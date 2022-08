Más control en el BCRA: ¿avanzará el pedido de la oposición en el Congreso?

Que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sea más autónomo y deje de financiar al Tesoro Nacional es uno de los últimos pedidos de la oposición. Solo en julio y agosto ingresaron al menos tres proyectos que ponen la lupa en el BCRA, con la idea de que el tema se instale en la agenda política y parlamentaria y pueda ser debatido en el Congreso Nacional.

La idea de la oposición no parece descabellada, sobre todo cuando el propio Sergio Massa, quien ahora está al frente del Ministerio de Economía, también se comprometió a "no pedir más plata" al Banco Central. El objetivo de la oposición y Massa es el mismo: que el BCRA deje de financiar al Estado para lograr frenar la emisión y bajar la inflación.

"No le vamos a pedir más plata para financiarnos al Banco Central…", anticipó Sergio Massa en su primera rueda de prensa como superministro, asegurando que no se apelará más a la emisión para financiar los gastos del Estado. Su idea sin dudas va en consonancia con el objetivo de la oposición; pero sin embargo, fuentes parlamentarias aseguraron a iProfesional que el tratamiento de los proyectos que reposan en el Congreso tienen "bajísimas chances" de ser tratados, ya que el oficialismo no habilitará el debate y la oposición no cuenta con los números requeridos para aprobar una iniciativa de tal magnitud.

Incluso, aunque Massa se comprometió a llevar adelante una gestión austera sobre su vínculo con el BCRA, las fuentes añadieron que la agenda parlamentaria del superministro "es otra", enfocada en proyectos que ya están avanzados en el Congreso y que buscan otorgar beneficios impositivos a los sectores productivos del país. "La agenda es otra, lo del BCRA fue un compromiso de él, de palabra, no creo que hayan muchos avances ni en Diputados, y menos en el Senado", agregaron. Por su parte, desde la oposición aseguran que insistirán con el reclamo, y algunos confían en poder concretar -otra vez- "una nueva mayoría" como sucedió en el debate de la Boleta Única, con el fin de avanzar sobre los cambios en el Central.

Qué pedidos hay en el Congreso sobre el BCRA

La oposición en el Congreso Nacional se muestra preocupada respecto a la situación del Banco Central desde hace tiempo, incluso, dicha preocupación no solo la dejan por escrito legisladores de Juntos por el Cambio, sino también de espacios como Avanza Libertad.

En lo que se refiere a este año en particular (2022), el primer pedido que involucra al Banco Central lo hizo el diputado y economista Martín Tetaz. En enero, presentó un proyecto de resolución en el que pedía la presencia en el Congreso del presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, para que explicara la "errática política monetaria que sigue la institución, los condicionamientos del FMI y la política cambiaria".

Entre los argumentos del pedido de Tetaz, explicó que el artículo 10 de la Carta Orgánica del BCRA, le atribuye al presidente del organismo que deberá presentar "un informe anual sobre las operaciones del banco al Honorable Congreso de la Nación de ambas Cámaras, de Economía del Senado de la Nación y de Finanzas de la Cámara de Diputados, al menos una vez durante el periodo ordinario o cuando estas comisiones lo convoquen".

Otro de los primeros en poner la lupa en el Central fue el diputado del PRO, Federico Angelini. En el mes de febrero el diputado nacional presentó un proyecto de resolución en el que solicitó informes del estado patrimonial del Banco Central.

En ese momento, cuando Martín Guzmán era el ministro de Economía, el diputado Angelini le pidió a Guzmán y al presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, que informaran en detalle la situación patrimonial de la autoridad monetaria.

En concreto, el informe solicitaba el detalle de "la actual situación de las reservas líquidas del BCRA en pesos y en dólares; las reservas netas y su composición en oro, dólares, francos suizos, swaps, DEG y bonos, además de la variación de las mismas desde diciembre de 2015 a enero de 2022".

A su vez, solicitó que se informara sobre la totalidad de adelantos transitorios ordinarios y extraordinarios girados al Tesoro Nacional entre diciembre de 2019 y enero de 2022.

Luego, en junio, el pedido de que Miguel Ángel Pesce visite el Congreso llegó, pero esta vez en el Senado Nacional. En esa oportunidad, el senador Pablo Blanco, al asumir la presidencia de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, dijo que la Cámara Alta citaría al presidente del Central para que dé explicaciones sobre los niveles inflacionarios y de emisión monetaria.

