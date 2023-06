Rodríguez Larreta lanzó sus propuestas de campaña: qué dijo sobre la educación, seguridad y el empleo

Horacio Rodríguez Larreta, precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, lanzó su candidatura de cara a las PASO 2023.

"Es el momento de tener un plan, proyectos y propuestas. Por eso, con Gerardo Morales vamos a seguir recorriendo el país para contarles cuáles son las nuestras. Hoy queremos empezar con lo fundamental, tenemos tres prioridades bien claras: el trabajo, la educación y la seguridad. Para cambiar nuestras vidas necesitamos una verdadera revolución del trabajo, educación y seguridad", indicó Rodríguez Larreta.

"Para cada tema y cada preocupación de los argentinos tenemos una propuesta. Durante los próximos 45 días vamos a presentar una por día. Y dos veces por semana, vamos a presentar los paquetes más importantes. Con precisión, con claridad, con números, bien al detalle, mostrando el diagnóstico y la solución porque así es como nos gusta trabajar a nosotros", remarcó.

Luego prometió "ir fondo" porque "si no cambiamos de verdad, no sirve. Si no te devuelve la esperanza en el futuro, no sirve. Y el cambio no se mantiene en el tiempo, tampoco sirve, porque es una anécdota en la historia de un país".

"La revolución del trabajo"

"El trabajo es dignidad y libertad, y es el camino que va a sacar adelante a millones de argentinos. Por eso, nos propusimos una meta bien clara: que cada micro, pequeña y mediana empresa contrate al menos a una persona más. Si lo logramos, en un solo mandato de cuatro años, el empleo privado puede crecer lo mismo que creció en los últimos 13", indicó el actual jefe de gobierno porteño.

En ese punto, prometió:

Eliminar trabas al crecimiento, impuestos y los trámites innecesarios.

Impulsar nuevas reglas laborales que se adapten a nuestro presente, terminando con la industria del juicio y transformando los planes sociales en trabajo.

que se adapten a nuestro presente, terminando con la industria del juicio y transformando los planes sociales en trabajo. Producir y exportar "más de la mano de los seis motores del crecimiento de nuestro país: la energía, la minería, la agroindustria, la industria manufacturera, la economía del conocimiento y el turismo".

"Lo hicimos en la Ciudad, alentando al sector privado bajando Ingresos Brutos, lanzando el Plan Empleo Joven, con nuestra política de distritos económicos, con los créditos a los gastronómicos, y dando impulso al turismo. Y Gerardo Morales lo hizo en Jujuy impulsando el litio y la energía solar para dar trabajo a miles de jujeños", enfatizó Larreta.

Educación

"La educación es la base de todo: del trabajo, de la innovación y del desarrollo productivo. Y es la única herramienta que existe para igualar las oportunidades y para que nuestros chicos puedan pensar un futuro en libertad. Queremos que tu hijo aprenda, que esté preparado para conseguir trabajo en el mundo actual. Hoy el 80% de los chicos de las escuelas primarias tiene menos de 4 horas reales de clase por día", señaló.

Luego dijo que "casi la mitad de los chicos de tercer grado no entienden lo que leen. Sabemos que estás harto de que tus hijos pierdan clases y encima pasen de año sin aprender nada".

En ese punto, prometió:

Trabajar para que todos los chicos estén en la escuela 190 días por año y jornada extendida para el 100% de los chicos sin los conocimientos esperados. Los queremos adentro de la escuela y aprendiendo los contenidos que necesitan para el siglo XXI.

Impulsar un Plan Nacional de Alfabetización para recuperar los saberes básicos en todo el país.

Asegurar que el 100% de las escuelas tengan conexión a internet.

Larreta ponderó la figura de su compañero de fórmula, Gerardo Morales

"Lo hicimos en la Ciudad, donde transformamos la educación por completo. En mis 8 años de gobierno construimos 54 escuelas, actualizamos los contenidos con robótica, educación financiera, y creamos 19 escuelas públicas bilingües. Además, logramos la reforma del Estatuto docente, garantizamos 192 días de clase e impulsamos las prácticas educativas en ámbitos laborales. Y Gerardo hizo lo mismo en su provincia. Con las regalías que deja el litio, por ejemplo, está construyendo más de 250 escuelas. Hay una inversión fenomenal en Jujuy para la educación", destacó.

Seguridad

"Vamos a trabajar por una Argentina segura que tenga policías capacitados, entrenados, y equipados con la última tecnología para cuidarte de los delincuentes. Con sistemas de vigilancia en cada ciudad, con el combate al crimen organizado con todas las fuerzas de seguridad, y con la construcción de cárceles de máxima seguridad para aislar e incomunicar a los líderes narcos y recuperar las calles", enfatizó.

Luego agregó: "Lo vamos a lograr porque ya lo hicimos. Lo hicimos en la Ciudad con el aporte espectacular de Diego Santilli, que va a ser el próximo gobernador de la provincia. Y ahora tenemos los índices más bajos de delitos en 27 años después de crear una nueva policía desde cero. Y Morales en Jujuy siempre se plantó y defendió las instituciones. Cuando amenazaron con violencia en las calles, se mantuvo firme para restaurar la paz".

Spot con sutiles críticas

Más temprano, Larreta lanzó un spot de campaña con un sutil mensaje que parecería estar destinado a su contrincante en la interna, Patricia Bullrich.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Gobierno porteño difundió la breve pieza audiovisual, de sólo 15 segundos de duración.

"Decidieron cerrar escuelas y llamarnos asesinos. Decidimos abrirlas", es el arranque del spot, en el que se ve al postulante opositor en una escuela junto a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

A continuación, siempre con su voz, Rodríguez Larreta concluye: "Ah, pero me tiembla el pulso. Hagamos el cambio de nuestras vidas".

La frase está acompañada por imágenes del precandidato presidencial temblando mientras toma un café, producto del temblor esencial que padece, una condición de salud que lo afecta desde su niñez.

La alusión fue interpretada como una chicana a Bullrich, quien suele remarcar en cada oportunidad que puede su firmeza a la hora de tomar decisiones.