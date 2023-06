Carlos Melconian no será candidato a vice de Patricia Bullrich: ¿quiénes están en el radar?

El economista Carlos Melconián rechazó este viernes la propuesta de Patricia Bullrich, para ser su compañero de fórmula de cara a las elecciones a presidente de la Nación en octubre de este año.

Fuentes cercanas a Melconian, aseguraron que "prefiere mantenerse trabajando en otro plan financiero" y la presidenta del PRO (ahora de licencia), deberá recurrir a otras opciones.

La exministra de Seguridad estaría analizando la posibilidad de que su compañero de fórmula sea alguien del radicalismo. Dentro de los nombres que surgieron en las últimas horas se encuentran Luis Naidenoff, Rodolfo Suárez y Maxi Abad, aunque Mauricio Macri también habría sumado la posibilidad de incluir dentro de las opciones a Ricardo López Murphy.

Elecciones 2023: Bullrich está cerca de cerrar una fórmula con Abad

A una semana del cierre de listas para las elecciones primarias (PASO), Patricia Bullrich tiene una negociación avanzada con el líder de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, quien estaría muy cerca de convertirse en su compañero de fórmula y brindarle una estructura clave para la pulseada con Horacio Rodríguez Larreta por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio.

El respaldo de la UCR bonaerense a Bullrich está prácticamente cerrado y, en ese esquema, Abad suena fuerte tanto como candidato a vicegobernador de Néstor Grindetti como vicepresidente. Hoy está "mucho más cerca de acompañar Patricia en la fórmula", según indicaron a iProfesional fuentes del sector que juega para la expresidenta del PRO dentro de la alianza opositora.

El entorno de Abad mantiene silencio y evita las especulaciones. Se limitan a señalar que el legislador y jefe del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados provincial está abocado a garantizar un rol preponderante para el radicalismo bonaerense en el armado electoral de la fuerza opositora.

Patricia Bullrich se mostró hoy junto con 12 intendentes bonaerenses.

Sin embargo, tanto en el lado "bullrichista" del PRO como en algunos despachos de dirigentes radicales ya dan por hecho que la UCR bonaerense apoyará a Bullrich en las PASO y señalan que la posibilidad de que Abad sea su vice, revelada por iProfesional semanas atrás, está bastante firme, sin clausurar del todo la alternativa de que acompañe a Grindetti en Provincia.

López Murphy aceptaría ser el vice de Patricia Bullrich

En diálogo con Radio Continental, el diputado nacional Ricardo López Murphy se refirió al rumor que se instaló semanas atrás: "Está siendo evaluado hace tiempo. Me llamaron para medirme. Me sorprendió. Di mi consentimiento y mi voluntad de hacerlo si se daba la circunstancia. Y las mediciones dan bárbaro. Ese no es el punto", reveló.

Y añadió, contundente: "No está bajo mi control la fórmula presidencial. Si me fuera ofrecida la propuesta la aceptaría".

El nombre de López Murphy surgió en el círculo de la presidenta del PRO este miércoles. Sin embargo, su equipo estratégico refuerza la idea de ir detrás de un economista. En principio, se intentó negociar con Javier Milei, pero se cayó. El extitular del Banco Nación tampoco dio el sí.

"Esto es como una licitación. No es un tema unilateral. Es un poliedro de atributos. Yo cubro algunos y en otros tengo déficit. Y le pasa lo mismo a otros", concluyó López Murphy al respecto.