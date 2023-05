El Frente de Todos apura las candidaturas: la tensión que generaron las frenéticas negociaciones

El Frente de Todos se encuentra en el momento más álgido de la rosca política para definir las candidaturas luego de que Cristina Kirchner y Alberto Fernández quedaron fuera de juego. Las reuniones a puertas cerradas y las públicas se interpretan como gestos hacia uno u otro candidato, aunque todos esperan que sea la vicepresidenta la que elija a su favorito e incline la balanza. Miran al acto del 25 de mayo para las primera señales y aguardan que se resuelva el debate entre PASO o candidato de consenso.

Las discusiones en el oficialismo suman focos de tensión en cuanto a la estrategia electoral. Cuando se consulta a cualquiera de los espacios que integran el Frente sobre el predilecto para encabeza la lista presidencial, cada sector se arriega a dar el nombre de quien ven mejor, pero siempre a la espera de la definición sobre si habrá efectivamente competencia en una PASO.

¿Será Wado de Pedro el elegido?

El ministro del Interior, Wado de Pedro, podría ser "un 90 por ciento" el presidenciable aunque algunos se atreven a mencionarlo como vicepresidente o senador por la provincia de Buenos Aires. El caso de Sergio Massa sigue en la incertidumbre, pero está claro que no está de acuerdo con habilitar las primarias para dirimir la fórmula. En cambio, el embajador de Brasil, Daniel Scioli, se mueve con el traje de candidato pese a que nadie dice que es el elegido. Del otro lado, queda el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con todas las intenciones de reelegir pero a la espera el visto bueno de Cristina.

El kirchnerismo duro subió a Wado de Pedro a la pelea presidencial como el candidato de consenso. "El 90 por ciento que es él", confían en ese sector de la alianza, donde esperan recibir alguna señal de la ex presidenta en el acto del 25 de Mayo en la Plaza de Mayo por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Hacia adentro, todavía nadie se anima a confirmarlo 100 por ciento como el candidato, pese a que el ministro empezó a sumar apoyos de intendentes, dirigentes gremiales y sociales .

La discusión más caliente a resolver en el Frente de Todos es qué harán con las PASO que se realizarán el 13 de agosto. Alberto Fernández está de acuerdo al igual que los otros ya lanzados, como Scioli y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, con dirimir allí la candidatura. La vicepresidenta evitó hasta ahora mencionar el tema de las primarias y Massa presiona por una postulación de consenso.

En un sector de la alianza ven poco probable que Fernández cambie de idea sobre las PASO y ceda a negociar un candidato único. La Cámpora cree que el Presidente querrá poner un candidato para no "perder poder interno". "Aún no se sabe si habrá o no internas", afirman desde el kirchnerismo.

El ministro Wado de Pedro se probó el traje de candidato

Otra parte del peronismo cree que "Wado" no será el candidato a presidente y que podría competir como senador por la provincia de Buenos Aires o incluso integrarse como vice en otra fórmula. "Seguro habrá más de un candidato", insiste un dirigente social cercano a la Casa Rosada.

En tanto, en el entorno de Kicillof disimulan el deseo de que el gobernador se quede en la Provincia a buscar su reelección. Los carteles ya aparecieron por toda la provincia. "Son los compañeros que lo empujan. Es lo que muchos quieren", señalan en La Plata donde también esperan la señal de su jefa política para definir la estrategia electoral.

¿Se desactiva la candidatura de Massa?

El ala dura del kirchnerismo descarta hoy la opción de Massa como candidato único por la fuerte crisis económica con la que debe lidiar el ministro. Los datos de inflación de mayo se informarán el 14 junio, a tan sólo 10 días del cierre de listas, y se presume que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) será más alto que el 8,4% de abril. Esto conspiraría contra el futuro electoral del tigrense.

El massismo sostiene con énfasis el reclamo de que el Frente de Todos tenga un candidato de unidad y no varias listas compitiendo en las PASO. La fecha límite que se pusieron para definir qué harán es el 10 de junio, cuando se reunirá el congreso del Frente Renovador.

En el caso de que no se logre un acuerdo para que el ministro de Economía sea el candidato, comenzó a sonar el nombre del gobernador de Salta, Gustavo Saénz, quien acaba de lograr la reelección con el 48 por ciento de los votos. El mandatario salteño acompañó a Massa como candidato a vicepresidente en la fórmula que compitió en 2015.

Las próximas fechas clave del peronismo

Los próximos días serán frenéticos en el Frente de Todos por la agenda cargada de actos y encuentros antes del cierre de las listas, previsto para el 24 de junio. La primera escala es el jueves en Plaza de Mayo, donde Cristina Kirchner será la única oradora. La vicepresidenta ya convocó al evento por las redes sociales como también lo hicieron otros sectores del kirchnerismo. Desde la organización esperan a más de 500 dirigentes entre gobernadores e intendentes, en una importante demostración de fuerza.

La última presentación pública de Cristina Fernández de Kirchner fue en La Plata

El 10 de junio será otra fecha clave. El congreso nacional del Frente Renovador le mete presión a las negociaciones internas por la estrategia electoral porque de allí saldrá la definición de un sector central para la alianza, sobre si tendrán un candidato para las PASO o si Massa sigue en carrera.

Al día siguiente, el domingo 11 de junio, se realizarán las elecciones a gobernador en San Luis y en Tucumán elegirán gobernador, ambas en manos del justicialismo. En el caso de Mendoza, tendrá las PASO que medirán el poder de Juntos por el Cambio en uno de los distritos que gobierna.

Te puede interesar Elecciones 2023: nueva encuesta revela quién puede ganar un eventual balotaje

En tanto, al filo del cierre de las alianzas electorales, la liga de gobernadores convocó a una reunión para el 14 de junio en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el microcentro porteño. Los mandatarios peronistas de la región norte del país quieren jugar sus fichas en la elección nacional y darán una opinión sobre quién es su candidato preferido. Finalmente el 24 de junio vence el plazo para presentar a los precandidatos presidenciales.