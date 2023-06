"No va a ser un cambio tibio, sino contundente": Patricia Bullrich presentó sus listas para las PASO

Un día antes del cierre de listas de cara a las PASO, Patricia Bullrich, precandidata a presidenta del PRO dentro de Juntos por el Cambio presentó este viernes a sus principales candidatos.

Confirmó que el radical Luis Petri será su compañero de fórmula y anunció que el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, encabezará la lista de senadores en provincia de Buenos Aires.

"Es un desafío muy importante el de cambiar la Argentina. Todos saben que esta fórmula y el equipo que nos acompaña a lo largo y ancho del país, es un equipo que se va a jugar por la gente, se va a jugar por un cambio que no va a ser un cambio más, que no va a quedar a mitad de camino, que no va a ser tibio, que va a ser un cambio consistente, contundente, con carácter", dijo Bullrich en conferencia de prensa en el centro porteño.

"Argentina no resiste más parches", dijo Petri al tomar la palabra y agregó: "La Argentina necesita cambios muy profundos y yo se que Patricia los va a hacer".

"Muchas gracias a Petri por haber aceptado este desafío. Es un desafío muy importante el de cambiar la Argentina. Vamos a hacer un cambio que no va a hacer un cambio más ni quedar a mitad de camino. No va a ser tibio, sino contundente y con decisión. La Argentina no da más", sumó Bullrich.

Antes, Bullrich había confirmado que Cristian Ritondo encabezará la lista de aspirantes a diputados por la Provincia de Buenos Aires. El ex ministro de Seguridad bonaerense declinó su precandidatura a gobernador y se sumó a las filas de Bullrich.

El bailarín Maximiliano Guerra encabezará la lista de precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.

Petri será el compañero de fórmula de Patricia Bullrich

Quién es Luis Petri, el elegido de Bullrich para la fórmula

El radical mendocino Luis Petri será el compañero de fórmula de Patricia Bullrich para las PASO presidenciales del 13 de agosto. El ex diputado nacional le ganó la pulseada final a Maximiliano Abad -titular del Comité Provincia- y antes también había quedado en el camino el senador Luis Naidenoff.

Ex titular de la Comisión de Seguridad Interior en Diputados, desde donde entabló relación con Bullrich cuando fue ministra del área durante el gobierno de Mauricio Macri, Petri no estaba en el radar antes de las PASO de Mendoza. En esa elección compitió dentro del frente contra Alfredo Cornejo y cayó por una diferencia menor a la esperada: sacó 17 puntos, casi el 40% de los votos del espacio.

Le ganó la pulseada a otros referentes radicales y del PRO. Ex diputado, viene de perder las PASO de Juntos por el Cambio para gobernador en Mendoza aunque logró un importante caudal de votos. Está en pareja con la periodista Cristina Pérez.

"Con nosotros, desde diciembre esto va a cambiar", remarcó la ex ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri.

Uno de los proyectos más resonantes en el tramo final del mandato de Petri como diputado fue el proyecto llamado "Ley Chocobar", para modificar el artículo 34 del Código Penal y establecer la no punibilidad para los miembros de las fuerzas de seguridad "en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de su derecho autoridad o cargo", según el texto elaborado en conjunto con Cornejo.

Te puede interesar Elecciones: la lógica detrás de la fórmula Wado-Manzur y cómo queda el mapa de candidatos para las PASO

"Para garantizar que policías como Chocobar, que obran en cumplimiento del deber y en defensa de la vida, no terminen sentados en el banquillo de los acusados", aseguró Petri para defender el proyecto. Bullrich había respaldado al policía que mató al ladrón Juan Pablo Kukoc y fue condenado a dos años de prisión en suspenso por "exceso en el cumplimiento del deber".