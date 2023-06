Quién es el polémico sindicalista que va como candidato a diputado con Milei

De la crítica de la casta a convivir con la misma. El candidato a Presidente por Libertad Avanza, Javier Milei abreva en apellidos de una prosapia por lo menos cuestionable como los Menem o los Bussi. Pero también recurre a personajes no tan conocidos pero no menos polémico, como Pablo Ansaloni, ex dirigente del sindicato de peones rurales (UATRE) -investigado por supuestas irregularidades de los fondos del gremio y expulsado de la organización por declaraciones racistas y antisemitas- quien será candidato a diputado nacional.

Ansaloni desembarcó en las arnas políticas como dirigente del partido FE, creado por el entonces líder de la UATRE, Gerónimo "Momo" Venegas, como una parte de la alianza de Juntos por el Cambio, mientras el sindicato oficiaba como pata gremial del especio de Mauricio Macri. Desde el 2017 se desempeñó como diputado nacional, defendiendo, entre otros temas, la reforma previsional.

Sin solución de continuidad, Ansaloni pasó de las fotos con la ex gobernadora María Eugenia Vidal a abrazarse con el Frente de Todos, donde buscó respaldo en la disputa que tenía con la conducción de UATRE, a cargo de José Voytenco. A cambio del acompañamiento de leyes en el Congreso intentó sostenerse en el gremio de los peones rurales.

Declaraciones racistas y antisemitas de Ansaloni

En enero de 2021 se filtró un video de Ansaloni donde hacía referencia a sus opositores en el sindicato, manifestando: "Son como los judíos: no tienen patria, no saben dónde están". La conducción de la UATRE resolvió entonces expulsarlo haciendo hincapié en el artículo 5º del Estatuto gremial que dice: "Será motivo de expulsión cualquier manifestación racial o antisemita que exprese alguno de sus miembros".

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) había intervenido en el hecho y había solicitado se le aplicara la penalidad máxima tanto en la Cámara de Diputados como en el sindicato.

Antes de sumarse a las filas de Milei, Ansaloni fue diputado nacional por Juntos por el Cambio

Para reafirmar su pertenencia en el gremio y enfrentar a sus detractores, Ansaloni declaró: "Estamos más unidos que nunca, nadie nos romperá a nosotros. Porque por ahí son como los judíos, que no tienen patria y no saben dónde están o a quiénes representan".

Irregularidades y expulsión de la Obra Social de peones rurales

Pero esto no fue todo. Después de una serie de acusaciones cruzadas y hasta un intento de toma de la sede gremial, se conoció una auditoría de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) contra Ansaloni, desplazado del cargo por decisión judicial.

El informe llevado adelante por la administración provisoria que impuso la Justicia en OSPRERA determinó que durante la administración Ansaloni como su titular, se comprobó "malversación de fondos, administración fraudulenta y asociación ilícita". La decisión fue adoptada por un Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, designando como administrador provisorio a Néstor Acuña.

La auditoría describió la situación económica de la entidad como "grave", con un déficit financiero que asciende a los 13.000 millones de pesos a diciembre de 2022, que explicaría en gran parte la caída de las prestaciones en gran parte del país. Además, se detalló un gasto injustificado de un plazo fijo de 4.000 millones de pesos que tenía la entidad y que en marzo pasado solo quedaban 338 millones de pesos.

Según el informe, el drenaje de esos fondos se dio entre septiembre, diciembre de 2022 y enero de 2023; coincidentemente con los tiempos del proceso electoral en el que Ansaloni era candidato y que fue derrotado en las elecciones de diciembre pasado por Voytenco. Asimismo, se estableció que la OSPRERA recibió 1.700 millones de pesos de la Superintendencia de Servicios de Salud que no fueron destinados a cubrir prestaciones y que no hay una sola justificación de esos gastos.

Ansaloni fue tuvo expresiones antisemitas y fue expulsado del sindicato de peones rurales por irregularidades en el manejo de la obra social

Será la "pata sindical" de Libertad Avanza

Con estos antecedentes Ansaloni llegó a Libertad Avanza, donde fue recibido con los brazos abiertos, con la intención de convertirse en un referente gremial en un partido que rechaza la actual legislación laboral, aborrece a la dirigencia gremial y propone una profunda reforma previsional y del sistema de salud, todos temas de vital importancia para el movimiento obrero organizado.

El ex sindicalista utilizaría el partido FE (o lo que queda de él) como una alianza con los libertarios. De esta forma, ocupará el quinto puesto de candidato a diputado nacional en la nómina de la Provincia de Buenos Aires, donde acompañará la candidatura a gobernadora de Carolina Píparo.

Hasta el momento, Milei no se pronunció sobre el acuerdo con Ansaloni ni que rol ocupará en el Congreso, al tiempo que desde sectores como la DAIA o agrupaciones israelíes ya le hicieron llegar al economista libertario su rechazo a esta candidatura por las expresiones antisemitas y racistas del ex dirigente de UATRE.