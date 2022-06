Sorpresivo encuentro: Cristina Kirchner se reunió con el economista Carlos Melconian

La vicepresidenta Cristina Kirchner se reunió esta tarde con el economista Carlos Melconian, un hombre muy cercano a Mauricio Macri, quien incluso estuvo como titular del Banco Nación cuando el empresario fue Presidente.

Esta noticia la dio a conocer Jorge Asís a través de su cuenta de Twitter, en donde advirtió que "La Doctora-Carlos Melconián. Cumbre que puede alterar el panorama económico y político". Y agregó que hubo "tres horas de diálogo entre la dama de Tolosa y el economista erudito de Valentín Alsina. La señora Pía Astori compartió media hora. Ampliaremos".

La reunión fue tramitada por Pía Astori, quien según Asís estuvo presente en la charla, y que es presidenta de la Fundación Mediterránea, de cuyo centro de estudios económicos, el IERAL, Melconian es director.

Jorge Asís adelantó la reunión de Cristina Kirchner y Carlos Melconian

"Pragmatismo de la Fundación Mediterránea que preside la señora Pía Astori. Tramitó la reunión de la señora Vicepresidenta. La Doctora, con el titular del IERAL, Carlos Melconián, conductor del `proyecto integral` para los próximos 20 años", afirmó en otro tuit.

Se trata de una reunión que forma parte de una serie de consultas que Cristina Kirchner está realizando con economistas que no pertenecen a su círculo. Martín Redrado confirmó contactos y se dice que también hubo algún diálogo con Santiago Montoya, un exArba que hoy reporta a Miguel Pichetto, pero que también asesora a Javier Milei en temas referentes a la AFIP.

Cristina Kirchner puso primera en el acto de Avellaneda para reformar los planes sociales y apuntalar su armado político

El plan de Melconian para salir de la crisis

El economista Carlos Melconian propuso un plan para eliminar las retenciones al campo de manera gradual y en un plazo de diez años.

"Las retenciones hay que bajarlas gradualmente y eso puede llevar entre siete y 10 años, no es algo que puedas hacer de un día para el otro", afirmó el analista unas semanas atrás en Córdoba

El presidente de Ieral coincidió con una propuesta que había hecho previamente el ministro de Agricultura cordobés, Sergio Busso, que habló de eliminarlas en un plazo de 6 o 7 años.

Melconian aseguró que el problema de Argentina "es la macroeconomía", que el objetivo de la actual gestión es "durar y llegar" y que habrá más inflación porque es la forma que tiene el Gobierno de licuar el gasto, aunque no ve perspectivas de hiperinflación.

Además, el economista señaló que antes de la eliminación de las retenciones es necesario avanzar con una reforma tributaria: "Hay que hacer una reforma tributaria en el próximo gobierno y a mi juicio tiene que estar cerrado a un elemento proinversión y protrabajo y tiene que ser de reglas generales. Una vez que pasemos el peine, empezaremos a mirar más sectorialmente", concluyó.

El economista Carlos Melconian propuso un plan para eliminar las retenciones al campo

Sobre la dolarización del país

Respecto el proyecto de dolarización en la Argentina impulsado por un sector de la oposición, señaló: "Lo que hay que saber es si querés moneda local o no, el resto es todo irrelevante, cambiarle el nombre o agregarle ceros. Argentina tiene que ir a un escenario de libertad de elegir con la moneda que sea", aclaró y sentenció: "Yo califiqué como dolarizar es una locura, porque tenés que tener con qué".

En otro orden, el consultor reflexionó sobre el gobierno nacional: "Hasta la fórmula presidencial nació mal, estamos recorriendo el camino que ya sabíamos", pero aclaró que no puede proyectar una hiperinflación: "Los sucesos de hiperinflación tienen años de inflación de tres dígitos y corridas bancarias, no estoy en condiciones de pronosticar una hiperinflación en Argentina".

Melconian también habló sobre cómo cambiar el rumbo del país: "Hay que conducir racionalmente y generar una oferta racional de un cambio drástico para que no pase como a la peruana o a la chilena donde hay elecciones alocadas por cansancio", anticipó.

"Es muy importante no hacer demagogia. Estoy pensando en un cambio de régimen con mucha autoridad moral, no vender espejitos de colores", siguió en la misma línea y agregó sobre el éxito de un gobierno: "Se deben dar los resultados y deben ser sostenidos en el tiempo", dijo y se diferenció de errores anteriores: "No va más el ‘sí decía que iba a hacer algo no me votan’, todo eso murió".