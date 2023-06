Peritos afirman que "no hay nada claramente humano" en los restos encontrados en la chanchería de los Sena

En las últimas horas, el equipo Antropológico Forense del Poder Judicial de Córdoba aseguró que "no hay nada claramente humano" en relación con los restos óseos encontrados en los campos del Clan Sena.

Ubicados en Campo Rossi a las afueras de Resistencia, el equipo antropológico ya se retiró de la provincia y regresó a Córdoba para realizar "estudios de anatomía comparada con la información" encontrada anteriormente.

Sin embargo, los especialistas agregaron que "hay algunos restos óseos dudosos" pero que se "encuentran muy deteriorados porque estuvieron expuestos al son, al agua y además se encuentran quemados".

El Equipo llegó por pedido de los fiscales Jorge Gómez, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velazquez.

En tanto, Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que está desaparecida desde el 1 de junio en Resistencia, mantenía esta mañana una reunión con el Equipo Fiscal Especial (EFE) que investiga el presunto femicidio de su hija, por el cual hay siete detenidos.

Romero ingresó a la fiscalía acompañada por su otra hija y se reunió con los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez.

El encuentro con la madre de la joven se da tras las declaraciones indagatorias de dos de los siete imputados y de otros dos testigos.

La madre de la joven que permanece desaparecida contó en las últimas horas que no aceptó la representación de Fernando Burlando ni de Miguel Ángel Pierri y que seguirá con su abogada y el letrado Juan Arreguin. "Yo no tenía plata para pedir un abogado y Karina nos está patrocinando. Ni el doctor Pierri, ni el Burlando me van a representar.