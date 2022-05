El senador de Evolución Martín Lousteau confirmó que será candidato a jefe de Gobierno porteño en 2023, con el objetivo de ser el sucesor de Horacio Rodríguez Larreta.

Lousteau aseguró que tiene "una visión complementaria a las cosas que hizo el PRO", en relación a las políticas que se deben implementar en el distrito, pero aclaró que la misma tendrá "prioridades distintas".

"Desde 2015 tengo aspiraciones. Tenemos una visión que es complementaria, muchas veces, con las cosas que hizo el PRO con prioridades distintas. Yo voy a ser candidato a jefe de Gobierno porteño", indicó el senador en declaraciones a la señal de cable LN+.

En ese sentido, descartó una pelea presidencial al asegurar: "Veo muchos pensando que la manera de incidir en lo nacional es ser candidato a presidente y yo creo que no, que es tener planes, gente y volumen político. Nosotros tenemos candidatos".

Las candidaturas se definirán en las PASO

De todas maneras, sostuvo que el candidato a presidente de Juntos por el Cambio se definirá en las PASO de 2023 y evitó expresarse sobre la incorporación del diputado de La Libertad Avanza Javier Milei a la coalición opositora.

En referencia a una posible postulación del ex mandatario nacional Mauricio Macri consideró que tiene "un legado importante que fue construir una fuerza política desde cero, gobernó ocho años la ciudad de Buenos Aires, le ganó al kirchnerismo y después, cuando perdió las elecciones, dejó en pie una fuerza política con el 41 por ciento que puso límites en el Congreso a muchos proyectos" del Frente de Todos.

Además, agregó que Macri es un "fuerte actor político con densidad y peso en el exterior", aunque rechazó la foto que se sacó con Donald Trump, al igual que lo hizo la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió.

"Cuando miramos lo que ocurrió en Estados Unidos, hay degradación institucional y democrática importante. En Estados Unidos hay analistas que dicen que están a punto de tener una guerra civil", evaluó.

Justamente Carrió había graficado: "Como esposa y mujer que fundó Juntos por el Cambio no le voy a permitir a los maridos políticos que se acuesten con cualquiera".

Los ex presidentes Trump y Macri compartieron un almuerzo a principios de este mes en la residencia que el ex mandatario de los Estados Unidos tiene en Mar-a-Lago, en Palm Beach. La imagen, que ambos comparten junto al ex embajador norteamericano en la OEA, Carlos Trujillo, confirmó la relación que ambos comparten desde hace décadas, tanto en el ámbito empresarial como político.