lanzar un guiño para los que "comparten" sus ideas.

Milei respondió al comunicado y volvió a invitar a su espacio a los que comparten sus ideas, en un guiño al PRO

Y es que Macri elogió en más de una oportunidad los análisis que hace el diputado libertario sobre la economía argentina. En las horas previas a la cumbre opositora y la respuesta de Milei, desde la coalición sugirieron que el ex presidente estaba tensando para romper.

Esto es rechazado de plano por el entorno del ex mandatario. "Está trabajando para fortalecer Juntos por el Cambio y sostener la unidad", aseguran ante cualquier consulta sobre su relación con Milei, en momentos en que se especula sobre su interés de volver a ser presidente.

Reflexión entre los "halcones" del PRO

Tanto Bullrich como Macri tienen contactos con Milei y las especulaciones políticas salen solas cuando las encuestas muestran el crecimiento de su imagen. Pero Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal son criticados con fiereza por él y esto genera una pelea adicional en el PRO, donde los cuatro se perfilan como candidatos presidenciales.

A ello se le suma el rechazo de la UCR y la Coalición Cívica, que también han sido víctimas de insultos fuertes por parte del libertario. Fuentes del PRO consultadas por este medio reconocieron que se convirtió en un problema y, entre los "halcones", aclaran: "Nadie está desesperado por sumarlo y él no pidió venir tampoco".

La cumbre opositora evitó una ruptura, pero las desonfianzas mutuas siguen de cara a 2023

En ese sentido, reconocen que tienen más afinidad con Milei de la que pueden tener los radicales, pero que ello no implica una alianza. Sin embargo, advierten: "Tampoco queremos que nos saque votos". Esa es la preocupación central hoy para todos los referentes del PRO, que la trasladan al resto de la coalición.

La evaluación que hacen es que el Frente de Todos, aún con su pelea interna, tiene una base de votos asegurada, dura, y que por eso el crecimiento de Milei no los perjudica tanto como a Juntos por el Cambio. A eso quieren encontrarle una solución pero, hasta el momento, no la tienen.

La cumbre evitó una crisis mayor, pero las tensiones continuarán. Macri viene levantando su perfil y Morales le desconfía. A su vez, Rodríguez Larreta y Bullrich se mantienen en carrera. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, dijo que "no votaría" al ex mandatario si volviera a presentarse. El camino a 2023 no es fácil para la oposición.