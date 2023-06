El intendente de Tigre habló de presiones del massismo para que no compita contra Malena Galmarini

El intendente de Tigre, Julio Zamora expresó este jueves que espera que la junta electoral de Unión por la Patria (UxP) acepte que su lista compita con la de Malena Galmarini, presidenta de Aysa y esposa del candidato a presidente Sergio Massa. Sin embargo, advirtió que "hay cierta presión para que no sea candidato".

"Quisiera que hoy mismo me digan que voy por adentro porque quiero que Axel sea ganador de la provincia para sumarle los votos de mi espacio político y militantes. No estoy amenazando a nadie, digo que quiero ir por adentro y quiero una respuesta, que de la dé la Junta Electoral que hoy lo define", señaló Zamora, que va en busca de la reelección en una entrevista con AM 530 Somos Radio.

En este contexto, dos de sus funcionarios decidieron dar un paso al costado. Se trata de Aníbal Mastroianni, secretario de Hacienda, y Pedro Ridosz , subsecretario de Protección Ciudadana, quienes se apartaron por presuntas presiones del massismo que les "generaron miedo", y fueron atribuidas a "un movimiento de Massa en busca de cooptar" dirigentes alineados con Zamora.

El jefe comunal de Tigre explicó: "Hay dos listas, una de nuestra gestión municipal, que encabezo yo por UP, y otra de la titular de Aysa, Malena Galmarini, esposa de nuestro candidato a presidente de la Nación. Es la junta electoral partidaria la que va a resolver que se antengan las dos y estamos muy expectantes de eso. Lo lógico sería que nos aprueben las dos listas, que compitamos y que en los dos sectores apoyemos a nuestro candidato a presidente. Pero hay cierta presión para que yo no sea candidato".

Massa, el ministro candidato: así es su plan de 50 días para llegar con chances

"Ni Domingo Cavallo logró lo que Sergio Massa. Ser ministro de economía y candidato presidencial al mismo tiempo. Con Wado en la boleta estaba fuera del ring y nadie le habría atendido el celular para intentar poner un precio justo pero, de alguna manera, logró la bendición de la mayoría de las tribus peronistas y tiene oxígeno hasta las primarias", explicó, en su jerga, un avezado negociador político de Casa Rosada.

Porque la realidad es que si Sergio Massa no hubiera accedido a la precandidatura presidencial por Unión por la Patria su poder de influencia sobre los agentes económicos hubiera sido casi nula o testimonial. ¿Qué empresario se hubiera mostrado conciliador con su política de precios si no fuera un candidato con posibilidades o que acreedor refinanciaría o abriría una línea de crédito para un gobierno que está de salida?

Por ello, la presión más grande entre todos los presidenciables con posibilidades de ser electos, recae sobre el actual titular del Palacio de Hacienda.

Adquirió oxígeno hasta las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizarán el próximo 13 de agosto, pero deberá gestionar medidas económicas fundamentales que le permitan ser un candidato competitivo hacia el día de las elecciones generales del 22 de octubre y para ello se basará en unos pocos pilares que le habilitarán alcanzar su objetivo de llegar a la cima del poder.