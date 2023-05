5G en Argentina: qué hay detrás de las sospechas y dudas por el futuro de la licitación

Una alto funcionario de la Casa Rosada se anima a jugar la certeza que en el Ente Nacional de Comunicaciones ya no mencionan. Sostiene que la licitación de la frecuencia 5G se realizará, pero no precisa cuándo. En el organismo regulador de las telecomunicaciones primero arriesgaron marzo, luego abril y mayo para su concreción. Los pronósticos oficiales corren su último plazo de descuento. Si no hay certezas pronto, en el Gobierno admiten que no podrán evitar que la postergación aumente las sospechas sobre el futuro de una subasta pública para explotar un espectro radioeléctrico, que podría generarle ingresos al fisco que van de los 800 millones a los 1.400 millones de dólares.

Ninguna de las fuentes consultadas por iProfesional eludió que al presidente Alberto Fernández le quedan siete meses de mandato y que los tiempos se acortan para adoptar una decisión de ese calibre. En el organismo regulador de las telecomunicaciones ya no plantean ninguna fecha.

5G en Argentina: ¿qué hay detrás de la licitación que posterga el Gobierno?

En Economía apuntan a que ingresen entre 1.000 y 1.400 millones de dólares, pero en el sector advierten que la oferta es mucho menor. Hasta ahora los voceros de las telcos no se animaron a decir el número que querían poner. Una investigación del Equipo de Investigación Política (EdIPo) reveló que la oferta de las telcos no supera los 400 millones de dólares, un monto sensiblemente menor a las pretensiones del Gobierno.

En una de las empresas involucradas se animaron a dialogar con iProfesional, pero reclamaron absoluta preservación de la fuente. Un ejecutivo reconoció que están proponiendo un monto menor porque hay dos especulaciones en ciernes: que en las elecciones de este año sea derrotado el Frente de Todos y que el cambio de signo político les permita bajar el precio con los ganadores de las presidenciales.

El tema forma parte de una mesa de negociación entre las empresas y el Gobierno que, según sostienen distintas fuentes oficiales y empresariales, lleva más de tres meses sin solución porque el tema estaría trabado entre el precio y la amenaza velada de dejar desierta una licitación clave por parte de las empresas.

Las telcos quieren menos precios o esperar otro gobierno

En medio del secretismo que involucra a todos los funcionarios involucrados, este punto sería la principal explicación de tanto silencio y una inesperada demora.

Detrás de la disputa entre EE.UU. y China por la tecnología, late una pelea de precios y resultados electorales.

Hasta ahora, la mayoría de los referentes de la oposición no habla del tema y en vez de hablar de precio se escudan en la cuestión geopolitica: si utilizar la tecnología china o acceder a las presiones norteamericanas para impedirlo y que sólo puedan contratar a proveedores de otros países, menos la del gigante asiático.

En una entrevista al canal TN, le preguntaron al respecto a la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich. Dijo que habia que tener cercanía con Estados Unidos, pero advirtió que en el 5G hizo ofertas de "menor calidad".

Ese punto pone en otro prisma a las sospechas sobre la posibilidad de que haya prosperado el lobby diplomático de Estados Unidos para que la Argentina deje afuera a la tecnología china. Al parecer sigue en pie la presencia de Huawei, una de las tres posibles proveedoras tecnológico para la empresa que gane la licitación.

Ante las consultas de este medio, en la Casa Rosada insisten que no habrá cambios a la decisión original del ENaCom que no impuso restricciones cuando estableció los parámetros técnicos para la implementación del 5G en el país. Además, recuerdan que Telecom, del Grupo Clarín, trabajará con Huawei.

¿La licitación por el 5G en Argentina abre otra interna?

La investigación de EdIPo reveló que también hay una interna que alimentaría la demora entre funcionarios que responden al Presidente y otros que reportan al ministro de Economía, Sergio Massa. "Fernández tiene a la secretaria de Innovación, Micaela Sánchez Malcom, como su cuadro en el sector, quien reporta política y laboralmente al vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. Massa cuenta con el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, que se recuesta en el ​​coordinador general de Asuntos Técnicos del organismo, Diego Leiva", repasaron los autores del trabajo publicado en la Revista Crisis.

El dato de la disputa palaciega en torno al 5G aumenta las dudas sobre el lanzamiento de la licitación, en un momento donde no hay una cifra clara del monto que será recaudado cuando los pliegos sean publicados y las empresas en pugna depositen el dinero. Las competidoras son Telecom, Claro y Telefónica. Cuando hayan definido su posición en la competición pondrán en marcha la utilización de tecnología provista por los tres jugadores globales: Huawei (China), Nokia (Finlandia) y Ericcsson (Suecia).