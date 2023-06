Cristina Kirchner, junto a Sergio Massa: "Era necesario construir una lista de unidad"

La vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía y flamante precandidato a presidente, Sergio Massa, se mostraron, por primera vez, en un acto conjunto tras la oficialización de las listas de Unión por la Patria. El encuentro se enmarcó luego de que el oficialismo oficializara la fórmula encabezada por Massa, secundada por Agustín Rossi, a última hora del viernes.

En este contexto, el titular de la cartera de Economía aseguró que "para una generación criada en democracia, no hay nada más importante que crecer revalorando la memoria y la justicia. Es una forma de ayudar para consolidar la idea de verdad y justicia, y de poner un granito de arena. La idea del negocacionismo, la violencia política rememora el pasado más oscuro. Este avión es un símbolo de la oscuridad de la Argentina". Y agregó: "Estamos contribuyendo a la memoria y a fortalecer la democracia".

Además, afirmó que "el ladrillo que pusimos es muy pequeño, pero es una pared para aquellos que quieren terminar con los derechos. Vamos a poner límites a los que quieran quitar derechos". Luego contó que el avión fue comprado después de un pedido de Cristina Kirchner a él, a través del senador Oscar Parrilli.

"Si hubiera habido PASO, Wado era nuestro candidato"

El cierre del acto fue de la mano de la Vicepresidenta, quien advirtió que era "un día de emociones fuertes. Es cierto que Oscar (refiriéndose a Parrilli) ha trabajado mucho por esto", reconociendo el impulso que le dio Parrilli a la repatriación del avión. Y agregó: "Sergio, vos sos medio fullero. Te apuesto esto, te apuesto lo otro. Está bien porque para ganar hay que apostar", le dijo al flamante candidato a Presidente.

También cuestionó a los que niegan la dictadura de los años 70. "A partir de 2015 comenzó una tarea con apoyo mediático para instalar la teoría del negacionismo. Necesitamos una ley de negacionismo, Alemania la tiene".

Además, se refirió a la elección de Massa como precandidato único. "Vivimos en democracia y entre partidos políticos. Hay un proceso electoral en marcha. Los militantes deben haber tomado con sorpresa el viernes. Cómo no va haber sorpresa si nos batieron el parche con PASO, PASO. A mí nadie me firmó un decreto para sentarme en un sillón. Por lo tanto, la democratización de nuestro espacio político, después de la derrota de 2021, y si la verdad es la PASO y pelearnos entre nosotros. Y con el retorno del FMI al país. Me hablan de la estabilización de la economía. Sostuve que era necesario construir una lista de unidad", dijo

Después de relatar cómo se definió la lista de unidad de Unión por la Patria, Cristina Kirchner dijo que De Pedro era el candidato del kirchnerismo si es que había elecciones primarias. "Si hubiera habido PASO, Wado era nuestro candidato", afirmó.

"Que los gobernadores no lo querían, eso no es cierto. Los gobernadores querían una lista de unidad, con el consenso del Presidente de la Nación, presidente del partido, y todos los que componemos el frente. Es obvio que para llegar a ese consenso y la aprobación del Presidente, Wado de Pedro no iba a tener la aprobación del Presidente", afirmó.

El flamante precandidato a presidente, Sergio Massa, se mostró, por primera vez, en un acto

"Qué quilombo que tienen estos, dirán. Pero el orden está en los cementerios. La política es conducir también el desorden y tratar de ordenar de la mejor manera posible para convertir a la política en un insutrmento de cambio y transformación, y si todavía no podes transformar, por lo menos de tranquilizar", enfatizó.

"El neoliberalismo quiere, a como de lugar, a palos o comos sea, que los trabajadores acepten cualquier resultado de sus ingresos. Les tenemos malas noticias: hay muchos peronistas todavía en la Argentina", concluyó.

El avión será emplazado en el predio de la ex ESMA

La foto de respaldo tiene lugar durante el acto por la recuperación del avión Skyvan PA-51, utilizado para los "vuelos de la muerte", en la Aeroestación Militar del Aeroparque Jorge Newber.

Previamente, la Vicepresidenta lo había anticipado en su Twitter: "Hoy, a las 16hs, vamos a participar del acto de recuperación del avión Skyvan PA-51, utilizado para los 'vuelos de la muerte' durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de un reclamo de los familiares de las víctimas de la Santa Cruz, que estarán presentes en el acto junto al ministro de Economía, Sergio Massa, quien llevó adelante las gestiones internacionales que lo hicieron posible".

Acto de recuperación del avión Skyvan PA-51, utilizado para los "vuelos de la muerte" durante la última dictadura cívico-militar

La Vice detalló que a partir de las planillas de vuelo, se comprobó que el avión fue utilizado el 14 de diciembre de 1977 para llevar adelante la cruda práctica de la Dictadura Militar que consistía en arrojar al mar a las víctimas de la Iglesia de la Santa Cruz, entre quienes estaban Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, integrantes de Madres de Plaza de Mayo.

Te puede interesar Elecciones 2023: en Córdoba, la pelea voto a voto de Llaryora y Juez le dio un envión a Bullrich en JxC

"Tras el pedido de los familiares de las víctimas, el ministerio de Economía compró la nave y organizó su traslado desde Estados Unidos. Ahora el avión será emplazado en el predio de la ex ESMA, donde servirá como aporte para la construcción de la Memoria sobre el terrorismo de Estado", explicó.