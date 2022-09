Efecto Bullrich: así se prepara la titular del PRO para pelear por una candidatura presidencial

"¿Patricia? ¿Pero con qué fondos?". La frase corresponde a un hombre del PRO, hace unos cuatro o cinco meses, totalmente convencido de que a la presidenta del partido, le faltaba una cualidad fundamental para pelear la Presidencia de la Nación.

La apreciación cambió desde entonces. Patricia Bullrich se encargó de crecer con una inversión todavía modesta. En sus cercanías la lectura siempre fue diferente.

"Claro que es importante el dinero y claro que tenemos menos que otros que manejan estados. Pero pobres no somos, hay mucha gente queriendo colaborar con Patricia. Lo importante, cuando tenés una desventaja financiera, es invertir bien y en el momento adecuado".

El patricismo parece seguir esa estrategia con disciplina espartana, una figura metafórica que pinta a la propia Bullrich, que supervisa hasta el más mínimo detalle. "Si consideramos la difusión de imagen, que es para lo que el dinero es más necesario, parecería que no lo necesitamos. Los niveles de conocimiento público de Patricia son tan altos como los de Cristina (Kirchner), (Mauricio) Macri o (Horacio Rodríguez) Larreta. Todos la conocen y en todo el país", explica la fuente.

Bullrich y un personaje que rankea

Además, se explaya: "El haber construido un personaje interesante, contundente, ayuda, hay que poner mucho dinero para posicionar a un ‘agua mineral’, pero te darás cuenta que no es el caso. Patricia genera rating, los medios que la invitan porque ganan por otro lado, al fin de cuentas, una buena medición también es dinero", detalla el estratega.

Bullrich también entiende la importancia de la expansión territorial y sabe que es su mayor carencia. Pero ha logrado, desde su cargo de presidenta del partido, cooptar dirigentes prominentes del PRO en el interior, e incluso, alianzas con sectores radicales en varias provincias.

La ex ministra de Seguridad de Macri se expande, trabaja, teje y se transforma en una candidata de fuste a medida que se acerca 2023

"No te podés olvidar que la cercanía y lealtad que tuvo en el gobierno de (Fernando) De la Rúa, con Antonio y su grupo político (los sushi), eso le generó una gran relación con Coti (Nosiglia), se respetan, se sienten parte de lo mismo, ha ayudado a la construcción de Patricia indudablemente", detalla otra fuente, desbordada de expectativa por el crecimiento de quien Hugo Moyano bautizó "la Piba".

Un hito televisivo que probablemente haya marcado todo el devenir posterior de la carrera de Bullrich. Siendo ministra de Trabajo, fue invitada al programa político de mayor audiencia de la época, Hora Clave, con Mariano Grondona como conductor. El otro invitado era Moyano, el mas poderoso líder sindical del momento. Patricia representaba a un gobierno ya débil.

El cruce fue icónico: "¡Que te hacés la valiente ahora!" le gritó Moyano. "Me hago la valiente porque yo los enfrento. No te pongás en agresivo" respondió Patricia. "No me hago el agresivo. Ni fui menemista. Y vos le votaste todas las leyes, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón", retrucó el sindicalista. Y vino la respuesta letal de "la Piba": "Los dirigentes sindicales lo que hacen desde hace 30 años es llenarse los bolsillos. Hablemos en serio. ¡Dejate de joder Moyano!", le espetó para cerrar la discusión. Un antes y después en su carrera.

La estrategia de Patricia Bullrich

Pero regresando a estos tiempos, la presidenta del PRO y ya proclamada precandidata presidencial, tiene una muy elaborada construcción en la Provincia de Entre Ríos, un desarrollo de alianzas interesante en Córdoba, de hecho, participó del acuerdo entre Luis Juez y el grupo radical de Martín Lousteau (que articula Nosiglia), que vencieron al radicalismo macrista de Mario Negri.

Dentro del PRO admiten que Patricia Bullrich genera rating

"Vamos a andar muy bien en Córdoba y en Tucumán, tenemos que trabajar intensamente Santa Fe y Mendoza, donde estamos casi ‘en pelotas’ y claro, la clave es la provincia de Buenos Aires", explica un responsable de ese desarrollo territorial de Bullrich.

El puntal de ese espacio en dicho distrito clave es Javier Iguacel, ex ministro de Energía de Macri y actual intendente de Capitán Sarmiento. Y acaba de sumar un peronista del tercer cordón: Joaquín De la Torre, ex intendente de San Miguel. "Oportunamente se verá quién mide más. O competirán, sumando para la boleta de Patricia presidente. Todavía podemos sumar otros dirigentes que también quieran jugar a gobernador, falta", explican en el entorno de la candidata.

Pero el desarrollo en la región central del país es considerado sustancial. Confían plenamente en la penetración de la candidata en la Ciudad de Buenos Aires, sienten comodidad en Córdoba y Entre Ríos, y centran su trabajo en Santa Fe y Provincia de Buenos Aires, donde reconocen que les falta.

Sin embargo las encuestas la muestra competitiva y su entorno se ilusiona. Trabajan duro. "Te vuelve loco, acá no podés distraerte. Te escribe ella misma. ‘Donde no estás nos ocupan el espacio’, te dice y no suena a pedido, es más contundente que eso", dice la fuente antes de estallar en risas.

"Fijate como, ya Cristina tuvo que ocuparse de ella. Consiguió que la tirotee. No Macri, no el macrismo, no Larreta, ahora la que subió al ring fue Patricia, no es poco", aseguran desde su más íntimo entorno.