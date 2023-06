Quién es Luis Petri, el dirigente que eligió Patricia Bullrich como su compañero de fórmula

Patricia Bullrich, precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, eligió al radical Luis Petri como su compañero de fórmula de cara a las PASO.

Petri es un dirigente de la UCR de Mendoza, donde recientemente perdió la PASO contra Alfredo Cornejo, otro referente del radicalismo en la provincia cuyana.

La decisión de Bullrich confirma su intención de articular una fórmula con un radical como vice. De hecho, en los últimos días se rumoreaban como posibles elegidos a Maximiliano Abad y Luis Naidenoff, quienes finalmente no acompañarán a las ex ministra de Seguridad.

Quién es Luis Petri, el "vice" de Bullrich

Petri está en línea con Patricia Bullrich en su postura "halcón". De hecho, durante su trayectoria política ha hecho hincapié en el tema de la seguridad, convirtiéndolo en uno de sus pilares. Aunque dejó su cargo en la Cámara de Diputados nacional en 2019, no ha renunciado a su presencia en los medios. Ha trascendido los límites de la política y ha aparecido en revistas del corazón y portales de noticias de última hora.

Nacido en San Martín, Mendoza, Petri tiene 46 años y comenzó a destacarse en el ámbito político después de la crisis de 2001. Obtuvo su título de abogado en 2000, en la Universidad del Litoral. En 2003, ocupó el cargo de vicepresidente de la Juventud Radical mendocina, y tres años más tarde fue elegido diputado provincial por Mendoza en elecciones abiertas. Durante su mandato, fue el autor de una ley provincial que prohíbe la conmutación de penas en delitos con agravantes. En el Congreso nacional, tuvo el honor de presidir la comisión de Seguridad Interior.

Entre 2017 y 2019, Petri ocupó el cargo de vicepresidente segundo de la Cámara, lo cual hizo aún más sorprendente su decisión de no participar en las listas electorales de 2021. En cambio, optó por regresar a su provincia natal y lanzarse en la carrera hacia la gobernación.

Luis Petri junto a Patricia Bullrich y Cornejo.

Petri también ganó cierta notoriedad mediática al conocerse su romance con la conductora televisiva Cristina Pérez.

Expectativa por el compañero de fórmula de Larreta

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó el fin de semana que aún no tiene "nombres de candidatos" que puedan acompañarlo en la boleta, aunque consideró que su compañero de fórmula debería representar "diversidad" y acompañar su "vocación de trabajo".

"Nombres de candidatos a vicepresidente no tengo todavía, pero será alguien que acompañe mi vocación de trabajo y de cambio. Sería bueno que represente diversidad que es algo que enriquece", enfatizó Rodríguez Larreta.

Durante una visita a la provincia de Salta, el dirigente del PRO precisó: "Puede ser alguien del interior, ya que yo soy de la Ciudad de Buenos Aires. Puede ser diversidad de género o de especialidad, teniendo en cuenta que soy economista, o distinto partido. Algún tipo de diversidad sería bueno".

Al participar de las actividades por el e 202º aniversario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, el precandidato presidencial afirmó que de ser electo buscará construir "un país cada vez más federal".

"El federalismo empieza por casa, yo no voy a venir desde Buenos Aires con el dedo para venir a decir quién tiene que ser candidato en Salta. Para eso tenemos el PRO acá en la provincia, con Inés Liendo que es nuestra referente y ellos son los que tienen que organizar las candidaturas y las listas", enfatizó.

Tras haber quedado inscriptas alianzas electorales, Rodríguez Larreta afirmó que en Juntos por el Cambio continúan "sumando, lo cual es muy importante para cambiar la Argentina, para luchar contra la inseguridad".

Bullrich ya definió y un anuncio por parte de Larreta sería inminente.

En ese punto, destacó la importancia de construir "una fuerza amplia que dé la pelea para ganarle al kirchnerismo y devolverle a la gente la ilusión y los sueños".

"Sumamos a José Luis Espert, a Margarita Stolbizer y seguimos sumando para cambiar a la Argentina", puntualizó el dirigente del PRO.

Al plantear su plan para bajar la inflación, Rodríguez Larreta indicó: "Primero, no gastar más de lo que tenemos, basta de déficit fiscal. Segundo, basta de maquinita, no emitimos más. Tercero, una ley para independizar el Banco Central y que el Gobierno no le pueda pedir más plata cada vez que quiere gastar de más. Y cuarto, un boom de exportaciones para terminar con el cepo, los tipos de cambio y los parches".