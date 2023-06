Duras críticas del kirchnerismo a Scioli: "Va a armar una lista con cachivaches"

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, criticó duramente a Daniel Scioli por su prencandidatura presidencial dentro del Frente Unión por la Patria y por la posibilidad de ir a la Justicia Electoral en caso de que ser necesario.

"Me cae muy mal que se judialice la interna. Yo lo dije hace rato, Scioli tendría que haber ido a Capital y Tolosa Paz de concejal o de consejera escolar, porque Tolosa Paz tiene menos votos que yo", señalóo Zurro en declaraciones radiales.

En ese sentido, señaló que la precandidatura de Tolosa Paz a gobernadora bonaerense es "innecesaria" porque competiría contra Axel Kicillof, a quien definió como "el mejor gobernador de la historia de Buenos Aires".

El jefe comunal de Pehuajó dijo que si Scioli "es un buen compañero debería competir en donde cree que puede hacer una buena campaña" y lo acusó de trabajar para la oposición.

"Van a terminar en la misma Justicia que nos persigue a los kirchneristas. Van ahí porque no pueden armar en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. No pueden armar y si arman listas es con cachivaches. Están armando con cachivacherío, eso no es tratar de ganar una elección, es ponerle piedras a los compañeros", apuntó Zurro.

Con respecto a la fórmula presidencial kirchnerista, el intendente remarcó que debe ser Cristina Kirchner quien elija a los candidatos, tanto a Presidente como a gobernador bonaerense. En ese sentido, dijo que el peronismo tiene "cuadros muy importantes como Axel (Kicillof), Máximo (Kirchner) y ´Wado´ (De Pedro)".

Para Zurro, "Scioli tendría que haber ido a Capital y Tolosa Paz de concejal o de consejera escolar"

En esa línea, habló sobre una posible precandidatura presidencial de Kicillof: "Axel es el mejor gobernador de la historia de la provincia de buenos aires, pero forma parte del espacio y tendrá que hacer lo que diga Cristina. Ella es líder y tiene que decidir".

A su vez, Zurro fogoneó una posible candidatura de la actual Vicepresidenta: "No soy quién para decirle qué hacer, pero nos vendría bárbaro que Cristina vaya de candidata a senadora. Estaría en la lista y más allá de eso, es quien dirige esto y es la líder indiscutida. Ella y Néstor refundaron a la Argentina".

"Tenemos que hacer un proyecto de Gobierno donde digamos qué vamos a hacer con la deuda del fondo, donde saquemos inmediatamente la ley de medios y hablemos de la redistribución de la riqueza", cerró.