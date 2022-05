Lobby | Las esquirlas de la convención radical conmueven la interna del PRO

La última Convención Nacional de la UCR ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio, pero también reivindicó el reglamento que aprobó la coalición opositora, hace un mes, para clausurar cualquier negociación de acercamiento con el diputado de extrema derecha Javier Milei. En La Plata, durante el plenario de este viernes, el partido que cumplirá 132 años comenzó a definir cómo será su rol en JxC. Los movimientos tuvieron un impacto directo en los equilibrios inestables del PRO y fueron uno de los platos principales durante el nuevo almuerzo que convocó este lunes el expresidente Mauricio Macri con los principales dirigentes del partido amarillo.

Es la segunda cita de este tipo que convocó, pero es la primera vez que el magnate se concentró en tomar un guante que dejó la convención el viernes. Se trata de un dilema que se respira en la coalición opositora desde principios de año. Les pidió a sus interlocutores que avancen en definir un programa económico para gobernar el país en caso de volver al poder en las presidenciales del año que viene. La alusión de este lunes no fue casual. El viernes los radicales se plantearon que tienen hasta el 31 de diciembre para contar con un programa económico y una plataforma electoral.

Recién cuando haya concluído ese proceso analizarán la posibilidad de sumar socios provinciales y municipales, siempre y cuando sean aceptados por unanimidad de las partes. La base programática del radicalismo buscará concentrarse en establecer un plan económico para una eventual gestión del Estado Nacional entre 2023 y 2027. Está en pleno desarrollo y uno de los economistas que interviene en su armado es el economista Eduardo Levy Yeyati, en el marco de las elaboraciones de la Fundación Alem, que pertenece a la UCR.

Los primeros trazos que mencionan en el partido hablan de un programa industrialista que buscará administrar la inevitable tensión que existirá con los sectores exportadores, a partir del cobro de derechos de exportación o retenciones, uno de los impuestos más rechazados por la Mesa de Enlace. La expectativa de las asociaciones agroempresarias es que un futuro gobierno de JxC las elimine, pero eso no aparece en el radar de la UCR.

Durante la convención de La Plata, la UCR se impuso un plazo para definir el programa económico

Las definiciones económicas del radicalismo abrirán otra competencia con el PRO

Será la primera vez que hay un debate de esas características dentro de la coalición opositora y en un momento donde enfrentan una creciente fuga de votos por ultraderecha.

En esa tensión, Macri les pidió a los comensales de este lunes que aceleren los esfuerzos para construir un plan económico. La idea es que funcione un equipo integrado por el exministro de Economía, Hernán Lacunza; el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris y el diputado nacional Luciano Laspina. Además del ímpetu que le puso Macri para acelerar las elaboraciones, también llamó la atención que no incluyeran en ese equipo al ex titular del Banco Nación, Carlos Melconian. El objetivo de los dos socios más importantes de JxC es que luego haya un programa común y consensuado de JxC, pero también es muy posible que esas definiciones colisionen entre sí.

El debate económico de JxC convoca adhesiones en el establishment para la campaña electoral, pero la coalición opositora todavía tiene que dar señales sobre las medidas que tomaría para no repetir los errores que cometieron entre 2015 y 2019 para llevarlos a la derrota total de los planes de Macri para ser reelegido. La canalización de esos intereses es un desafío para los socios opositores, porque recién entonces sabrán si tienen chances de mantener la unidad con un programa económico común, una posibilidad que por ahora asoma remota.

Tras la convención de la UCR, Macri reclamó dentro del PRO que aceleren las definiciones

En el almuerzo de este lunes Macri volvió a verse frente a frente con el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y con la titular del PRO, Patricia Bullrich. Los dos no vienen de transitar sus mejores días. La ex ministra lanzó una advertencia que cayó pésimo en el larretismo. "La caja no se usa para la campaña. ¿Vas a usar la caja de la Ciudad para la campaña? Empezamos mal", dijo la exministra en una entrevista televisiva. "Si empezamos a utilizar la caja de la Ciudad, arrancamos mal. Empecemos a no usarla porque es plata de los ciudadanos y está mal", disparó Bullrich en una directa alusión respecto a la presunta utilización de fondos públicos para financiar el despliegue electoral para 2023.

Te puede interesar Las fórmulas presidenciales que suenan fuerte en Juntos por el Cambio de cara el 2023

El tema posiblemente haya surgido en el almuerzo de este lunes pero ninguna de las fuentes consultadas quiso aportar detalles. En el encuentro también estuvieron el exsecretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis; el ex intendente y ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri; el ex senador Federico Pinedo y los jefes de las bancadas parlamentarias: el senador Humberto Schiavoni y el diputado Cristian Ritondo. Junto a ellos estuvieron la diputada María Eugenia Vidal y el diputado Diego Santilli.