Justo en ese mes, el BCRA, y según denunció la oposición, el organismo emitió más de $700 mil millones, con el propósito de ayudar al gobierno a financiar su déficit y sus vencimientos de deuda en pesos. "Lo emitido en lo que va de este mes (junio) equivale a casi un 20% de toda la base monetaria vigente y es equivalente a lo que se debía emitir en todo este año", dijo el senador de la oposición, quien consideró que "esta forma de ayudar al gobierno va en contra del espíritu de la Carta Orgánica del Banco Central que podría derivar en más inflación".

Proyectos de ley relacionados con el BCRA

Más allá de los pedidos recurrentes de la oposición, en el último mes ingresaron dos proyectos de ley que proponen cambios sustanciales en la Carta Orgánica del Banco Central. Uno lo presentó el diputado nacional Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) y el otro Lisandro Nieri (UCR). Ambos proponen lo mismo: que el BCRA deje de financiar al Tesoro Nacional, y para ello solicitan reformar la Carta Orgánica.

1.El primero fue el del diputado Lisandro Nieri, quien presentó un proyecto de ley que propone modificar la Carta Orgánica del BCRA, con el fin de que se deje de financiar el déficit del sector público y que dicho organismo no esté sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo.

El proyecto de Nieri lleva las firmas de otros diputados nacionales de JxC, como Ricardo Buryaile, Alejandro Cacace, Omar De Marchi, Maximiliano Ferraro y Rogelio Frigerio, y lo que busca es que "ningún gobierno de turno" pueda "condicionar, restringir o delegar medidas de la entidad financiera sin autorización expresa del Congreso de la Nación".

"El BCRA debe tener como objetivo preservar la estabilidad de precios. Adicionalmente, se debe prohibir que financie al Tesoro y limitar la tenencia de títulos públicos en su activo. Para ello, son vitales las modificaciones propuestas a la Carta Orgánica", explicó JxC al argumentar su propuesta.

Asimismo, fundamentaron el pedido en querer terminar "con la incapacidad" que tiene el BCRA para defender el valor de la moneda. Y añadieron: "Esta situación ha generado niveles de inflación insostenibles y, paralelamente, con la disminución de las reservas, una inestabilidad y debilidad extrema ante la más mínima crisis de confianza".

2.El otro lo presentó el diputado nacional Agustín Domingo, quien a través de un proyecto de ley propuso modificar la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de frenar la emisión monetaria, a la que considera la primera causa de la inflación.

En concreto, el proyecto de Domingo para reformar la Carta Orgánica del BCRA tiene tres puntos centrales:

- Volver a los límites para financiar al Tesoro que había entre 2002 y 2012 que restringían la emisión que genera inflación;

- Recuperar al BCRA en su rol principal de preservar el valor del peso;

- Y establecer un Directorio compartido con la oposición para un control efectivo del cumplimiento de la Carta Orgánica reformada.

"Tenemos que limitar el financiamiento vía emisión monetaria, al igual que limitamos desde el Congreso el financiamiento con deuda. Es la única forma de parar la inflación, es urgente y es fundamental que se logre mediante un amplio consenso político, si queremos que la solución sea sostenible en el tiempo", argumentó el legislador al presentar el proyecto de ley.

Luego de la presentación de estos dos proyectos, y en medio de la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía, la coalición Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que advirtió que impulsaría el tratamiento de dichas iniciativas.

"Más y mejores instituciones serán la base fundamental para devolver la credibilidad en nuestra moneda, poniendo fin a la utilización del BCRA como un instrumento de financiamiento de un gasto público descontrolado a través de la emisión y las operaciones de deuda", afirmaron.

Los libertarios también miran al Central

El último pedido que ingresó al Congreso Nacional y que involucra al BCRA lo hizo el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert.

En los hechos, Espert presentó un proyecto de resolución para que el Banco Central de la República Argentina informe a la Cámara de Diputados acerca de la gestión financiera y uso de las reservas que está llevando adelante ese organismo. La iniciativa surgió a partir de las declaraciones del presidente del Banco Central donde manifestó que "se está utilizando el swap con China" para afrontar gastos.

"Es fundamental que aclaren cuál es la situación. Aquí se le pide al Banco Central que informe con todo detalle a la Cámara de Diputados como están compuestas las reservas que tiene, para saber cuál es el nivel de liquidez y disponibilidad que tienen, ya que la información proporcionada por el organismo es muy escasa", declaró Espert al presentar su pedido.