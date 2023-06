Rossi confirmó su candidatura y advirtió: "Hoy estamos más cerca de unas PASO"

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, ratificó su intención de competir como precandidato presidencial y afirmó que, a 30 días del cierre del plazo para inscribir postulaciones para las elecciones, el Frente de Todos "está más cerca de unas PASO que de una lista de consenso".

"Desde que el Presidente tomó la decisión de no presentarse por la reelección, se me abrió una oportunidad. Me tomé un tiempo para evaluar la situación y entiendo que puede ser una candidatura que puede interpelar y empatizar con determinados sectores del Frente de Todos", sostuvo el santafesino.

En declaraciones radiales, el ministro coordinador señaló que el próximo lunes lanzará formalmente su postulación y remarcó que a partir de ese momento "empieza otra etapa: convertir la precandidatura en una lista".

Más cerca de unas PASO que de una lista con consenso

"Faltan 30 días para la presentación de listas. Si en este plazo la dinámica interna del Frente de Todos termina sintetizando en una sola lista, habrá una sola lista. Si no es así, habrá dos, tres o cuatro, lo que termine generando la posibilidad de que se vea hacia el interior del Frente. Estoy en contra de que se intenten forzar situaciones", expresó el referente peronista.

Y agregó: "Hoy, a 30 días del cierre de listas, veo que estamos más cerca de unas PASO que de una lista de consenso".

Ante ese análisis, Rossi subrayó que si hay PASO, "hay que tomarlo con muchísima tranquilidad, más relajado de lo que se lo toma actualmente".

El ministro coordinador señaló que el próximo lunes lanzará formalmente su postulación

Finalmente, el jefe de Gabinete se refirió al acto que encabezó la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en Plaza de Mayo: "Nos debíamos un acto así, para celebrar adecuadamente ese 25 de mayo de 2003".

Quién es el candidato de Cristina, según Hugo Yasky

Hugo Yasky, diputado nacional por el Frente de Todos, brindó detalles de la reunión que Eduardo "Wado" de Pedro mantuvo con intendentes de distintos sectores del peronismo de la 1° y 3° sección electoral, y algunos dirigentes con peso específico dentro del Frente de Todos.

Ante la consulta de si el ministro del Interior es el candidato elegido por Cristina Kirchner para las Elecciones 2023, el legislador manifestó: "Sí, desde ya, eso está fuera de discusión. Wado es el compañero, tal cual nos lo relató, Cristina le dijo: ‘Empezá a caminar, empezá a construir porque ese es el tiempo que viene’. Creo que eso está fuera de discusión".

"Desde el 26 de mayo, Wado y todos los que conformamos el FDT vamos a estar trabajando para que sea presidente. La historia de Wado está vinculada a la lucha popular. No hay un candidato de consenso pero hay una candidatura que abrazamos desde el kirchnerismo", aseguró el dirigente.

Asimismo, Yasky hizo referencia a la importancia para la militancia del acto del 25 de mayo. "El acto del jueves va a ser un momento histórico, de esos que no se repiten. A partir de ahí hay que empezar a trabajar, hay que construir un programa", dijo en diálogo con El Destape.

Con Cristina Kirchner parada como armadora de la estrategia electoral, el Frente de Todos se encamina a definir si llevará un candidato de consenso o presentará varias listas para las elecciones primarias (PASO) de agosto, pero la presencia del libertario Javier Milei, que la vicepresidenta ya señaló como un factor clave, condiciona ambas opciones según una reciente encuesta.

Alberto Fernández quiere que el candidato surja de las PASO, Massa pide consenso y Cristina Kirchner podría definir

La vicepresidenta dejó una clave de su estrategia antes del acto que encabezará el 25 de mayo y que despierta expectativa en toda la alianza oficialista: la de este año es una elección "de tercios" por la irrupción de Milei y lo importante será "el piso" de votos para quedar bien posicionado de cara a octubre, esto es, tener chances de "entrar al balotaje".

En ese contexto, una reciente encuesta de la consultora Federico González y Asociados (FGA) indicó que solo con una PASO entre varias fórmulas el Frente de Todos podría llegar a un 25,5% de los votos y respirar tranquilo al dejar tercero a Milei, mientras que Juntos por el Cambio se afianza como favorito para esa instancia electoral con más de 30%.

De acuerdo al sondeo, con casi todas las opciones de candidato único el oficialismo corre el riesgo de salir tercero detrás del libertario en las PASO, lo que sería un pésimo punto de partida para las generales de octubre y el objetivo de llegar al balotaje en noviembre. La excepción fue el escenario de Massa como postulante de consenso, pero tampoco garantiza un triunfo sobre Milei.