Cecilia Moreau: "Vamos a construir los consensos necesarios y avanzar en una agenda que busque resolver los problemas de la gente"

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, reforzó la idea de construir consensos "para avanzar en los proyectos que den respuestas a las necesidades de la gente".

Asimismo, señaló lo indispensable de trabajar de manera coordinada con el actual equipo económico nacional e indicó que la asunción de Massa viene a "ordenar una situación económica compleja para la Argentina".

"Massa tiene la capacidad de articular diálogo con los distintos sectores que constituyen el círculo virtuoso de la economía y tiene en claro cuáles son los temas más urgentes por resolver".

También se refirió al desafío que representa estar al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados.

"Me genera una responsabilidad doble, no solo por el rol que me toca cumplir sino porque por primera vez las mujeres hemos llegado a este lugar", indicó.