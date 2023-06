Cristina Kirchner, durísima contra los que desde su propio espacio "amenazaron con ir al Partido Judicial"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó este jueves un acto en Santa Cruz, en el que se inauguró la ampliación de obras en el Hospital de Río Gallegos, por $63.000 millones.

Durante la presentación, la expresidenta se refirió a gente de su propio espacio amenazaron con ir al partido judicial. "Cuando uno escucha que desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que me ha pasado, como un intento de asesinato y la impunidad para quienes planificaron... Cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, la responsabilidad es gobernar y que haya la menor conflictividad posible. Es necesario recuperar el concepto de representación política", expresó.

También sostuvo que la conformación de la alianza Unión por la Patria (UXP) responde a la conveniencia de hacerle entender a los argentinos que "cualquiera sea su ubicación política o ideológica" se necesita "imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y permita tener una postura única, uniforme, nacional y patriótica frente a los que nos exigen programas de ajuste".

Cristina aludió a la problemática de falta de dólares en la Argentina. "Es hora de llamar a las cosas por su nombre, de hacer las cosas que se tengan que hacer", advirtió. "La situación es compleja, es difícil y exige seriedad de todos los actores, oficialistas y opositores", continuó en su discurso.

"Kicillof lo advirtió y hoy estamos ahí, en el FMI, con una terrible deuda. Además, hay sobretasa de interés por la magnitud del préstamo acordado", señaló, y apuntó: "El país es uno solo, pero el FMI también es uno solo, porque no van a decir que Gorgieva no tiene nada que ver con Lagarde. Es una responsabilidad compartida, que siempre tienen que pagar los más vulnerables".

Pagarle al FMI, un acto pragmático de Néstor Kirchner

Previamente, se refirió a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, quien junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis,.estuvieron presentes en el acto. "Fue la mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo el país", afirmó la vicepresidenta en el primer tramo de su exposición. Y agregó que para reducir la cantidad de planes sociales se necesita "un proyecto de país que se industrialice, que cree fuentes de trabajo".

Alicia Kirchner "recibió en junio de 2003, al mes de asumir Néstor (Kirchner) como Presidente, 2 millones 100 mil planes de Trabajo, los famosos jefes de familia. Cuando terminó como ministra, en diciembre de 2015, eran 240 mil aproximadamente, que estaban organizados en cooperativa y trabajaban", marcó.

La vicepresidenta Cristina Kirchner consideró hoy que "pagarle al FMI" en 2005 por parte del Gobierno de Néstor Kirchner fue "el acto más pragmático que un presidente ha tomado en la historia argentina", porque de ese modo se "recupera para Argentina el timón de su economía".

"Si vos querés ser presidente y te postulás, es porque querés gobernar el país y definir qué es lo que se va a hacer", planteó la Vicepresidenta en Santa Cruz, y añadió que pensó que "nunca más iba a vivir" la injerencia del FMI en la economía del país.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a Alicia Kirchner y a Gabriel Katopodis

Asimismo, recordó que le obsequió a Alberto Fernández el libro de Juan Carlos Torre, "Diario de una temporada en el quinto piso", sobre la economía en tiempos de Alfonsín y 1989. "Espero que el Presidente lo haya leído, aunque no sé, me parece que no", indicó.

El discurso de la Vicepresidenta se produjo un día después de la inscripción de la alianza electoral Unión por la Patria (UP), la nueva denominación que adoptará el Frente de Todos (FdT) para las elecciones de este año, y de la definición del reglamento interno para una eventual primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

A pesar de esta definición, aún está latente la expectativa por conocer quién será el candidato que presentará el kirchnerismo en las primarias del próximo 13 de agosto.

Si bien el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, comenzó a mostrarse como postulante presidencial, todavía no se descarta que también ocupen ese lugar el ministro de Economía, Sergio Massa, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Políticas se salud en Santa Cruz

El hospital regional de Rio Gallegos fue inaugurado en 1995, durante un acto encabezado por el entonces presidente Carlos Menem, bajo la gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz, en la cual su hermana y actual gobernadora ocupaba el cargo de ministra de Asuntos Sociales en la provincia.

Wado de Pedro comenzó a mostrarse como candidato presidencial

"Cuando inauguramos el Hospital de Rio Gallegos en 1995, junto con Néstor, la oposición nos criticó porque decían que era una barbaridad un Hospital tan grande para Río Gallegos, que era un 'elefante blanco', sin embargo, hoy nadie puede decir que nuestra visión no fue la acertada", señaló Alicia Kirchner en su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa provincial en marzo de este año.

En ese marco, la gobernadora había adelantado la profundización de las políticas de salud y que se ampliaría el hospital Regional de Rio Gallegos.

"Esto no es una casualidad simplemente le hemos dado siempre el lugar que corresponde a la Salud, de las y los santacruceños, que es nuestra obligación", añadió.