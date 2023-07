A pesar de los fallos judiciales en contra, Uber sigue circulando en todo el país y adhiriendo taxistas

La realidad y las cuestiones materiales terminan por imponerse casi siempre. Por más que en la Justicia de varios estados provinciales continúen los debates acerca de la legalidad de las apps de transporte y que los sindicatos de taxis continúen presentando recursos ante los juzgados, con marchas y cortes de calles incluidos, denunciando competencia desleal de parte de las aplicaciones que consideran ilegales, y que la secretaría de Transporte porteña persista en perseguir a las apps, la realidad muestra una reducción de la cantidad de techos amarillos circulando en la ciudad de Buenos Aires.

Una de las razones se debe a la elección de los peones de taxis a cambiar de patrones y a la decisión de los dueños de asociarse a las aplicaciones, una acción que se viene desarrollando desde el fin del levantamiento de las cuarentenas por la pandemia de coronavirus.

"Antes del Covid-19, levantabas el brazo de manera horizontal y aparecía un taxi en cualquier avenida concurrida de la capital. Hoy lo levantas y te preguntan ¿querés saber si está lloviendo?", grafica Ricardo Gonzalvez, de oficio, conductor de taxis desde los años ’80 cuando tenía 21 años.

En una estación donde se carga gas, se une al diálogo un taxista que empezó en este trabajo después de la crisis del 2001. Martín Iribarne se quedó sin sus ahorros en dólares y con lo que le devolvieron en títulos del Estado compró un par de licencias de taxis. Ahora, se tiene que reconvertir.

"El Fiat lo manejo yo y tengo otro Ford que lo alquilo a un peón pero con el último que tuve me cayó la ficha que esta modalidad de trabajo se acabó o está por desaparecer. El chofer que tenía era muy trabajador y cumplidor, pero me planteó que por las mismas horas de trabajo tenía más ganancias con las apps. Me explicó que los dueños de los taxis son muy rígidos y no evolucionan y los taxis los toman la gente mayor, los pibes se manejan con el celular. Por eso, hoy por hoy, no vas a encontrar peones en ningún lado a pesar de la falta de laburo".

Los taxistas se pasan a las apps de viaje: los motivos

La explicación pasa por el hecho que la mayoría de ellos se pasaron a trabajar en las plataformas. Desde que Uber, una app que supera los dos millones de usuarios activos y trabaja con cerca de 75.000 colaboradores que generan ingresos en todo el país, lanzó el formato digital Uber Taxi, el boca a boca de los peones de taxi funcionó de manera masiva. De esta manera, fueron reclutados más de 5.000 choferes, entre ellos algunos dueños de licencias.

A pesar de los fallos judiciales en contra Uber sigue circulando en todo el país y adhiriendo taxistas

Además, se trató de una campaña agresiva de reclutamiento porque comenzó ofreciendo $10.000 para los que se registraran hasta el 1 de diciembre de 2020 y $5.000 para los que presentaron 10 viajes realizados luego de esa fecha.

La app Didi inmediatamente sumó esta posibilidad de asociar taxistas porteños y lanzó una campaña explicativa donde se resaltó que sus servicios están asegurados por una póliza que protege a los conductores, pasajeros y terceros que se pudieran ver afectados por un accidente vial.

Beat, que ya no está operativa en el país, fue otra aplicación, que ha decidido trabajar con taxistas, lo que seguramente ha contribuido a que los clásicos autos de negro con techos amarillos desaparecieran de muchos de los cien barrios porteños.

Apps de viaje: la actitud del Gobierno porteño

El Gobierno de la Ciudad de BUenos Aires no se quedó quieto ante el auge de las apps de viaje en los dispositivos y lanzó la suya propia. Desde 2017 existe BA Taxi, una aplicación oficial que, según Ricardo "tira algunos viajes" y está bien considerada según la puntuación de los usuarios que le han puesto una nota de 4,61 sobre 5 estrellas.

Ahora bien, el panorama judicial no es el mejor para Uber que es tomado como un caso testigo por su nivel de inserción en el mercado pero que no tendrá efecto, por ejemplo, para una de sus competidores más fuerte: Cabify.

