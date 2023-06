Tolosa Paz, sobre las declaraciones de Cristina Kirchner: "Lo sentí como un palazo frontal"

Después de haber sido uno de los blancos de las críticas de Cristina Kirchner por su intención de competir en una PASO con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, reconoció que el mensaje de la vicepresidenta la hirió.

La funcionaria, que en el ajedrez de poder oficialista responde a Alberto Fernández, dijo que tomó la crítica como un "palazo frontal". Además, desmintió a la exmandataria y la acusó de "llevarse puesta" a su militancia. También dijo que el cierre de listas fue un "parto con dolor".

"A ver, cómo empezar a contar algo que para mí es muy gráfico, la definición de lo que pasó el viernes es que parimos la unidad, fue un parto con mucho dolor. Lo digo desde mi rol de mujer haciendo política, no hay nada que defina más lo que pasó el viernes que parir una unidad", definió la funcionaria del riñón del presidente Alberto Fernández luego de que se ungiera la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi, y que tanto ella como el embajador Daniel Scioli, que iban por el mismo espacio, tuvieran que declinar sus postulaciones.

"En el proceso el parto fue con contracciones, con dolor, con angustia, con llanto, con desesperanza y con sueños rotos de un montón de personas que confiaron en Scioli y Victoria Tolosa Paz para encarar un proceso que amplíe al peronismo y a Unión por la Patria", siguió la ministra, quien contó que se enteró de la decisión de la fórmula mayoritaria a través del canciller Santiago Cafiero, el viernes por la tarde. En ese momento, ella estaba con Scioli, otro de los afectados por el desenlace.

"Los militantes deben haber tomado con sorpresa el viernes; cómo no va haber sorpresa, si nos batieron el parche con PASO, PASO", dijo Cristina Kirchner en referencia a Fernández y su presión para competir en la interna oficialista con Scioli y Tolosa Paz.

"Finalmente se resolvió al darle dos puestos de diputados a la que competía con Axel [por Tolosa Paz] y otra para el ahora canciller [Santiago Cafiero]; en esto terminaron las PASO en la República Argentina", dijo la vicepresidente, con algo de ironía. Así dio a entender que toda la presión del sector liderado por el Presidente había sido para conseguir un par de puestos en las listas.

La vicepresidenta había cuestionado a los funcionarios cercanos a Alberto Fernández

Tolosa Paz admitió que lloró, como en todos los nacimientos de sus hijos, más que nada por ver a sus compañeros de espacio que llegaban el sábado con listas locales que no pudieron competir. "Sergio arranca la campaña con un acto… Yo imaginé que habíamos parido y al bebé lo recibíamos con mimos, sonrisas y alegría. Y no fue tan así", expresó, siempre con la misma línea metafórica, para referirse a la actividad que compartieron ayer en Aeroparque Cristina Kirchner con el ministro de Economía.

Además dijo que el dolor que pasó fue el mismo que el del titular del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, que también debió declinar su postulación. "Se veía el rostro de Wado de Pedro ayer, hasta las lágrimas", deslizó en Radio 10.

"Un palazo frontal"

Y fue tras eso que arremetió directo contra la exmandataria. "Cristina en la última aparición de ella [en Santa Cruz], muchísimos habían interpretado que el elogio a Alicia Kirchner había sido un palito para mí y yo había dicho que no había sentido un palito, que cuando Cristina quiere dar palitos, más que palitos da palazos. Lo de ayer fue un palazo frontal", consideró.

"Por supuesto [lo sentí], no se puede negar la contundencia con la que ella tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad. La unidad tenía que reflejar los tres espacios y aunque ella tenga un encono, a esta altura personal, con el Presidente, cuando decimos que la unidad tiene que contener a todos los matices del frente, cuando tomaron la decisión de que con Cafiero y Scioli sostuviéramos Unión por la Patria con los piecitos adentro del plato, fue una decisión que no era de una persona. No valgo yo por mi nombre y apellido, sino que hay una construcción de abajo hacia arriba", siguió bajo esa línea.

Convencida de que militará la fórmula Massa-Rossi, Tolosa Paz aseguró que pondrá "las manos en el fuego" por la vicepresidenta pese a lo de ayer. "El destrato que ella tuvo hacia mí será, en todo caso, parte de un dolor que no se me va a borrar fácil, pero voy a seguir trabajando. Porque la admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformar la vida de millones de argentinos junto a Néstor no me la borra nadie, ni siquiera lo que ella piense de mí", sostuvo.

Asimismo remarcó que "la enorme gestualidad ayer de Cristina, el daño que provoca que una mujer trate así a otra mujer", en ella se transformará en la energía necesaria para lograr el esfuerzo militante. "Es de lo que estoy hecha", afirmó la ministra, quien se mostró relajada para el final de la entrevista, al alegar que el peronismo "siempre se ordena rápidamente".