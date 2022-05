Durán Barba: es posible que en las elecciones se enfrenten dos expresidentes

El asesor político ecuatoriano Jaime Durán Barba evaluó la situación de la política nacional y trazó un panorama que incluyó algunos escenarios sobre las presidenciales de 2023. En ese contexto, sostuvo que "no sería raro" que los expresidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri se enfrenten.

"Que se dé un enfrentamiento nuevo electoral entre Cristina y Mauricio no sería raro", explicó el exasesor del PRO y declaró sobre las eventuales candidaturas presidenciales de las máximas figuras del kirchnerismo y de Juntos por el Cambio: "Es perfectamente posible".

Internas en el Gobierno y elecciones 2023

El ecuatoriano se refirió a los cruces entre el presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta, quienes no mantienen diálogo hace tiempo: "Es muy extraño. No hay bicefalía en países presidencialistas, pero aquí tenemos un caso en que la Vicepresidente es tanto o más importante que el Presidente".

"Si en un avión hay dos pilotos y no se sabe cuál es el que conduce, eso no puede terminar bien. Que no se hablen es algo insólito", afirmó.

Para Durán Barba, la relación entre Cristina Kichner y Alberto Fernández es "muy extraña"

Las disputas dentro de Juntos por el Cambio

"Es lógico que en Juntos por el Cambio estén disputando la candidatura", explicó Durán Barba y defendió las aspiraciones presidenciales de Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. "Han estado en ese partido desde 2004", dijo.

Sobre una eventual candidatura de Macri analizó: "Es completamente competitivo. Presidentes que han perdido y vuelto a ganar después hay en cantidades en toda América Latina".

"La política es una enfermedad que solo se cura con la muerte", sentenció para no dar por terminada la carrera política de Macri.

Para Durán Barba, no es aconsejable para Juntos por el Cambio sumar a Javier Milei

Milei y el acercamiento de Juntos por el Cambio

Sobre el crecimiento de la figura del líder libertario Javier Milei sostuvo que "Milei es un fenómeno muy acorde con lo que está pasando en América latina y el mundo". "El estilo de candidatos que tienen como fuerza el no parecerse a los políticos está pegando en todos lados", contó.

"Milei si hace bien las cosas tiene su chance", consideró Durán Barba para la contienda electoral de 2023.

Sobre la disputa en Juntos por el Cambio si integrar a Javier Milei, el ecuatoriano se mostró en contra de sumarlo por no alinearse con las ideas de la fuerza política: "No creo que Milei tenga la disciplina y la mente como para ser miembro de un proyecto en el que comparte cosas con otros. Mi impresión es que es una persona demasiado violenta, demasiado autoritaria. Con una persona así es difícil hacer grupo".