Hay una nueva detenida por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a una mujer en el marco de la investigación por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Según fuentes de la causa, se trataría de una amiga de Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, el atacante de la vicepresidenta.

La persona detenida -la tercera en esta causa- fue arrestada anoche durante los operativos policiales realizados en la localidad bonaerense de San Miguel. No pertenecería al grupo de vendedores de copos de nieve, al que pertenecían tanto Uliarte como Sabag Montiel.

Pero era una persona de extrema confianza de Brenda. La identidad de esta mujer no trascendió. Su nexo con el atentado habría surgido del análisis del teléfono de Uliarte.

Anoche se realizaron tres allanamientos, dos en la provincia de Buenos Aire y uno en la ciudad de Buenos Aires para secuestrar teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. La jueza María Eugenia Capuchetti le tomará declaración a la nueva detenida en las próximas horas.

Mientras tanto, fuentes policiales informaron que a pedido de la jueza y el fiscal Carlos Rívolo se concentran en la reconstrucción de los días previos al atentado. Detallaron que están observando "pormenorizadamente" las imágenes, revisando las comunicaciones y analizando la "georeferenciación", para intentar establecer los "circuitos y recorridos" de los acusados y otros posibles cómplices.

Además, buscan "posibles presencias reiteradas de terceros en las inmediaciones del domicilio de Juncal y Uruguay", la casa de la vicepresidenta donde se cometió el atentado.

Intento previo de atentado contra Cristina Kirchner

En las últimas horas se conoció además que había existido otro intento previo de atentado contra Cristina Kirchner, el sábado 27 de agosto pasado, que fue abortado. El dato surge, según fuentes de la causa, de comunicaciones entre Sabag Montiel y Uliarte de ese día, en el que referirían haber perdido la oportunidad para actuar. Uno de los mensajes de ese día, siempre según fuentes oficiales, decía: "No, ya se me metió adentro y el escenario el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada", le dice Sabag Montiel a la novia.

Ese día, las imágenes de las cámaras de seguridad ubican a Sabag Montiel en las inmediaciones del departamento de Cristina Kirchner y la cámara del teléfono celular de unos de los manifestantes lo registró a unos tres metros de Axel Kicillof.