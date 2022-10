"Para robar hay que ser inteligente y me considero inteligente", aseguró un intendente que va a juicio oral

En Pichinal, una población ubicada a 250 kilómetros de la capital salteña, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública, peculado y otros delitos contra el ex intendente de Pichanal Julio Jalit, quien aseguró: "Hasta para robar hay que ser inteligente y yo me considero inteligente".

En diciembre del año pasado, la fiscal Penal y de Delitos Económicos Complejos de Orán, Mónica Viazzi, pidió la elevación a juicio contra Julio Antonio Jalit por los delitos de enriquecimiento ilícito, estafa por fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado de servicios, enriquecimiento ilícito, utilización de residuos peligrosos que contaminaron el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente.

También fue acusado de omisión maliciosa en los datos de su declaración jurada patrimonial, por falsear u omitir insertar datos en las declaraciones juradas patrimoniales y fraude a la administración pública por administración infiel, en concurso real.

Ante este escenario, el miércoles el juez de Garantías 1, Francisco Oyarzú notificó a la fiscal Viazzi de la resolución emitida el 4 de octubre, a través de la cual eleva la causa a juicio.

La fiscal también había pedido juicio oral para el extesorero municipal, Ricardo Enrique Murúa, por el delito de coautor del delito de estafa; a César Gómez, Luis Enrique Juárez, Renzo Reynaldo Ruiz, Sergio Daniel Castillo Jalit, Sergio Castillo, Leonardo Darío Macaron y Lilia Amanda Klarmann, como participes necesarios del delito de estafa por fraude por ser en perjuicio de la administración pública.

"Hasta para robar hay que ser inteligente y yo me considero inteligente", aseguró Julio Jalit, intendente Pichanal, en el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante de 2019.

"Es una frase sacada de contexto. Si ven el video completo, que son más de 30 minutos de la sesión, van a ver que es totalmente sacado de contexto", señaló Jalil intentando justificar la frase.

"El Presidente del Concejo me acusaba en ese momento de que yo me había apropiado de una planta que la Provincia nos dio a un consorcio de municipios, que consiste en una planta de asfalto y maquinarias viales, y yo dije que me estaban tomando el pelo porque sabemos que son bienes registrables. Eso está a nombre de la Provincia. Eso es lo que se salió de contexto", agregó.

En relación a la frase jalit expresó dijo que se considera "una persona capaz, inteligente", que "la gente de Pichanal sabe el esfuerzo" que hacen y que con sus dichos no estaba "incentivando a nadie a que vaya a robar".

"Para mí lo que significa ese término es que no me tomen el pelo. ¿A quién le gusta que lo traten de ladrón? A nadie", aseguró Jalit.

Además sostuvo que para él "no hay que ser boludo, tonto, para robar".

"Puedo tener errores como todo somos humanos. No fue un discurso leído nunca leo nada. Soy un funcionario honesto y me lo reconoce la gente", concluyó Jalit.

Jalit era intendente de esta localidad de 33 mil habitantes ininterrumpidamente desde 2003.