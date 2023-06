Massa larga su campaña con el apoyo de una Cristina Kirchner en rol equilibrista y furiosa con Alberto Fernández

Tras el caótico cierre de listas del pasado viernes, Sergio Massa se largó hacia la campaña presidencial con el respaldo público de Cristina Kirchner, necesario para alinear a la profusa militancia K detrás de la candidatura un dirigente que no es "tropa propia". La vicepresidenta se encargó de remarcar ese detalle pero a la vez defendió la "apuesta" por el ministro en un discurso con tono de despedida y bronca con el presidente Alberto Fernández.

Massa y Cristina Kirchner encabezaron juntos en la sede de la ex-ESMA un acto por la recuperación del avión Skyvan PA-51, utilizado para los "vuelos de la muerte" durante la última dictadura cívico-militar. En un lugar y con un motivo simbólicos para el kirchnerismo, la foto conjunta le puso el moño a la candidatura del ministro, que sorprendió a propios y extraños.

"Era necesario construir una lista de unidad que nos permitiera abordar los problemas que tiene la sociedad", subrayó Cristina Kirchner, quien además aprovechó una humorada para explicar la decisión que sacudió a su propio electorado: "Para ganar, hay que apostar".

En primera fila aplaudía Eduardo "Wado" de Pedro, a quien bajaron de la carrera presidencial a último momento para entronizar a Massa, en un movimiento que cayó mal en la militancia kirchnerista, por lo que la vicepresidenta lo cubrió de elogios y lo reivindicó: "Si había PASO, era nuestro candidato".

Con ese gesto Cristina Kirchner dejó en claro que, al igual que los militantes de su espacio, ella sabe que Massa no es de su espacio ni de su misma línea de pensamiento. Incluso, remarcó que se llegó a esta situación porque "la dirigente que más mide en este espacio está proscripta", según dijo de sí misma.

Pero no obstante, se apoyó en conceptos como la "responsabilidad" política y la importancia de la unidad del peronismo para, en definitiva, defender la nominación de Massa. El flamante candidato del oficialismo no necesitaba más que eso.

Massa recibió el apoyo de Cristina Kirchner, clave para alinear a la tropa K detrás de su candidatura

Massa, entre el apoyo que faltaba y la herida abierta de Cristina Kirchner

Junto a De Pedro, en la primera fila del acto estuvieron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; el compañero de fórmula de Massa y actual jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el vice de esa cartera, Juan Manuel Olmos, operador todo terreno del PJ porteño cuya mediación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue la clave para el acuerdo.

La foto con Cristina Kirchner, la presencia de su ahora ex candidato, de Kicillof y de militantes por los derechos humanos fue la puesta en escena para dar por cerradas las polémicas y las especulaciones y mostrar el apoyo del ala progresista de Unión por la Patria a la candidatura de Massa, con el fin de enfocarse ahora en la campaña para las PASO.

Pero la vicepresidenta no quiso guardarse nada y aprovechó para facturarle a Alberto Fernández la zozobra que se vivió en la alianza oficialista entre el lanzamiento de "Wado" De Pedro para competir contra Daniel Scioli, el bendecido de Fernández, y la decisión sorpresiva de bajarlos a los dos para entronizar a Massa.

Tras señalar que ella siempre había estado a favor de construir una lista de unidad, Cristina Kirchner afirmó que "el Presidente de la Nación y de nuestro partido se embanderó en hacer PASO" y lo responsabilizó sin miramientos por la incertidumbre que invadió al peronismo durante una semana frenética, al contar detalles de la negociación por el cierre de listas.

Las revelaciones de Cristina Kirchner y la furia con Alberto Fernández

Tras remarcar que ella quería una lista única, Cristina insistió en que Fernández "se embanderó en hacer PASO" a pesar de ser presidente del PJ y de que los gobernadores del partido "pidieron una lista de unidad". La dirigente señaló que "no era capricho era la necesidad de poder articular lo más inteligentemente posible un desafío muy grande".

"Sin embargo, hasta 24 horas antes del cierre de listas teníamos a la ministra de Desarrollo Social de nuestro Gobierno (Victoria Tolosa Paz) planteándole elecciones internas al gobernador de la Provincia y a nuestro embajador en Brasil, con todo el derecho del mundo, para presidente", recordó Cristina Kirchner.

