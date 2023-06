Cierre de listas: los ganadores y perdedores en la danza de nombres para candidaturas

De todo, pero de todo, pasó en la semana del cierre de listas de candidatos, de cara a las Primarias de agosto próximo. En definitiva, viernes, sábado y domingo, fueron días signados por extrañas combinaciones, operaciones de medios y amenazas, y concluyó con una elección cordobesa en la que, a las ocho de la mañana de este lunes, no se sabía quién había ganado.

Tenemos que empezar por el peronismo claro, porque el mayor golpe de efecto fue dado otra vez por el espacio oficialista, cuando Sergio Massa aceleró con todo sobre el final y arrasó el control absoluto de Cristina sobre Unión por la Patria. La vicepresidenta terminó con una suerte de reclusión (sin tobillera electrónica) en la Provincia de Buenos Aires.

Massa es un personaje curioso. Su gestión puede contar algunos triunfos en las gestiones ante el FMI, pero pocos a nivel doméstico: liquidó las reservas del Banco Central en su totalidad para mantener atado como puede el precio del dólar blue, llegó a niveles de inflación no registrados desde la hiper de principios de los ’90 y sin embargo mantiene una respetable intención de voto y el poder de decirle a Cristina "el lunes yo me voy y esto se va a la mierd…", como si "esto" no hubiese tomado ya ese maloliente destino cloacal.

Y así lo hizo. Dueño de un manejo de los tiempos poco común y con Alberto Fernández como inesperado aliado. Si bien todo el peronismo intentaba tener una lista de unidad, incluso si eso ocurriera la postulación de Massa parecía descartada.

Pero el viernes Sergio aceleró y, en un día, se quedó con todo. Contó con Alberto, o con quien sabe quién que maneja los hilos del albertismo mientras el presidente prepara su disco despedida.

El que forzaba las PASO era el presidente, sosteniendo a capa y espada la candidatura de Daniel Scioli, incluso yendo a la justicia, cuando la Junta Electoral partidaria quiso impedirle competir.

"Son niveles de confrontación que no deberíamos tener", decían en el PJ. Los gobernadores quisieron intervenir y hablaron con Alberto, que les indicó: "En vez de Wado, pongan a Massa, yo pongo el vice y hay lista única", dijo, descolocando a sus interlocutores. Y fue lo que pasó.

Envalentonado por el respaldo de los caudillos, el ministro de Economía presionó a Cristina con su eventual renuncia hoy mismo y cuando consiguió que la vicepresidenta arriara sus banderas y optase por parapetarse en la Provincia de Buenos Aires, Alberto le dió al "Pichichi" la orden de bajarse. "Se sintió usado Daniel, lo manipularon", dicen en su entorno. En ese particular caso, sus percepciones son correctas, fue claramente un títere de Fernández.

"Me los imagino cantando ‘somos el Frente Renovador’ y se me erizan los pelos" dice un operador que parece no haber detectado que hace rato, no tiene mucho para que se erice en su profusa calva. Esto de que Massa se haya quedado con casi todo, es un profundo dolor en el kirchnerismo, lo vivieron como una traición, porque tan en ridículo como Scioli, quedó Eduardo De Pedro, que ya había difundido spots de campaña.

Los cierres de listas también movilizaron a la oposición que promete animar las elecciones Primarias con una disputa de altos niveles de conflictividad. Tanto Patricia Bulrrich como Horacio Rodríguez Larreta, presentaron precandidatos a vicepresidente del radicalismo y aunque aparentemente Gerardo Morales, arrastraría mas votos que Luis Petri por ser el presidente del partido centenario, la realidad que intención de voto reflejada en las encuestas para el radicalismo es muy baja. Lo que los radicales garantizan, con su mentada "capilaridad" es una mejor fiscalización en el interior del país. Al menos mantienen vivo ese mito para elevar su importancia al momento de negociar.

De todos modos, si se trata de despliegue territorial, la ex ministra de seguridad también se aseguró a Maximiliano Abad, que irá en su boleta como postulante al Senado de la Nación, y que tiene un interesante control territorial en la Provincia de Buenos Aires, clave de cualquier elección presidencial, siendo que concentra el 37% de los votantes de todos los electores del país.

Las particularidades de la lista de Larreta

Por su parte, la lista de postulantes de Larreta en Provincia tiene ciertas particularidades. Una de ellas es que encabece la lista de candidatos a diputados Miguel Pichetto, quien jamás lo fue por ese distrito: cada vez que resultó senador lo hizo por el PJ de Río Negro, de donde es oriundo. Sin embargo, lo más curioso es que compartirán boleta Silvia Lospennato (segunda detrás de Pichetto) y Cinthia Hotton (segunda candidata a senadora), una pañuelo verde furiosa y otra celesta enfervorizada, recorrerán la Provincia hablando, seguramente, de alguna otra cosa.

El fin de semana concluyó con una elección de autoridades locales en la Provincia de Córdoba, que no estuvo exenta de particularidades. La más notoria es que el recuento no terminó. La tan difundida boleta única no sirvió para que los resultados estuviesen listos en tiempos medianamente decentes. Si bien el postulante oficialista Martín Llaryora le llevaba una mínima ventaja a Luis Juez, el conteo se detuvo cuando faltaban escrutar el 6% de los votos y la diferencia entre los candidatos era de menos de 3%, con lo que, nada puede asegurarse y promete, además, impugnaciones y batalla judicial.

El sistema político cruje y se reacomoda, los dirigentes se extorsionan y se operan para intentar una supervivencia que, a la gente, le importa poco a la vista de la elección cordobesa: 66% de participación, la más baja en democracia.