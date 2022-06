Alberto Fernández le pidió la renuncia a Matías Kulfas tras un reclamo de Cristina Kirchner

El Presidente reclamó la salida del ministro de Desarrollo Productivo luego de que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, reclamó por ataques "en off"

La interna en el Gobierno dio un giro inesperado y explosivo este sábado: el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, uno de los funcionarios de su entorno más cercano.

El pedido de dimisión fue realizado luego de que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, difundió en Twitter una información en "off" surgida de la cartera fabril en la que se la atacaba.

Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso. https://t.co/qS5Q9SX3sF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 4, 2022

La noticia, confirmada por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, vuelve a poner en escena la interna en el Frente de Todos y llega pocas horas después del acto en el que Alberto Fernández y Cristina Kirchner se mostraron juntos, y donde se hizo evidente que las profundas diferencias en el oficialismo continúan.

Cruce por Techint y "funcionarios que no funcionan"

El tema que terminó de eyectar a Kulfas del Gabinete fue una información en off difundida, presuntamente, desde su equipo de prensa en el que se señalaba que los funcionarios cristinistas en ENARSA habían armado una "licitación a medida de Techint" para adquirir los materiales necesarios para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

En respuesta, la compañía pública publicó un mensa en redes sociales donde señaló que "a la categoría de `funcionarios que no funcionan´, planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta".

A la categoría de "funcionarios que no funcionan", planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta. — Energía Argentina (@Energia_ArgOk) June 4, 2022

Junto a la captura de pantalla del mensaje en off difundido a periodistas por la cartera que conduce Matías Kulfas, el comunicado de ENARSA rebatió las críticas hechas en ese información y afirmó: "No sólo es grave, sino muy penoso y sobre todas las cosas, incomprensible, que una obra de la magnitud e importancia para la Argentina y para el propio Gobierno, como lo es el gasoducto Néstor Kirchner, sea objeto de este tipo de acciones".

Pelea en el Gobierno: qué dijo Alberto Fernández

Minutos después y antes de reclamarle la renuncia a Kulfas, Alberto Fernández había respaldado a la vicepresidenta, también a través de redes sociales.

"Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner", había publicado el mandatario.

Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Nestor Kirchner. https://t.co/IuEBAdWh4B — Alberto Fernández (@alferdez) June 4, 2022

Y había agregado: "Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina . El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad".