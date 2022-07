Alfonso Prat-Gay: "Les encanta hablar de golpe de mercado, pero acá el golpe lo está dando Cristina"

El economista y ex ministro de Hacienda durante el macrismo Alfonso Prat-Gay volvió a lanzar este sábado duras críticas contra el Gobierno y principalmente apuntó hacia la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a la que acusó de estar dando un "golpe" a la gestión de Alberto Fernández.

"Esencialmente, hay una cuestión de desconfianza como pocas veces hemos visto en Argentina. El problema de fondo está dentro de la coalición de gobierno. A ellos les encanta hablar de golpe de mercado, pero acá el golpe lo está dando Cristina", dijo Prat-Gay cuando, durante una entrevista en CNN radio, le preguntaron por la grave crisis económica que atraviesa el país.

Y siguió con sus críticas a la ex mandataria, que este viernes volvió a hablar en público durante un acto en El Calafate: "Es más, ayer (viernes) admitió entre risas 'hoy no vengo a revolear ningún ministro', con lo cual, admitió lo que viene haciendo hasta ahora y tampoco dijo que va a dejar de hacerlo de ahora en más. Cristina le ha ido quitando autoridad al Presidente. Intenta despegarse y le está costando mucho, porque ella lo nombró y le fue marcando la cancha", sentenció.

Tensión cambiaria

Para el también ex presidente del Banco Central, la situación de tensión cambiaria e incertidumbre que se vive en el país "es el resultado de muchos errores que se vienen cometiendo desde que asumieron, pero el más particular es la creencia de que el cepo sirve".

Y agregó: "El cepo en cualquier caso puede ser una medida transitoria, pero nunca puede ser un fin. Ellos creen que a través del cepo pueden resolver problemas, y generan nuevos".

Prat-Gay fue aún más allá en sus cuestionamientos al Gobierno y dijo que el país vive ante la "sensación de fin de régimen, de un populismo que intentó volver" y que, según él, está llevando a la Argentina "al mismo lugar".

También apuntó Prat-Gay contra la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, por su afirmación de que "el derecho a viajar colisiona con el derecho a los puestos de trabajo": "Es una barbaridad", lanzó.

Prat-Gay también apuntó al Gobierno por el cepo

"Es realmente un absurdo, y en la cuestión de los viajes hay algo adicional: con la cuarentena eterna impuesta por el gobierno, se encerró a los argentinos por mucho tiempo -ellos no, por supuesto-. Y muchos están en su derecho postergado de salir a pasear, y si tiene la posibilidad de hacerlo, no tiene por qué verse imposibilitado. Resulta que ahora la culpa la tiene el tipo de clase media que ahorró y quiere viajar y no los gobernantes que nunca respetaron esas normas y fueron la razón por la cual la Argentina se quedó sin reservas", agregó.

Además, Prat-Gay se refirió a la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y consideró que dio un paso al costado porque "se le caía su caballito de batalla de la deuda en pesos".

"Lo que está aprendiendo el Gobierno es que esa deuda hay que pagarla, y si no se puede renovar hay que encontrar los recursos. Y al final del día da lo mismo sin son pesos o dólares, porque al final del día el kirchnerismo va a hacer lo que está haciendo ahora: llevarse por delante el Banco Central", insistió el economista.