Cabify, que ha crecido mucho en los últimos tiempos y se acerca a los números de Uber, es la única plataforma que se amoldó a las normativas del Gobierno que conduce Horacio Rodríguez Larreta.

La conducción de Cabify es la que suele, desde ese marco de legalidad obtenido, contestar a las críticas de gremialistas de la Federación de Conductores de Taxis.

Pese al reciente fallo de la Justicia porteña declarando ilegal a la app de viajes, más de la mitad de los taxis porteños trabajan con alguna app de viajes

La postura de los gremios

El secretario de la organización gremial y titular de las 62 Organizaciones, José Ibarra, suele afirmar que "...además de representar una competencia desleal en la actividad, los Uber de este mundo, evaden fortunas. Hicimos muchas denuncias en diferentes organismos, en algún momento hicimos marchas a la AFIP. Y en el organismo nacional se vieron en la obligación de mirar lo que ocurría con la evasión".

"Nos dijeron que para el período 2016-2017, UBER llevaba una evasión de 800 millones de pesos. Desde ahí en más no nos informaron nada ni hicieron pagar la deuda", añadió.

En Cabify explican que "nunca dejamos de cumplir las normas. Nuestra empresa respeta las regulaciones de cada ciudad y trabaja con conductores habilitados que tienen licencia profesional, seguro de remise, VTV al día, unidades de no más de diez años de antigüedad y todos los conductores son monotributistas y facturan por los viajes que realizan", afirmó desde la empresa Diego Céspedes.

Si bien la resolución del juez en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo Nª15, Víctor Trionfetti, falló a favor del ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la CABA en la causa iniciada por el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal contra el Gobierno de la Ciudad y estableció que Uber viola numerosas regulaciones que el ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta intentó impedir, se trata de un resolución judicial más que recibe en su contra la empresa de origen estadounidense que comenzó a operar en el año 2008.

Uber, un reflejo de incumplimiento de fallos judiciales y reglamentaciones

Por qué Uber se ha convertido en Argentina en un reflejo de incumplimiento de fallos judiciales y reglamentaciones. El desarrollo de la aplicación (APP) de este sistema de transporte de pasajeros fue creciendo vertiginosamente durante la pandemia, pero en base a no cumplir con las exigencias que les impuso la Justicia, desconociendo las leyes impositivas, como así también las que protegen al trabajador. Y ni que hablar sobre las responsabilidades de los pasajeros transportados.

Antes del reciente fallo del juez Trionfetti, se habían dictado en la CABA sentencias de primera y de segunda instancia que ordenaron cesar de inmediato la actividad de Uber pero la operatoria de la app continuó sin inconvenientes.

Cabify es la única plataforma que se amoldó a las normativas del Gobierno porteño

La empresa opera en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, en las grandes ciudades de nuestro país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera ilegal y en plena pandemia de coronavirus violando los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo que indicaban restricciones a la circulación para intentar combatir la transmisión del virus Sars-CoV-2 que produce la grave enfermedad de Covid-19. La excepción fue la provincia de Mendoza que, en ese entonces, autorizó su operatoria.

El desarrollo de la nueva tecnología no es auspicioso para los taxistas a pesar de los fallos judiciales a favor. Hace unas semanas, José Ibarra veía un futuro muy oscuro para la actividad de conductores de taxis y para otros oficios que son barridos por las nuevas tecnologías, "lo que nos está pasando a nosotros, si no se hace nada a tiempo, les va a pasar al resto de las actividades con la uberización de los trabajadores". El dirigente gremial saca cuentas y explica que "antes de la pandemia estaban habilitadas 39.000 unidades y circulaban diariamente unos 33.000. En 2021, cuando se levantaron las restricciones por el Covid, había 25.000 taxis habilitados, pero, hoy en día, sólo marchan cerca de 15.000, cifra que significa más del 60% menos de coches".

Un porcentaje en el que coincide Marcelo Mezzotero, de la asociación de taxis de la capital, "creemos que unos 10.000 autos dejaron de trabajar eso es alrededor de un 60%, es así y ocurre por la competencia desleal de las aplicaciones como Uber, que son ilegales", explicó el sindicalista.