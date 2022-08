Expectativa por las definiciones de Massa: ¿a qué apuntarán las primeras medidas?

Sergio Massa prometió que dentro de 120 horas tendrá la definición de las próximas medidas que anunciará como ministro de Economía, Producción y Agricultura. El líder del Frente Renovador, la tercera pata política del Gobierno, manejará una súper lapicera, la que tanto pedía Cristina Kirchner que usara el presidente Alberto Fernández.

El tigrense y ex intendente tendrá a partir del martes –fecha en la que asumirá una vez que la Cámara de Diputados apruebe la renuncia a su banca- el control de las tres carteras económicas más importantes de la administración. El terremoto que vivió el gabinete implica para la Rosada un cambio de timón para ordenar la gestión en materia económica y superar la crisis política.

Las corridas cambiarias, la falta de reservas en el Banco Central y la disparada del dólar blue apuraron las nuevas designaciones que incluyeron la salida intempestiva de Silvina Batakis al frente de Economía, donde apenas permaneció 24 días. Los cambios y medidas que anunciará el futuro ministro apuntarán a una mejor coordinación de la política económica del gobierno nacional.

Massa se tomar el fin de semana para terminar de definir su staff de funcionarios.

¿A qué apuntarán las medidas de Massa?

Las medidas principales que se anunciarán el miércoles tendrían como objetivo resolver o aplacar los graves problemas que enfrenta el país. Básicamente deberá solucionar la galopante inflación y las corridas cambiarias y financieras. El rediseño integral del Gobierno será una apuesta con las medidas económicas que se tomarán la semana que viene. Uno de los ejes centrales será la recuperación de dólares, y en paralelo, un reordenamiento y la integración de la gestión monetaria y cambiaria.

También la solución a la liquidación de las exportaciones de la cosecha soja con un dólar especial, lo que permitiría sumar reservas al Banco Central. La batería de medidas permitiría llegar a fin de año con un mejor panorama económico. El superministro tendrá un rol importante en el diálogo con los empresarios, un sector con el que tiene un vínculo habitual. Lo mismo hará en la relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito, como ya lo anticipó el Gobierno en un comunicado.

Massa, un hombre de gran trayectoria política, es uno de los pocos que llegará a ese cargo sin ser economista. Pero desde hace varios años lo acompaña un grupo de especialistas que estudian medidas para equilibrar el panorama financiero y fijar nuevas pautas en cuanto a lo cambiario.

La inflación, una bomba que Massa deberá desactivar lo antes posible.

El equipo de Massa: los nombres que suenan

El lunes presentará al equipo de trabajo que lo acompañará en la nueva gestión, anticiparon a este medio cuando apenas habían pasado unas horas de su designación. El viernes también fue confirmado por el propio presidente de la Cámara de Diputados luego del encuentro que mantuvo con Fernández en la Quinta de Olivos. "No anticipen ni funcionarios que entran ni funcionarios que salen porque hasta el lunes no voy a empezar ni a designar ni a correr funcionarios. No se presten a malas informaciones", aclaró Massa.

El diputado había logrado sumar al gobierno a varios referentes del Frente Renovador en áreas económicas y suenan como futuros funcionarios dentro del equipo que nombrará el lunes. Uno es Lisandro Cleri, quien se desempeña en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Otro de los candidatos es Eduardo Setti, ex director de operaciones del FGS, y que luego asumió como secretario de Finanzas en Economía. Gabriel Delgado, un economista especializado en agro, suena para ocupar un cargo. Guillermo Michel, un hombre de constante consulta de Massa, asumió como director general de Aduanas.

El desembarco del legislador al gabinete venía negociándose desde hacía varias semanas. Era un plan de salida a la crisis política que propuso Massa en medio de las peleas entre Alberto y Cristina. La urgencia de tomar medidas y apurar un relanzamiento de la gestión derivó en una catarata de salidas y entradas en ministros desde el jueves.

La renuncia de Martín Guzmán, el impulsor del acuerdo con el FMI, precipitó la necesidad de un cambio de estrategia con la llegada de Batakis, que en pocos días no llegó a generar la confianza de los mercados. Luego Alberto Fernández accedió a otorgar todo el poder político a Massa para convertirse en la figura central del gobierno.

Massa, el nuevo hombre fuerte del Gobierno, concentra el poder de 3 ministerios claves.

Incomodidades en el kirchnerismo

En el kirchnerismo quedaron molestos con la renuncia de Gustavo Béliz a la secretaría de Asuntos Estratégicos, uno de los funcionarios más cercanos a Alberto y de muy buen diálogo con los Estados Unidos. Era el encargado de dar el visto bueno a las inversiones extranjeras que se proyectaban en el país, que el núcleo duro cuestionaba que las frenaba. "Pisaba las inversiones china en medio de la crisis del dólar. Un desastre", la cuestionaron desde el camporismo.

El mismo sector que apoya a Cristina considera que el Presidente quedó debilitado políticamente con los cambios en el gabinete que se anunciaron ayer. "Bastante es su responsabilidad. Lo de ayer fue un terromoto", analizaron.

El deterioro del Gobierno permitió que Massa logre su gran ambición de manejar la economía y que le sirva de trampolín para llegar a ser un candidato presidencial en 2023. Ahora si todo sale mal, perderá todo el apoyo del Frente de Todos. Las primeras medidas que tomó fue terminar de desintegrar al equipo económico y se llevó puestos al ministro de Producción, Daniel Scioli, y Agricultura, Julián Domínguez y al secretario Béliz. También la titularidad de la AFIP quedó en manos de Castagneto y Marcó del Pont quedó en la secretaría de Asuntos Estratégicos.