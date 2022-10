Cristina Kirchner se defendió en la causa Vialidad: "Los fiscales Luciani y Mola mintieron en el alegato final"

"No puedo dejar de recordar que me fue negado el derecho a ejercer la defensa", dijo vicepresidenta en el inicio de su exposición

La vicepresidenta Cristina Kirchner ejerce este viernes su propia defensa en la última jornada de su alegato en el juicio que la tiene como acusada por la obra pública de Santa Cruz con fuertes cuestionamientos contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. "No puedo dejar de recordar que me fue negado el derecho a ejercer la defensa", comenzó diciendo.

"Esta declaración que voy a hacer ahora no es una concesión del tribunal, si no hubiera sido abogada hubiera estado en estado de indefensión frente al tribunal", remarcó la ex presidenta.

Además, Cristina Kirchner felicitó en el cierre de alegatos de su defensa en el marco del juicio oral por la obra pública a sus defensores "Beraldi y Llernovoy por el ejercicio de la defensa".

La vicepresidenta dijo este viernes en el marco del juicio oral por la obra pública que "se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron los fiscales Mola y Luciani".

La acusación de los fiscales "no puede ser tomada en serio"

Al respecto, dijo que la causa "es un claro caso de prevaricato".Así lo señaló al hablar en su defensa en el marco del alegato final en el proceso se le sigue por la denominada causa Vialidad, con una exposición que realizaba vía Zoom desde su despacho en el Senado de la Nación.

La vicepresidenta señaló que para los fiscales "tres gobiernos constitucionales fueron considerados como asociaciones ilícitas para hacer 51 contratos de obra pública en Santa Cruz" y que esa enunciación "no puede ser tomada en serio y raya en el ridículo", al hablar en la última jornada de alegatos de su defensa en el proceso oral y público que se le sigue por la denominada causa Vialidad.

"Militamos (con Néstor Kirchner) toda la vida para llegar a la Presidencia y hacer 51 contratos de obra pública. Eso no se puede tomar en serio", remarcó la titular del Senado.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que "un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita" y evaluó que los jueces y fiscales que intervienen en el juicio por la obra pública en Santa Cruz "creen que son más que nosotros y pueden juzgar todo".

En ese marco, recordó que "jueces y fiscales de este juicio jugaron al fútbol en la quinta de Mauricio Macri", en la línea con su denuncia pública sobre una persecución por parte de sectores del Poder Judicial hacia su persona.

"Voy a pedir que se extraiga testimonio de todos y cada una de las mentiras de los fiscales, contrastadas con las pruebas que tuvo este juicio", manifestó Fernández de Kirchner, y dijo que "si no fuera abogada, estaría en un estado de indefensión".

"Los fiscales Mola y Luciani mintieron en su acusación"

"Quiero que el mundo pueda observar lo que fue este juicio", continuó, y sentenció: "Estamos ante un claro caso de prevaricato".

"Confrontados los dichos de los fiscales con las pruebas, queda demostrado que los fiscales Mola y Luciani mintieron en su acusación", siguió. En esta línea, afirmó que la acusación de los fiscales "es profundamente inconstitucional".

Durante el juicio "fueron puestos como prueba de delitos decretos aprobados por el Parlamento, algo que no es posible", cuestionó, y remarcó: "Para traerme a mí a este juicio, lo hicieron de los pelos. Se violó la Constitución. La justicia actúa así solo conmigo y eso no es bueno para el país".