"Me quieren presa o muerta": la nueva carta con la que CFK cuestiona al Poder Judicial

La vice publicó una carta para rechazar la forma en la que el fiscal Rívolo resolvió el intento de atentado en su contra. "Para CFK no hay Justicia", dijo

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró este lunes que la "quieren presa o muerta", tras advertir que para ella "no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima", al criticar la decisión del fiscal Carlos Rívolo de cerrar la investigación en torno a los tres acusados por el intento de asesinato en su contra y pedir que los envíen a juicio oral.

"Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022", el día en que intentaron matarla.

"Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta", enfatizó a través de una carta titulada "A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad".

Se trata de un nuevo cuestionamiento de la exmandataria contra el Poder Judicial, que llega luego de criticar al máximo tribunal por intervenir y posponer las elecciones provinciales en Tucumán y San Juan; y cuatro días después de calificar a los ministros de la Corte como "un mamarracho indigno".

Cristina Kirchner cuestionó a la Justicia por el atentado en su contra

La vicepresidenta ya había reclamado iniciar una investigación sobre posibles figuras pertenecientes o ajenas a la política que pudieran haber estado detrás del armado del fallido atentado en Recoleta.

En este sentido, la exjefa de Estado, insistió: "En un nuevo acto de consagración de la impunidad, el fiscal Rívolo dio por cerrada la investigación del intento de asesinato que sufrí el 1 de septiembre del año pasado y pidió la elevación a juicio de la causa únicamente respecto de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo". Y agregó: "En su dictamen, el fiscal omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo".

En su carta, Cristina Kirchner cuestiona al fiscal Rívolo por no tener en cuenta pruebas que vinculan a JxC con su atentado.

En su carta, la expresidenta involucra a la jueza Capuchetti y también a la presidenta del PRO (ahora de licencia", Patricia Bullrich. Al respecto, señaló: "Ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa. Rívolo menciona las pruebas producidas en relación con la línea Millman, pero no dedica ni una sola palabra a sopesar su importancia para la causa. Ni siquiera menciona la reciente declaración de Ivana Bohdziewicz, exasesora de Millman, en la que contó cómo la llevaron a borrar su celular a las oficinas de Patricia Bullrich, en Av. De Mayo".

"Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad. Está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores", concluye la presidenta del Senado.