Confidencial | ¿Es posible que haya brotes de violencia en el conurbano bonaerense?

Las medidas económicas anunciadas por la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, hicieron recrudecer temores de los que suelen producirse en la Argentina, cada vez que la situación social entra en un pozo cuyo fondo no puede verse. Las organizaciones sociales están en pie de guerra y el lugar más sensible es, siempre, el conurbano bonaerense.

El sábado pasado circularon documentos internos de la policía provincial, donde se ordenaba la suspensión de vacaciones y licencias de todo tipo al personal de la institución, y se requería que estuviesen atentos a las instrucciones de la superioridad, sobre acciones que podía resultar necesarias de inmediato.

Si bien, como todo documento policial no exponía motivaciones para tal orden, inmediatamente fuentes del organismo de seguridad, revelaron que existían informes de inteligencia del área pertinente, que ponían en alerta sobre una suerte de estallido social en ciertos lugares de la Provincia.

Luego claro, las versiones fueron cruzadas, los más cautos, aseguraban que la medida era solamente para el municipio de La Matanza, lo cual tampoco resulta demasiado tranquilizador. Es el más populoso y quizás el más pobre de un conurbano severamente sumido en la marginalidad.

El Gobierno teme que, por la situación social, vuelvan los saqueos

¿Posibles brotes de violencia en la Provincia?

La semana había dejado cuestiones inquietantes que podían hacer pensar en ese peligro latente. El ministro de Desarrollo Social del distrito, Andrés Larroque, había indicado que eran necesarias medidas urgentes y de fondo y evitar seguir suministrando "curitas y aspirinas" para controlar la problemática.

A su vez, el jefe piquetero Eduardo Belliboni, exigió más planes y de mayor monto, al tiempo que Batakis explicaba que ya no hay dinero para nada, y el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, llamaba a un plan de lucha para obtener un Salario Básico Universal qué según sus dichos, se pagaba solo, aumentando las retenciones un 10%.

La inteligencia de la policía bonaerense no requiere ser muy inteligente para determinar que existe un riesgo importante de cierta conmoción. De modo que la inquietud existe y es más que razonable.

En el gobierno descreen de la posibilidad, aunque el negacionismo es una premisa habitual en estos tiempos y por esos lares. "No pasa nada. Nos llegó la versión, pero hablamos con (Emilio) Pérsico y nos aseguró que todo está contenido, son rumores desestabilizadores", dijo un funcionario de alto rango en un pasillo de la Casa de Gobierno.

Del lado del kirchnerismo no están tan seguros: "¿A Pérsico le fueron a preguntar? ¿Estos son boludos no? Pérsico quiere su platita, reparte con su gente y con nadie más, es obvio que el (Movimiento) Evita no va a salir a la calle, si tiene mas guita de la nunca soñó. Y si se esta por prender fuego todo no le van a avisar a Alberto, van a manotear hasta que se derrumbe todo", dicen en el Instituto Patria.

El líder social Juan Grabois llamó a un plan de lucha para obtener un Salario Básico Universal

Situación social, cada vez más delicada

Lo cierto es que la situación social es la más delicada que haya enfrentado un gobierno peronista. "Los planes son insuficientes, porque son los mismos que antes y hay muchos más pobres, por ende, no alcanzan. Y aparte, si haces la cuenta de cuanto comprabas con un plan hace 5 años y cuanto compras ahora, como a todo ingreso, se lo comió la inflación. Te diría qué si no se los completa con reparto de comida y otras cosas, son completamente inútiles", explica un ex funcionario de este mismo gobierno.

El problema es que las medidas de contención requieren fondos y nadie sabe de dónde sacarlos. Batakis no es una "ahorrativa" por convicción, entró a una situación donde las circunstancias la superan y casi, podría decirse que no tiene otro camino. Pero la situación social es tan grave como lo es la carencia de fondos, por ende, enfrenta un intríngulis sin solución. Como en 2001, muchos ven al default como la única salida posible.

"Y si, ya estamos pensando en defultear, que querés que te diga. No hay guita para nada y si pagamos los vencimientos que quedan este año va a haber menos, mucho menos. ¿A quién se la damos? ¿A la gente o al Fondo? La consecuencia no pagarle al Fondo se va a ver en un tiempo, pero salimos del paso y llegamos al final del gobierno", dice un economista oficialista sin mucha conciencia del problema futuro que puede generar semejante decisión.

Más allá de las medidas económicas que se tomen, la situación social entró en estado crítico. Los líderes piqueteros lo saben, los referentes sociales lo saben y la inteligencia de la policía bonaerense lo sabe. El control social mediante la fuerza pública no ha dado muchos resultados en el pasado, la historia es testigo.