Pese a la unidad detrás de Massa, Cristina Kirchner le apuntó a Fernández por las idas y vueltas del cierre de listas

"Le dije a Sergio que si había una lista de unidad apoyada por gobernadores e intendentes no teníamos ningún problema, pero que si había PASO nuestra fuerza iba a ir con candidato propio. Wado de Pedro era nuestro candidato", agregó para los aplausos de la militancia, al tiempo que lo rescató por "sus valores y convicción". Casi un pedido de disculpas, más que hacia él, hacia las bases.

Cristina Kirchner sostuvo que "no es cierto que los gobernadores pedían" que De Pedro no fuera candidato o que solo jugarían para Massa, sino que querían una lista de unidad. Y lanzó: "Wado de Pedro no iba a tener la aprobación del Presidente".

La vicepresidenta se ocupó de responsabilizar a Fernández por el desorden y, además, de dejarlo mal parado al señalar que la disputa se resolvió finalmente al otorgarle al mandatario la candidatura de vicepresidente para Rossi -según contó, quería a Tolosa Paz pero se descartó porque la fórmula hubiese sido netamente bonaerense- y "darle dos puestos de diputados". Y, con ironía, remató: "En esto terminaron las PASO".

Como broche, Cristina Kirchner confirmó que mantuvo una charla con Daniel Scioli y metió una cuña entre el Presidente y el embajador en Brasil al que alentó para lanzarse y terminó afuera de todo. "Con él siempre me unió una relación de respeto mutuo. Tuvimos una charla excelente", dijo la vicepresidenta.

Massa larga su campaña: el plan de la "gestión" y la frase de Cristina con tono a despedida

La foto con Cristina Kirchner y su tropa era el elemento que le faltaba a Massa para poner en marcha su campaña presidencial, ya sin obstáculos a la vista. Antes de ir al Museo de la Memoria, el ministro encabezó una reunión del gabinete económico para mostrar que la gestión sigue y que el ritmo será más vertiginoso ahora. También firmó acuerdos con representantes del Club de París de España, Francia y Suecia que, según destacó, "permitirá refinanciar la deuda" con ese organismo.

Y es que, como adelantaron a iProfesional fuentes de su espacio, la campaña de Massa se apoyará al menos hasta las PASO en su gestión como ministro de Economía. Cerca del tigrense ponen a Fernando Henrique Cardozo en Brasil y a Emmanuel Macron en Francia como ejemplos de que un ministro de Economía puede saltar desde allí a la Presidencia, a pesar de que los contextos son muy distintos al que le toca hoy al argentino.

Massa intentará apoyar su campaña en la gestión del Ministerio de Economía mientras Cristina ensaya una retirada

Durante el acto, Massa dijo lo justo y necesario para defender su alianza con Cristina Kirchner y empatizar con los votantes más fieles a la vicepresidenta. En el discurso donde celebró la recuperación del avión para el Museo de la Memoria -que fue comprado por el Ministerio de Economía- apeló al "valor de la memoria, la verdad y la justicia", una consigna central para el kirchnerismo.

En medio de críticas a los negacionistas de la última dictadura, Massa lanzó un mensaje en clave electoral cuando, al destacar la recuperación de la aeronave que participó de los vuelos de la muerte, expresó: "Construyamos entre todos, entendiendo que en la disidencia y en la convivencia podemos limitar a todos aquellos que quieren derribar derechos en la Argentina".

Con ello, Massa inició la tarea de conquistar al votante kirchnerista, aprovechando el respaldo de la líder del espacio que, además, cerró el acto con una frase que sonó al principio de una despedida.

Te puede interesar Elecciones 2023: en Córdoba, la pelea voto a voto de Llaryora y Juez le dio un envión a Bullrich en JxC

"Nuestro compromiso con el destino de esta patria, a la que mal o bien, con nuestros errores y nuestros aciertos, le hemos entregado la vida y mi compañero (Néstor Kirchner), literalmente entregó la vida", afirmó Cristina Kirchner. "Él tuvo la suerte de poder cumplir parte de los sueños de aquella generación y confío en que ustedes sepan continuarlo", concluyó.